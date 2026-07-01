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Natura Croatica , Vol. 35 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 31.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 16.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

North-American grass Glyceria striata (Lam.) Hitchc., a newcomer in Croatian flora (str. 1-12)

Vedran Šegota, Anja Rimac, Irena Šapić, Joso Vukelić, Dario Hruševar, Sara Essert, Antun Alegro
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2859kb
Update on the composition and distribution of the scorpion fauna of the Oriental region of Morocco (Scorpiones: Buthidae, Scorpionidae) (str. 13-26)

Eric Ythier, Youness Mabrouki, Fouzi Abdelkhaleq Taybi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3213kb
Macro-crustacean fauna of the Vrana Lake Basin in Dalmatia (Croatia) (str. 27-42)

Krešimir Žganec, Marina Bukovčan, Leopoldina Dakić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1390kb
Survey of the Euphorbia subg. Chamaesyce sect. Anysophyllum (Euphorbiaceae) in Croatia with new records of Euphorbia glyptosperma, E. serpens and E. hypericifolia (str. 43-69)

Milenko Milović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4020kb
The first attempts of plant reintroductions on the Drava River in Croatia: experiences with dwarf cattail (Typha minima Funck ex Hoppe) (str. 71-89)

Dragica Purger, Tanja Nikowitz, Branka Španiček, Gregory Egger, Emőke Györfi, Jenő J. Purger
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 9189kb
A new record of the critically endangered Smoothback angelshark Squatina oculata from Algerian waters (GFCM-GSA 04): biological data and implications for management (str. 91-100)

Lamia Bensaâd-Bendjedid, Raouf Zaidi, Lamia Boutabia, Samir Rouidi, Salah Telailia
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2039kb
Vascular flora of Kraljevec Forest Park (Zagreb, Croatia) (str. 101-122)

Nika Gradiščaj, Sara Essert, Dario Hruševar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1777kb
Diversity of aquatic mollusc communities of the river Cetina (str. 123-134)

Luboš Beran
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2417kb
Bryophyte flora of two peculiar sites in the Mt. Papuk (Eastern Croatia) (str. 135-149)

Vedran Šegota, Judit Deme, Dániel Kovács, Anja Rimac, Dragica Purger, János Csiky, Antun Alegro
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3648kb
Cecidia in the Zoological Collection of the Department of Biology, Faculty of Science in Zagreb, including species new to Croatia (str. 151-163)

Lucija Šerić Jelaska, Dinka Matošević, Enrico de Lillo, Marcela Skuhravá, George Melika
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2529kb
Microhabitat use and observations on parental care in Hyloxalus cepedai (Anura: Dendrobatidae) from the Andean foothills of the Colombian Llanos (str. 165-174)

Juan Manuel Acosta-Ortiz, Andrés S. Sierra-Rueda, Erika Suárez-Rojas
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2921kb
Moths and butterflies (Lepidoptera) found on Mljet Island (Croatia) – results of the research conducted in 2012 and current state of knowledge (str. 175-184)

Jacek Kazimierczak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1402kb
Diversity and dynamics of Collembola (Hexapoda) at springs and tufa barriers in Plitvice Lakes, Croatia, based on long-term monitoring using emergence traps (str. 185-196)

Frančeska Eterović, Marija Ivković, Marko Lukić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1850kb
First overview of the butterfly (Rhopalocera) fauna of the Elaphiti islands (southern Dalmatia, Croatia) (str. 197-213)

Dubravko Dender, Matea Martinović, Toni Koren
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4767kb
Three reptile species newly recorded in Učka Nature Park (Croatia) (str. 215-224)

Carmen Rožmanić, Danijela Damijanić, Vesna Ahel, Marko Klobučar
Kratko priopćenje

engleski pdf 2432kb
New distribution data of the broad–bordered bee hawk moth Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758) in Croatia (str. 225-228)

Lovro Turkalj, Josip Nikolić
Kratko priopćenje

engleski pdf 1187kb
First record of Xiphydria prolongata (Geoffroy, 1785) (Hymenoptera: Xiphydriidae) in Greece (str. 229-233)

Georgios Gastouniotis
Kratko priopćenje

engleski pdf 1237kb
Rediscovery of an established population of the red-rimmed melania Melanoides tuberculata (Müller, 1774) in Morocco (str. 235-240)

Fouzi Abdelkhaleq Taybi, Youness Mabrouki
Kratko priopćenje

engleski pdf 1389kb
New data on the distribution of two Coenagrionidae damselflies Ishnura rufostigma rufostigma Selys, 1876 and Aciagrion approximans krishna Fraser, 1921 from Central India (str. 241-246)

Ashish Tiple, Atul Deokar, Arayush Payra, Pankaj Koparde
Kratko priopćenje

engleski pdf 1362kb
First record of the nudibranch Felimare picta (R. A. Philippi, 1836) (Gastropoda: Chromodorididae) in Bosnia and Herzegovina (str. 247-250)

Mirza Čelebičić, Adi Habul, Adla Kahrić
Kratko priopćenje

engleski pdf 1263kb
First record of the desert locust in Croatia after more than a century (str. 251-254)

Josip Skejo, Matea Martinović
Kratko priopćenje

engleski pdf 1728kb
A participatory model of the management of protected natural areas in the Neretva Delta (str. 255-268)

Višnja Bukvić, Nikola Glamuzina
Pregledni rad

engleski pdf 2092kb

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