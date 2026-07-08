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Croatian Operational Research Review , Vol. 17 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 08.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 08.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Optimization of the traveling salesman problem through a genetic algorithm guided by self-organizing maps (str. 181-193)

Fahad Rafique, Hengjian Cui, Abid Hussain, Sadaf Amin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 594kb
Data inversion in MCDM problems: nonlinear 1/a and linear ReS inversion (str. 195-207)

Irik Z. Mukhametzyanov, Ildar U. Zulkarnay
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 571kb
Optimizing an imperfect production system with varying production cost under selling price and advertising-driven demand (str. 209-220)

Shilpy Tayal, Shiv Raj Singh, Mohit Rastogi, Saurabh Bahuguna
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 482kb
Benchmarking Croatian airports: A data-driven approach through DEA window analysis (str. 221-236)

Damira Keček, Katerina Fotova Čiković, Violeta Cvetkoska
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 397kb
Multimethod survival analysis for identifying predictors and forecasting mortality in a heart patient cohort study (str. 237-252)

Syed Wajahat Ali Bokhari, Nasir Ali
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 756kb
Linking dynamic managerial capabilities and organizational agility: The role of technological innovation (str. 253-269)

Hau Van Nguyen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 483kb
Country-specific financial distress prediction using decision trees: Empirical evidence from Slovakia and Croatia (str. 271-284)

Dominika Gajdošíková, Katarína Valášková, Tomislava Pavić Kramarić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 369kb
Comparative analysis of modern machine learning models for retail sales forecasting (str. 285-296)

Luka Hobor, Mario Brčić, Lidija Polutnik, Ante Kapetanović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 631kb
Environmental fiscal policy and greenhouse gas emissions in the EU-27: Evidence from a dynamic panel GMM model (str. 297-307)

Irena Palić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 368kb
Study of novel normalization technique on weighting and ranking methodology in multi criteria decision making: Several cases in financial performance (str. 309-323)

Zaky Pratiwi, Zahedi -, Badai Charamsar Nusantara
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1730kb
Mitigating the consequences of disruptions by locating temporary facilities and balancing the redistribution of users (str. 325-339)

Predrag Grozdanović, Miloš Nikolić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1541kb
A discrete-time infinite-server batch arrival queue with application to serverless computing (str. 341-354)

Veena Goswami
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 601kb

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