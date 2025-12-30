 Skoči na glavni sadržaj

SKEI–MEĐUNARODNI INTERDISCIPLINARNI ČASOPIS , Vol. 6 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 12.03.2026.

Sadržaj

PROCJENA PSIHOLOŠKE DOMENE KOD OSOBA TREĆE ŽIVOTNE DOBI TOKOM PANDEMIJE COVID-19 (str. 6-12)

Hamira Sultanović Karadža, Marijan Marjanović, Larisa Jovanović
Izvorni znanstveni članak

bosanski pdf 380kb
PRISUTNOST STRAHA OD KARCINOMA DOJKE KOD ŽENA OPĆE POPULACIJE U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU U ODNOSU NA STUPANJ ZABRINUTOSTI (str. 22-32)

Stefani Šamija, Sead Karakaš, Rejhan Demić
Izvorni znanstveni članak

bosanski pdf 762kb
PRIVREMENA SPRIJEČENOST ZA RAD KOD PACIJENATA SA RAZLIČITIM MODALITETIMA KONZERVATIVNE TERAPIJE LUMBALNOG BOLNOG SINDROMA (str. 33-46)

Dženana Huduti, Merita Tirić Čampara, Samra Hadžiahmić Limo, Larisa Alagić Džambić, Adinela Begić
Izvorni znanstveni članak

bosanski pdf 379kb
UČESTALOST RAĐANJA I RANI NEONATALNI PERIOD NOVOROĐENČADI MALE POROĐAJNE MASE (str. 47-57)

Indira Abdulović, Amila Kasumović, Amila Abdulović
Izvorni znanstveni članak

bosanski pdf 317kb
SMJERNICE EUROPSKE UNIJE I UTICAJI NA ZDRAVSTVENU POLITIKU BOSNE I HERCEGOVINE (str. 58-71)

Jelena Ljubas Ćurak, Sanela Habibović
Pregledni rad

hrvatski pdf 433kb
ULOGA I VAŽNOST FIZIOTERAPIJE I PROVOĐENJA VJEŽBI U PALIJATIVNOJ SKRBI (str. 72-87)

Marija Crnković Knežević, Sonja Iža, Ines Ivanković
Pregledni rad

hrvatski pdf 476kb
UTJECAJ SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI NA MENTALNO ZDRAVLJE PROFESIONALACA I KORISNIKA U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE (str. 88-99)

Indira Mehić-Čejvan
Pregledni rad

bosanski pdf 285kb
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA: OD TEMELJNIH PRINCIPA DO SAVREMENIH IZAZOVA I TRENDOVA (str. 100-115)

Ema Burić, Admir Čavalić, Faruk Hadžić
Stručni rad

bosanski pdf 549kb
UTJECAJ TJELESNE AKTIVNOSTI NA VRIJEDNOSTI FRAX SCOR – A KOD OSOBA S OSTEOPOROZOM (str. 116-128)

Ana Čalušić, Slavica Janković
Stručni rad

hrvatski pdf 347kb
PREHRAMBENE NAVIKE STUDENTSKE POPULACIJE I UTICAJ NA ZDRAVLJE (str. 129-140)

Amina Helvida-Lušija, Jasmina Marušić
Stručni rad

bosanski pdf 314kb
ZASTUPLJENOST JUVENILNOG DIJABETES MELLITUSA NA PODRUČJU SREDNJOBOSANSKOG KANTONA U PERIODU OD 2019. DO 2023. GODINE. (str. 141-156)

Amila Kasumović, Indira Abdulović, Amila Abdulović
Stručni rad

bosanski pdf 325kb

