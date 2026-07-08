Croatian Operational Research Review , Vol. 17 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 08.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 08.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Fahad Rafique, Hengjian Cui, Abid Hussain, Sadaf Amin
Izvorni znanstveni članak
Irik Z. Mukhametzyanov, Ildar U. Zulkarnay
Izvorni znanstveni članak
Shilpy Tayal, Shiv Raj Singh, Mohit Rastogi, Saurabh Bahuguna
Izvorni znanstveni članak
Damira Keček, Katerina Fotova Čiković, Violeta Cvetkoska
Izvorni znanstveni članak
Syed Wajahat Ali Bokhari, Nasir Ali
Izvorni znanstveni članak
Hau Van Nguyen
Izvorni znanstveni članak
Dominika Gajdošíková, Katarína Valášková, Tomislava Pavić Kramarić
Izvorni znanstveni članak
Luka Hobor, Mario Brčić, Lidija Polutnik, Ante Kapetanović
Izvorni znanstveni članak
Irena Palić
Izvorni znanstveni članak
Zaky Pratiwi, Zahedi -, Badai Charamsar Nusantara
Izvorni znanstveni članak
Predrag Grozdanović, Miloš Nikolić
Izvorni znanstveni članak
Veena Goswami
Izvorni znanstveni članak
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