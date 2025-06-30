 Skoči na glavni sadržaj

Kaj : časopis za književnost, umjetnost, kulturu , Vol. 58 (261) No. 1-2 (392-393), 2025.

  • Datum izdavanja: 30.06.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 11.03.2026.

Sadržaj

Puni tekst

KAZALO (str. 1-2)

Uredništvo Uredništvo
Kazalo

hrvatski pdf 60kb
U SPOMEN: †dr. sc. IVO KALINSKI – ANTOLOGIJSKI KNJIŽEVNIK I ZNANSTVENIK, KAJKAVSKI HUMANIST (str. 3-7)

Božica Pažur
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 139kb
ŽIVOTOPIS - DR. SC. IVO KALINSKI : Oproštajno slovo / Izbor (str. 8-31)

Božica Pažur
Životopis

hrvatski pdf 301kb
POSLJEDNJA KNJIGA †IVE KALINSKOGA ("JAPA, JAPEK, JAPICA - TATA, TATEK, TATICA" /Kajkavsko-štokavski poetski i jezični panoptikum (str. 32-36)

Božica Pažur
Esej

hrvatski pdf 126kb
PERGOŠIĆEV PRIJEVOD "DECRETUMA" (1574.) - KAJKAVSKI PRVOTISAK (str. 63-98)

hrvatski pdf 2458kb
PERGOŠIĆ'S TRANSLATION OF THE “DECRETUM” (1574) The first Kajkavian printed book (str. 98-99)

Alojz Jembrih
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 2458kb
RAKOVEČKE KUĆNE ZADRUGE (str. 101-135)

hrvatski pdf 298kb
RAKOVEC HOUSEHOLD COOPERATIVES (str. 135-135)

Franjo Pajur
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 298kb
U SPOMEN: DR. SC. ĐURĐICA CVITANOVIĆ [CVITANOVIĆ: 100-LETNICA] (str. 137-138)

B. P.
Uvodnik

hrvatski pdf 52kb
ĐURĐICA CVITANOVIĆ - ŽIVOTOPIS (str. 139-142)

Marija Roščić Paro
Životopis

hrvatski pdf 95kb
LEGENDARNA "ĐEKA" - EVAKUACIJA UMJETNINA IZ OSIJEKA / Ratno svjedočanstvo (str. 143-146)

Ivan Srša
Stručni rad

hrvatski pdf 59kb
ĐURĐICA CVITANOVIĆ U KAJKAVSKOM SPRAVIŠČU (str. 147-149)

Joža Skok
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 198kb
"TUROPOLJSKE LJEPOTICE" ĐURĐICE CVITANOVIĆ (str. 150-153)

Tomislav Premerl, Božica Pažur
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 84kb
ODLIKE RADOVA ĐURĐICE CVITANOVIĆ U ČASOPISU "KAJ" I U BIBLIOTEKAMA "KAJKAVSKOGA SPRAVIŠČA" / BIBLIOGRAFIJA (str. 154-158)

Božica Pažur
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 158kb
VLADO PERNIĆ: "POSTELJA OD OBLAKA" (str. 159-161)

Emilija Kovač
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 197kb
"NEDOKONČANA PESMA" - VIŠESTRUKA SIMBOLIKA 44. RECITALA SUVREMENOGA KAJKAVSKOGA PJESNIŠTVA U SV. IVANU ZELINI, 2025. (str. 161-161)

Božica Pažur
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 172kb

Posjeta: 0 *