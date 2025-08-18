 Skoči na glavni sadržaj

Jahr : Europski časopis za bioetiku , Vol. 16 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 18.08.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 06.02.2026.

Editorial: A new chapter in continuity: Honoring the past, embracing the future of Jahr (str. 7-7)

Toni Buterin
Uvodnik

engleski pdf 64kb
Information asymmetry in social policy towards people with blindness and visual impairment (str. 9-35)

engleski pdf 141kb
Informacijska asimetrija u socijalnoj politici prema osobama oštećena vida (str. 9-35)

Dominik Sikirić
Pregledni rad

Bioetika na portugalskom tlu: kratki uvod s ograničenim uvidom (str. 37-45)

hrvatski pdf 91kb
Bioethics in Portugal: A short introduction with limited insight (str. 37-45)

Iva Rinčić, Toni Buterin, Amir Muzur
Pregledni rad

End-of-life decision-making: Euthanasia and assisted suicide under debate in Jojo Moyes’s and Thea Sharrock’s Me before you (str. 47-64)

engleski pdf 144kb
Odluke na kraju života: eutanazija i potpomognuto samoubojstvo u fokusu rasprave u romanu Tu sam pred tobomJojo Moyes i filmskoj adaptaciji Thee Sharrock (str. 47-64)

María del Carmen Garrido Hornos
Prethodno priopćenje

Uvodnik gostiju urednika - Bioetika i aporije psihe (str. 65-66)

Luka Janeš, Štefanija Kožić
Uvodnik

hrvatski pdf 42kb
Metodoontološko viđenje pojma mentalnog zdravlja kod Marxa, Freuda i frankfurtovaca (str. 67-78)

hrvatski pdf 142kb
Methodoontological view of the concept of Mental Health by Marx, Freud, and the Frankfurt School (str. 67-78)

Vuk Trnavac
Izvorni znanstveni članak

From meaningful instructions to learned illness: Philosophical perspectives on psychopathology and the dynamics of information (str. 79-97)

engleski pdf 108kb
Od smislenih uputa do naučene bolesti: filozofske perspektive psihopatologije i dinamike informacija (str. 79-97)

Toma Gruica
Pregledni rad

Moralna filozofija Stjepana Zimmermanna: od spekulativne teorije prema življenoj praksi (str. 99-115)

hrvatski pdf 100kb
Moral philosophy of Stjepan Zimmermann: From speculative theory to lived practice (str. 99-115)

Ivan Macut
Pregledni rad

Psihoterapijski učinak promjene perspektive (str. 117-130)

hrvatski pdf 131kb
Psycho-therapeutic effect of change in perspective (str. 117-130)

Ante Periša
Pregledni rad

Smisao života – od antike do egzistencijalizma i logoterapije (str. 131-143)

hrvatski pdf 116kb
The meaning of life – from ancient Greek philosophy to existentialism and logotherapy (str. 131-143)

Štefanija Kožić, Ana Kralj Duka, Luka Janeš
Pregledni rad

A ‘Pathless Land’ of compassion: An ethical perspective of Jiddu Krishnamurti and Zen Kōans (str. 145-155)

engleski pdf 88kb
Suosjećanje kao ‘zemlja bez staza’: Etički osvrt na Jiddua Krishnamurtija i Zen Koane (str. 145-155)

Bojana Brajkov, Koshy Tharakan
Prethodno priopćenje

Poteškoće i podrška obitelji djeceo boljele od rijetkih bolesti (str. 157-165)

hrvatski pdf 82kb
Difficulties and support for families of children suffering from rare diseases (str. 157-165)

Jadranka Pavić, Mateja Krznar, Irena Kovačević
Prethodno priopćenje

Homo absconditus u duhu filozofske prakse (str. 167-179)

hrvatski pdf 116kb
Homo absconditus in the spirit of philosophical practice (str. 167-179)

Filip Martin Svibovec
Prethodno priopćenje

Learner perception changes of ChatGPT over ten days: Focusing on psychological anthropomorphism, privacy concerns and trust (str. 183-205)

engleski pdf 352kb
Promjene u percepciji polaznika o ChatGPT-u tijekom deset dana: usmjerenost na psihološki antropomorfizam, čuvanje osobnih podataka i povjerenje (str. 183-205)

Jinyoung Han, Jung Lee, Juyeon Ham
Izvorni znanstveni članak

Improving fine-grained emotion classification using LLMs through sequential learning of emotions (str. 207-226)

engleski pdf 268kb
Unaprjeđenje precizne klasifikacije emocija korištenjem velikih jezičnih modela putem sekvencijalnog učenja emocija (str. 207-226)

Kiseong Lee
Izvorni znanstveni članak

Nedić, Tomislav - Presađivanje organa – pravo, (bio)etika i moral, Medicinska naklada – Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2023., (str. 229-231)

Jan Defrančeski
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 43kb
Tomić, Draženko - Bioethical Miscellany, University of Zagreb, Faculty of Teacher education, 2024 (str. 233-235)

Ivana Lalić Čičković
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 45kb

