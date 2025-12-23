 Skoči na glavni sadržaj

Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu , Vol. 16 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 23.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 22.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Analiza financijskih pokazatelja na primjeru poduzeća Arhikon d.o.o. (str. 1-6)

Anita Grubišić, Lucija Kapitanović
Stručni rad

hrvatski pdf 257kb
Analiza kretanja prosječne potrošnje gostiju u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2023.g. (str. 7-15)

Toni Miljak, Hrvoje Miler
Stručni rad

hrvatski pdf 291kb
Industrija 5.0: Putovanje od industrijske revolucije do industrijske kooperacije (str. 29-51)

Joško Lozić, Katerina Fotova Čiković, Ines Lozić
Stručni rad

hrvatski pdf 694kb
Izmjera, analiza i obrada čvorne točke poligonskog vlaka (str. 52-64)

Danijel Botić, Nikola Kranjčić, Bojan Đurin, Vlado Cetl, Tanja Trabe Baranašić
Stručni rad

hrvatski pdf 830kb
Jezične barijere i nesporazumi kao uzroci sukoba unutar timova u suvremenim globalnim organizacijama (str. 65-87)

Marija Krstinić, Lucija Bačić
Stručni rad

hrvatski pdf 331kb
KAMP„GLAMPING VILA TRILOGY“ - PRIMJER ODRŽIVOGA KONTINENTALNOG TURIZMA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI (str. 88-104)

Jasmina Ovčar, Dora Ovčar
Stručni rad

hrvatski pdf 1075kb
STATISTIČKI IZRAČUNI I ANALIZA SPORTSKIH NATJECANJA S OSVRTOM NA SVJETSKO NOGOMETNO PRVENSTVO U KATRU 2022. GODINE (str. 105-126)

Nikola Živković, Ana Uzelac, Višnja Jurić
Stručni rad

hrvatski pdf 939kb
Njemački geoekonomski položaj u svijetu (str. 127-135)

Marko Šarić
Stručni rad

hrvatski pdf 400kb
Ponašanje državnih i policijskih službenika uvjetovano normativnom primjenom etičkih kodeksa (str. 136-148)

Vedran Lukman, Ana Marija Gregur, Danijel Martan
Stručni rad

hrvatski pdf 271kb
Primjena metoda strojnog učenja za prepoznavanje i očitavanje trenutnog stanja strujnog brojila (str. 149-159)

Maja Risek, Bruno Trstenjak
Stručni rad

hrvatski pdf 609kb
BRANDS IN FOOTBALL – CASE STUDY SUPER SPORT CROATIAN FOOTBALL LEAGUE (str. 160-177)

SPORTSKE MARKE U NOGOMETU – CASE STUDY SUPER SPORT HRVATSKA NOGOMETNA LIGA (str. 160-177)

Tvrtko Galić, Filip Amidžić
Stručni rad

hrvatski pdf 674kb
Understanding the Language Gap in Artificial Intelligence (str. 178-194)

Marija Krstinić, Lucija Bačić
Stručni rad

engleski pdf 327kb

Posjeta: 5.058 *