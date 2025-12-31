 Skoči na glavni sadržaj

Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu , Vol. 58 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 06.03.2026.

Između istraživanja i očuvanja: integracija analitičkih metoda u zaštitnim iskopavanjima špilje Vindije (str. 155-183)

hrvatski pdf 2388kb
Between research and conservation: integrating analytical methods in the rescue excavations of the Vindija cave (str. 155-183)

Marko Banda, Ivor Janković, Filomena Sirovica, Lia Vidas, Nikola Vukosavljević, Giovanni Boschian, Katarina Gerometta, Victoria Oberreiter, James Ahern, Sanjin Mihelić, Ivor Karavanić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 2388kb
Indijske, grčko-baktrijske, indo-grčke, indo-skitske i kušanske kovanice iz Numizmatičkog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu (str. 185-208)

hrvatski pdf 2798kb
Indian, Greco-Bactrian, Indo-Greek, Indo-Scythian and Kushan coins in the Numismatic Department of the Archaeological Museum in Zagreb (str. 185-208)

Kristijan Gotić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2798kb
Genio Augusti and Genio Caesaris types in the Siscia mint (str. 209-230)

Ana Pavlović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2379kb
Nalazi iz novovjekovnih grobnica u crkvi svetoga Ivana Krstitelja u Badnju kod Drniša (str. 231-266)

hrvatski pdf 3099kb
Finds from Early Modern tombs in the Church of St John the Baptist in Badanj, near Drniš (str. 231-266)

Ivo Ćevid
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3099kb
Gianfranco Paci. Naronitano nec non Salonitano viro illustrissimo honoris causa. In memoriam (str. 267-271)

Emilio Marin
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 1953kb

