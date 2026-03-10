Magistra Iadertina , Vol. 20 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 10.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 19.03.2026.

Sadržaj

Analiza usmjerenosti studijskih programa prema tržištu rada iz perspektive poduzetničkih kompetencija (str. 9-36)

Analysis of the orientation of study programs towards the labour market through the prism of entrepreneurial competencies (str. 9-36)

Snježana Dubovicki, Tihana Škojo, Renata Jukić
Izvorni znanstveni članak

Značenje školskog okruženja za provedbu konstruktivističkoga nastavnog pristupa (str. 37-72)

The significance of the school environment for the implementation of a constructivist approach to teaching (str. 37-72)

Sonja Kovačević, Joško Barbir
Izvorni znanstveni članak

Odustajanje učenika osnovne glazbene škole od daljnjega glazbenog obrazovanja iz perspektive roditelja (str. 73-92)

Dropping out of primary music schools – parents’ perspective (str. 73-92)

Lidija Nikolić, Marija Berać-Jozić
Izvorni znanstveni članak

Funkcije slušanja glazbe među pjevačima zborova i klapa (str. 93-106)

Functions of listening to music among choir and klapa singers (str. 93-106)

Snježana Dobrota, Marijo Krnić
Prethodno priopćenje

Kolektivna učinkovitost učitelja u osnovnoj školi (str. 107-124)

Collective teacher efficacy in primary schools (str. 107-124)

Tomislava Vidić, Marina Đuranović, Irena Klasnić
Prethodno priopćenje

Utjecaj prethodnog iskustva i spola na promjene u somatskim i kognitivnim razinama te razinama anksioznosti vezanih uz samopouzdanje pri učenju skijaških tekstova (str. 125-140)

The influence of prior experience and gender on changes in somatic, cognitive, and self-confidence anxiety levels during ski technique learning (str. 125-140)

Tihomir Vidranski, Sara Perković, Ivan Vrbik
Prethodno priopćenje

Važne odrednice doprinosa razvoju viših razina interkulturne osjetljivosti (str. 141-170)

Significant determinants of contribution to the development of higher levels of intercultural sensitivity (str. 141-170)

Anela Nikčević-Milković, Lada Perković
Pregledni rad

Josip Cvrtila u hrvatskoj dječjoj književnosti (str. 171-190)

Josip Cvrtila in Croatian literature for children (str. 171-190)

Helena Horžić Njegovan
Pregledni rad

From diagnosis to intervention (str. 191-219)

Od dijagnoze do intervencije (str. 191-219)

Nikoletta Szászová, Alexandra Biščo Kastelová, Miroslava Bartoňová, László Varga
Stručni rad

