Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu , Vol. 16 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 23.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 22.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Anita Grubišić, Lucija Kapitanović
Stručni rad
Toni Miljak, Hrvoje Miler
Stručni rad
Joško Lozić, Katerina Fotova Čiković, Ines Lozić
Stručni rad
Danijel Botić, Nikola Kranjčić, Bojan Đurin, Vlado Cetl, Tanja Trabe Baranašić
Stručni rad
Marija Krstinić, Lucija Bačić
Stručni rad
Jasmina Ovčar, Dora Ovčar
Stručni rad
Nikola Živković, Ana Uzelac, Višnja Jurić
Stručni rad
Marko Šarić
Stručni rad
Vedran Lukman, Ana Marija Gregur, Danijel Martan
Stručni rad
Maja Risek, Bruno Trstenjak
Stručni rad
Tvrtko Galić, Filip Amidžić
Stručni rad
Marija Krstinić, Lucija Bačić
Stručni rad
Posjeta: 5.058 *