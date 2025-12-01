Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku , Vol. 115 No. 2, 2023.
- Datum izdavanja: 01.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 19.02.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Zrinka Buljević
Stručni rad
Dražen Maršić, Tea Katunarić Kirjakov
Izvorni znanstveni članak
Tomislav Šeparović
Izvorni znanstveni članak
Mirjana Sanader
Izvorni znanstveni članak
Nino Švonja
Izvorni znanstveni članak
Nenad Cambi
Izvorni znanstveni članak
Radoslav Bužančić
Izvorni znanstveni članak
Ivo Vojnović
Izvorni znanstveni članak
Stanko Piplović
Pregledni rad
Paolo Visonà
Pregledni rad
Ivan Basić, Nikolina Uroda
Izvorni znanstveni članak
Tonči Burić
Izvorni znanstveni članak
Vinicije B. Lupis, Elvis Shala
Izvorni znanstveni članak
Ana Torlak
Recenzija, prikaz
Ana De Michielli-Vitturi, Antonia Vrbatović
Stručni rad
