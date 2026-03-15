Kemija u industriji : Časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske , Vol. 75 No. 3-4 (special issue), 2026.

  • Datum izdavanja: 15.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 15.03.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Riječ gostujućih urednika (str. III-III)

Ivona Nuić, Marin Ugrina, Jelena Jakić
Uvodnik

Performance Evaluation of Nanofiltration and Reverse Osmosis Membranes for Atrazine Removal from Water (str. 137-144)

Procjena učinkovitosti nanofiltracije i reverzne osmoze za uklanjanje atrazina iz vode (str. 137-144)

Anica Pavlinović, Mislav Marinčić, Nikoletta Kovacs, Gabor Maasz, Ildiko Galambos, Ivana Panžić, Iva Ćurić, Davor Dolar
Izvorni znanstveni članak

Utjecaj hidrološko-klimatskih pokazatelja na ekološke vrijednosti Regionalnog parka Mura-Drava (str. 145-152)

Impacts of Hydrological and Climatological Indicators on the Ecological Values of Mura-Drava Regional Park (str. 145-152)

Stela Rotim, Lidija Tadić
Izvorni znanstveni članak

Does Electrocoagulation Provide an Efficient Solution for Removing Microplastics from Synthetic Seawater? (str. 153-161)

Pruža li elektrokoagulacija učinkovito rješenje za uklanjanje mikroplastike iz sintetičke morske vode? (str. 153-161)

Jelena Jakić, Dragana Petrović, Senka Gudić, Ladislav Vrsalović
Izvorni znanstveni članak

White Willow Bark Extract as a Copper Corrosion Inhibitor (str. 163-172)

Ekstrakt kore bijele vrbe kao inhibitor korozije bakra (str. 163-172)

Milica Zdravković, Vesna Grekulović, Nada Štrbac, Edina Huseinović, Milan Gorgievski, Miljan Marković, Kristina Božinović
Izvorni znanstveni članak

Preliminary Investigation of Various Low-cost Organic and Inorganic Materials for Carbendazim Sorption – Advantages, Disadvantages and Significance of pH (str. 173-181)

Preliminarno ispitivanje različitih low-cost organskih i anorganskih materijala za sorpciju karbendazima – prednosti, nedostaci i značaj pH vrijednosti (str. 173-181)

Ivona Nuić, Karla Galov, Marin Ugrina, Franko Burčul, Ana Vučak
Izvorni znanstveni članak

Enhancing Digital Skills for Sustainable Engineering: A Simulation-based Approach in Process Design (str. 183-190)

Poboljšanje digitalnih vještina za održivi inženjering: pristup zasnovan na simulacijama u projektiranju procesa (str. 183-190)

Marin Ugrina, Nediljka Vukojević Medvidović, Mila Bulić
Izvorni znanstveni članak

Electrocoagulation, Zeolite and Magnetic Assistance for Wastewater Treatment: Assessing the Role of Electrode Material (str. 191-200)

Elektrokoagulacija, zeolit i magnet u obradi otpadne vode: analiza uloge materijala elektrode (str. 191-200)

Nediljka Vukojević Medvidović, Mihaela Brnadić, Sandra Svilović, Senka Gudić, Ladislav Vrsalović
Izvorni znanstveni članak

Biodegradable PLA/PHBV Polymer Blends for Sustainable Packaging in the Food Industry (str. 201-209)

Biorazgradljive PLA/PHBV polimerne mješavine za održivu ambalažu u prehrambenoj industriji (str. 201-209)

Lucija Vlahović, Ena Miletić, Karlo Grgurević, Dajana Kučić Grgić, Vesna Ocelić Bulatović
Izvorni znanstveni članak

Volatile Compounds in Merlot Wine Pomace Extract Obtained by Supercritical Fluid Extraction (str. 211-219)

Isparljivi spojevi u ekstraktu komine vina sorte Merlot dobiveni ekstrakcijom superkritičnim fluidom (str. 211-219)

Marijana Franičević, Vlatka Paštar, Ivana Kavain, Vedran Poljak
Izvorni znanstveni članak

Mehaničko recikliranje poliamidne niti za košnju: rješenje ili gubitak vremena? (str. 221-228)

Mechanical Recycling of Polyamide Trimmer Line: A Solution or a Waste of Time? (str. 221-228)

Miće Jakić, Anna Pastuović, Mario Nikola Mužek, Sanja Perinović Jozić
Izvorni znanstveni članak

Evaluating the Effectiveness of the C-EcoForHome Composter for Indoor Biowaste Processing in Educational Institutions (str. 229-239)

Ispitivanje učinkovitosti C-EcoForHome kompostera za obradu biootpada u zatvorenim prostorima odgojno-obrazovnih ustanova (str. 229-239)

Maša Buljac, Nediljka Vukojević Medvidović, Sanja Perinović Jozić, Petra Ključarić, Ena Miloloža, Josip Radić
Izvorni znanstveni članak

Novosti:
Sveučilište u Splitu nagrađuje znanstvenu izvrsnost: Priznanja najproduktivnijim istraživačima Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu (str. 237-237)


Vijest

Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Od znatiželje do otkrića: projekt “Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija” u popularizaciji STEM-a (str. 238-240)

Dajana Kučić Grgić
Esej

Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Obavijest o dobivenom projektu – STEM budućnost počinje sada: Projekt “Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija” dobio potporu Europskog socijalnog fonda plus! (str. 241-241)


Ostalo

Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Javni poziv za iskaz interesa u sklopu projekta “Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija” (str. 242-242)


Ostalo

Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Kalendar događanja ožujak 2026. (“Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija”) (str. 243-243)


Ostalo

Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Kalendar događanja travanj 2026. (“Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija”) (str. 244-244)


Ostalo

Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Poziv na sudjelovanje na stručnom skupu “Inovacije u STEM-u: Ključevi napretka kroz zečenu tranziciju i digitalizaciju" (str. 245-246)


Vijest

Sponzorski kutak:
Pregled proizvoda/opreme (Ru-Ve – Kern: analitička vaga ABP 200-5AM) (str. 247-247)


Ostalo

Sponzorski kutak:
Pregled proizvoda/opreme (Analysis Adria d. o. o.) (str. 248-248)


Ostalo

Osvrti:
Osvrt na BIP program “Ostvarivanje ciljeva održivog razvoja kroz prizmu kemije, kemijske i prehrambene tehnologije” (str. 249-250)

Nediljka Vukojević Medvidović, Prkić Ante
Esej

Osvrti:
SPIN projekti: Nove suradnje Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu i industrije (str. 251-251)

Ivana Generalić Mekinić, Damir Barbir
Esej

Osvrti:
Kompostabilna ambalaža iz otpadne biomase – od znanstvene ideje do industrijske primjene (str. 252-253)


Esej

Osvrti:
Projekt “A comprehensive AI powered early warning system for digital management of water supply security, resilience, and sustainability (AquaGuardian)” osigurao financiranje u okviru Challenge programa (DIGIT.2.1.02.) (str. 254-254)


Vijest

