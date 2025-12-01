 Skoči na glavni sadržaj

Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku , Vol. 115 No. 2, 2023.

  • Datum izdavanja: 01.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 19.02.2026.

Villa rustica – naselje na Zlatnom ratu u Bolu (str. 359-369)

hrvatski pdf 528kb
Villa rustica – a settlement on Bol’s Golden Cape (str. 359-369)

Zrinka Buljević
Stručni rad

engleski pdf 528kb
Stela s portretima supružnika iz Marinovića u Podgori (str. 371-391)

hrvatski pdf 823kb
Stele with portraits of spouses from Marinovići in Podgora (str. 371-391)

Dražen Maršić, Tea Katunarić Kirjakov
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 823kb
Koprivno – Latice, numizmatički nalazi1 (str. 393-411)

hrvatski pdf 627kb
Koprivno – Latice, numismatic finds1 (str. 393-411)

Tomislav Šeparović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 627kb
Prilog ikonografiji Herkulovih prikaza – uz dva neobjavljena reljefa (str. 413-426)

hrvatski pdf 286kb
A contribution to the iconography of Hercules images: on two unpublished reliefs (str. 413-426)

Mirjana Sanader
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 286kb
Ostaci gospodarskog imanja s rimskim tijeskom u Srinjinama (str. 427-447)

hrvatski pdf 883kb
Remnants of an Estate with a Roman Olive Press in Srinjine (str. 427-447)

Nino Švonja
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 883kb
Još jedanput o Dioklecijanovom portretu (str. 449-458)

hrvatski pdf 336kb
Once more about Diocletian’s portrait (str. 449-458)

Nenad Cambi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 336kb
Kupola Dioklecijanova mauzoleja u Splitu (str. 459-483)

hrvatski pdf 1180kb
The dome of Diocletian’s mausoleum in Split (str. 459-483)

Radoslav Bužančić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1180kb
O dvorani za audijencije Dioklecijanove palače u Splitu (str. 485-513)

hrvatski pdf 1843kb
About the audience hall of the Diocletijan’s palace in Split (str. 485-513)

Ivo Vojnović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1843kb
Neobjašnjena prostorna, funkcionalna i tehnička rješenja Dioklecijanove palače u Splitu (str. 515-548)

hrvatski pdf 1685kb
Unexplained spatial, functional and technical design solutions in Diocletian’s Palace in Split (str. 515-548)

Stanko Piplović
Pregledni rad

engleski pdf 1685kb
Finds of Greek and Roman coins in Dalmatia from the Gazzetta di Zara (1832 – 1850) (str. 549-580)

engleski pdf 316kb
Nalazi grčkoga i rimskog novca u Dalmaciji u Gazzetta di Zara (1832. – 1850.) (str. 549-580)

Paolo Visonà
Pregledni rad

hrvatski pdf 316kb
Fragment reljefa VIII. stoljeća iz Splita (str. 581-617)

hrvatski pdf 3723kb
An Eighth-Century Relief Fragment from Split (str. 581-617)

Ivan Basić, Nikolina Uroda
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3723kb
Romanička sakralna arhitektura u Kaštelima (str. 619-655)

hrvatski pdf 1027kb
Romanesque sacral architecture in Kaštela (str. 619-655)

Tonči Burić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1027kb
O arheološkim početcima na Kosovu i u sjevernoj Albaniji (str. 657-686)

hrvatski pdf 890kb
On archaeological beginnings in Kosovo and Northern Albania (str. 657-686)

Vinicije B. Lupis, Elvis Shala
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 890kb
Izložba i katalog U temeljima hrvatske arheologije Arsena Duplančića (str. 687-697)

hrvatski pdf 491kb
Exhibition and catalogue: Arsen Duplančić’s In the foundations of Croatian archaeology (str. 687-697)

Ana Torlak
Recenzija, prikaz

engleski pdf 491kb
Bibliografija za 2021. godinu (str. 699-711)

hrvatski pdf 153kb
Bibliography for 2021 (str. 699-711)

Ana De Michielli-Vitturi, Antonia Vrbatović
Stručni rad

engleski pdf 153kb

