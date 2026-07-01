Natura Croatica , Vol. 35 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 31.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 16.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Vedran Šegota, Anja Rimac, Irena Šapić, Joso Vukelić, Dario Hruševar, Sara Essert, Antun Alegro
Izvorni znanstveni članak
Eric Ythier, Youness Mabrouki, Fouzi Abdelkhaleq Taybi
Izvorni znanstveni članak
Krešimir Žganec, Marina Bukovčan, Leopoldina Dakić
Izvorni znanstveni članak
Milenko Milović
Izvorni znanstveni članak
Dragica Purger, Tanja Nikowitz, Branka Španiček, Gregory Egger, Emőke Györfi, Jenő J. Purger
Izvorni znanstveni članak
Lamia Bensaâd-Bendjedid, Raouf Zaidi, Lamia Boutabia, Samir Rouidi, Salah Telailia
Izvorni znanstveni članak
Nika Gradiščaj, Sara Essert, Dario Hruševar
Izvorni znanstveni članak
Luboš Beran
Izvorni znanstveni članak
Vedran Šegota, Judit Deme, Dániel Kovács, Anja Rimac, Dragica Purger, János Csiky, Antun Alegro
Izvorni znanstveni članak
Lucija Šerić Jelaska, Dinka Matošević, Enrico de Lillo, Marcela Skuhravá, George Melika
Izvorni znanstveni članak
Juan Manuel Acosta-Ortiz, Andrés S. Sierra-Rueda, Erika Suárez-Rojas
Izvorni znanstveni članak
Jacek Kazimierczak
Izvorni znanstveni članak
Frančeska Eterović, Marija Ivković, Marko Lukić
Izvorni znanstveni članak
Dubravko Dender, Matea Martinović, Toni Koren
Izvorni znanstveni članak
Carmen Rožmanić, Danijela Damijanić, Vesna Ahel, Marko Klobučar
Kratko priopćenje
Lovro Turkalj, Josip Nikolić
Kratko priopćenje
Georgios Gastouniotis
Kratko priopćenje
Fouzi Abdelkhaleq Taybi, Youness Mabrouki
Kratko priopćenje
Ashish Tiple, Atul Deokar, Arayush Payra, Pankaj Koparde
Kratko priopćenje
Mirza Čelebičić, Adi Habul, Adla Kahrić
Kratko priopćenje
Josip Skejo, Matea Martinović
Kratko priopćenje
Višnja Bukvić, Nikola Glamuzina
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