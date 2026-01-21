 Skoči na glavni sadržaj

Hrvatski geografski glasnik , Vol. 87 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 21.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 21.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Vojno-geografska obilježja fizičkih čimbenika kopnene granice Republike Hrvatske (str. 5-36)

hrvatski pdf 5473kb
Military-geographical characteristics of the physical factors of the land border of the Republic of Croatia (str. 5-36)

Hrvoje Heštera, Dalibor Gernhardt, Tin Guštin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5473kb
Hrvatska geografija u povijesnookolišnim istraživanjima: disciplinarni korijeni i razvojni okviri (str. 37-58)

hrvatski pdf 283kb
Croatian Geography in Environmental-Historical Research: Disciplinary roots and evolving frameworks (str. 37-58)

Borna Fuerst-Bjeliš
Pregledni rad

engleski pdf 283kb
Primjena prostorne autokorelacije u analizi distribucije fertiliteta i fertilitetnih obrazaca u Hrvatskoj (str. 59-89)

hrvatski pdf 7958kb
Application of spatial autocorrelation in the analysis of fertility distribution and fertility patterns in Croatia (str. 59-89)

Dino Bečić, Monika Komušanac, Nikola Šimunić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 7958kb
Društvena dimenzija održivosti urbanih područja u Hrvatskoj – primjer Urbane aglomeracije Zagreb (str. 91-120)

hrvatski pdf 7980kb
The social dimension of the sustainability of urban areas in Croatia: a study of the Zagreb Urban Agglomeration (str. 91-120)

Mario Gregar, Vedran Prelogović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 7980kb
The strategic response of northern Adriatic ports in view of melting Arctic ice and geopolitical changes: A study of Trieste and Koper (str. 121-136)

Luka Juri
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2537kb
Utjecaj promjene geografskoga položaja na recentni turistički razvoj poluotoka Pelješca i obalnoga prostora uz zaljev Klek-Neum (str. 137-167)

hrvatski pdf 3649kb
The impact of geographical position on the recent tourism development of Pelješac Peninsula and the coastal area along Klek-Neum Bay (str. 137-167)

Vuk Tvrtko Opačić, Amra Banda
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3649kb
Oblikovanje moderne hrvatske geografije: djelo i nasljeđe prof. Veljka Rogić (str. 168-173)

hrvatski pdf 1891kb
Shaping Modern Croatian Geography: The Work and Legacy of Prof. Veljko Rogić (str. 168-173)

Borna Fuerst-Bjeliš
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

engleski pdf 1891kb

Posjeta: 0 *