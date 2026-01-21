 Skoči na glavni sadržaj

Liječnički vjesnik , Vol. 147 No. 11-12, 2025.

  • Datum izdavanja: 21.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 27.01.2026.

Čestitka (str. 1-2)

Željko Krznarić
Uvodnik

hrvatski pdf 564kb
Smjernice kliničkih indikacija za transtorakalnu ehokardiografiju odraslih (str. 375-392)

hrvatski pdf 679kb
Guidelines for triaging and clinical indications for adult transthoracic echocardiography (str. 375-392)

Jadranka Šeparović Hanževački, Dijana Delić Brkljačić, Sandra Jakšić Jurinjak, Nikola Bulj, Darija Baković Kramarić, Kristina Selthofer Relatić, Teodora Zaninović Jurjević, Davor Miličić
Stručni rad

Administrativna prevalencija endometrioze u Hrvatskoj u razdoblju od 2015. do 2023., procijenjena temeljem broja recepata propisanih ženama reproduktivne dobi za lijekove koji sadrže spolne hormone radi liječenja endometrioze (str. 393-399)

hrvatski pdf 491kb
Administrative prevalence of endometriosis in Croatia from 2015 to 2023, estimated on the number of prescriptions for sex hormone medications prescribed to women of reproductive age for endometriosis treatment (str. 393-399)

Irena Barišić, Željka Draušnik, Danijela Fuštin, Dubravko Barišić
Izvorni znanstveni članak

Metodološki postupak prijevoda, prilagodbe i validacije upitnika na primjeru hrvatske inačice upitnika ReproKnow (str. 400-407)

hrvatski pdf 2700kb
Translation, adaptation, and validation of a questionnaire: The methodological process exemplified by the Croatian version of the ReproKnow questionnaire (str. 400-407)

Lucija Šimunić, Marko Barešić, Robert Marčec, Branimir Anić
Izvorni znanstveni članak

Prijedlozi za oportunistički probir raka vrata maternice u Republici Hrvatskoj (str. 408-415)

hrvatski pdf 495kb
Proposals for opportunistic cervical cancer screening in the Republic of Croatia (str. 408-415)

Marko Klarić, Goran Vujić, Dražan Butorac, Dimče Sertić, Jasmina Vraneš, Snježana Tomić, Danijela Vrdoljak Mozetić
Izvorni znanstveni članak

Simpatička hiperaktivnost nakon traumatske ozljede mozga (str. 416-422)

hrvatski pdf 494kb
Sympathetic hyperactivity after traumatic brain injury (str. 416-422)

Ana Smajo, Jasminka Peršec
Stručni rad

Temeljne odrednice i izazovi u izobrazbi iz gerijatrije (str. 423-430)

hrvatski pdf 437kb
The fundamental determinants and challenges of education in geriatrics (str. 423-430)

Arnela Redžović, Ksenija Arbanas Kovačević, Miroslav Hanževački, Robert Likić, Venija Cerovečki
Izvorni znanstveni članak

Gerontološko-gerijatrijski simpozij u Trakošćanu (str. 431-431)

hrvatski pdf 164kb
Gerontologic-geriatric symposium in Trakošćan (str. 431-431)

Mara Županić, Spomenka Tomek-Roksandić, Damir Poljak, Jasna Goriup, Jasna Mesarić, Tatjana Pavić
Crtice

In memoriam: Ante L. Padjen [Zagreb, 4. 2. 1942. – Montreal, 3. 11. 2025.] (str. 432-432)

hrvatski pdf 257kb
Obituaries: Ante L. Padjen [Zagreb, 4. 2. 1942. – Montreal, 3. 11. 2025.] (str. 432-432)

Milan Radoš
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

In memoriam: Ivo Carić [8. 3. 1954. – 4. 3. 2025.] (str. 433-433)

hrvatski pdf 290kb
Obituaries: Ivo Carić [8. 3. 1954. – 4. 3. 2025.] (str. 433-433)

Diana Lovrenčić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

