 Skoči na glavni sadržaj

Rudarsko-geološko-naftni zbornik , Vol. 41 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 13.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 24.03.2026.

Sadržaj

Puni tekst

GEOMECHANICAL ANALYSIS TO DETERMINE THE MAXIMUM LIMIT OF WATER INJECTION IN THE KEUTAPANGAN FORMATION, “ZA” FIELD, NORTH SUMATRA BASIN (str. 1-14)

engleski pdf 4479kb
GEOMEHANIČKA ANALIZA ZA ODREĐIVANJE MAKSIMALNE GRANICE INJEKCIJE VODE U FORMACIJI KEUTAPANGAN, NALAZIŠTE „ZA”, BAZEN SJEVERNA SUMATRA (str. 14-14)

Zahra Adinda Billqish, Andika Wicaksono, Sismanto Sismanto
Izvorni znanstveni članak

STUDY OF THE BACTERICIDAL-INHIBITOR PROPERTIES OF NEW REAGENTS (str. 15-30)

engleski pdf 4015kb
ISTRAŽIVANJE INHIBITORSKIH SVOJSTAVA NOVIH REAGENSA NA DJELOVANJE BAKTERIJA (str. 30-30)

Guseyn Gurbanov, Aysel Gasimzade
Izvorni znanstveni članak

OPTIMIZATION OF STOPE DIMENSIONS IN A GEOTECHNICALLY COMPLEX MINE USING AUTOMATED STABILITY ANALYSIS (str. 31-46)

engleski pdf 9988kb
OPTIMIZACIJA DIMENZIJA KOMORA U GEOTEHNIČKI SLOŽENOME RUDNIKU PRIMJENOM AUTOMATIZIRANE ANALIZE STABILNOSTI (str. 46-46)

Mohammad Army, Tri Karian, Takashi Sasaoka, Akihiro Hamanaka, Firly Rachmaditya Baskoro, Budi Sulistianto, Hideki Shimada
Izvorni znanstveni članak

FEASIBILITY ANALYSIS OF GRANITIC ROCKS FOR USE IN THE DIMENSION STONE INDUSTRY (str. 47-57)

engleski pdf 3431kb
ANALIZA UPOTREBLJIVOSTI GRANITNIH STIJENA U INDUSTRIJI ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOGA KAMENA (str. 57-57)

Ekin Köken
Izvorni znanstveni članak

FACIES ARCHITECTURE AND SEDIMENTARY PROVENANCE OF THE MIOCENE OMBILIN FORMATION: INTERPLAY OF TECTONICS AND EUSTASY IN A NEOGENE INTERMONTANE BASIN, CENTRAL SUMATRA, INDONESIA (str. 59-84)

engleski pdf 18120kb
ORGANIZACIJA FACIJESA I PODRIJETLO SEDIMENATA MIOCENSKE FORMACIJE OMBILIN: MEĐUDJELOVANJE TEKTONIKE I EUSTAZIJE U NEOGENSKOME UNUTARPLANINSKOM BAZENU, SREDIŠNJA SUMATRA, INDONEZIJA (str. 84-84)

Aurio Erdi, Syahreza S. Angkasa, Eko Suwarno, Aswan Aswan
Izvorni znanstveni članak

THE EFFECT OF CALCIUM AND MAGNESIUM IONS ON A CRUDE OIL-BRINE-CARBONATE ROCK SYSTEM FOR ENHANCED OIL RECOVERY BY SOPHOROLIPID SOLUTION (str. 85-95)

engleski pdf 3549kb
UTJECAJ IONA KALCIJA I MAGNEZIJA NA SUSTAV SIROVE NAFTE, SLOJNE VODE I KARBONATNIH STIJENA TIJEKOM POVEĆANJA ISCRPKA NAFTE SOFOROLIPIDNOM OTOPINOM (str. 95-95)

Indah Widiyaningsih, Ivan Kurnia, Harry Budiharjo Sulistyarso, Tutuka Ariadji, Taufan Marhaendrajana
Izvorni znanstveni članak

GEODYNAMIC AND PARAGENETIC EVOLUTION OF THE JBEL HOUANITE MINERALIZATION (Sb-Au; Pb-Zn) EASTERN HIGH ATLAS OF MOROCCO (str. 97-112)

engleski pdf 13435kb
GEODINAMIČKA I PARAGENETSKA EVOLUCIJA MINERALIZACIJE JBEL HOUANIT (SB-AU; PB-ZN) U ISTOČNOME VISOKOM ATLASU, MAROKO (str. 112-112)

Jaouad Choukrad, Abdelkhiar Ait ali, Mohammed Charroud, Nacir El moutaouakkil, Boubker Boukili, Amine Talih
Izvorni znanstveni članak

UNVEILING SHALE GAS RESERVOIR STRUCTURES WITH SEISMIC AND MT DATA: WALDIM-BASED STUDY FROM EAST KALIMANTAN INDONESIA (str. 113-128)

engleski pdf 16511kb
OTKRIVANJE STRUKTURA LEŽIŠTA PLINONOSNIH ŠEJLOVA SEIZMIČKIM I MT PODATCIMA: WALDIM STUDIJA IZ ISTOČNOGA KALIMANTANA, INDONEZIJA (str. 128-128)

Suharsono Suharsono, Yustisio Dianwiyono, Edy Wijanarko, Wahyu Hidayat, Muhammad Fachrul Rozi Kurniawan, Yudha Agung Pratama
Izvorni znanstveni članak

PREDICTING PEAK PARTICLE VELOCITY INDUCED BY MINING BLASTING USING OPTIMIZED DEEP LEARNING WITH CORONAVIRUS HERD IMMUNITY ALGORITHM (str. 129-146)

engleski pdf 8219kb
PROCJENA VRŠNE BRZINE ČESTICA IZAZVANE MINIRANJEM PRIMJENOM OPTIMIZIRANOGA DUBOKOG UČENJA S ALGORITMOM OPTIMIZACIJE KOLEKTIVNOG IMUNITETA KORONAVIRUSA (str. 146-146)

Davood Mohammadi Sargini, Mohammad Ataei, Reza Mikaeil, Akbar Esmaeilzadeh
Izvorni znanstveni članak

HYDRAULIC CONNECTIVITY BETWEEN THE SAVA RIVER AND LAKE JARUN DURING DROUGHT: A HIGH-RESOLUTION MONITORING AND TIME SERIES APPROACH (str. 147-161)

engleski pdf 7389kb
HIDRAULIČKA POVEZANOST RIJEKE SAVE I JEZERA JARUN TIJEKOM SUŠE: PRISTUP VISOKOREZOLUCIJSKOGA MONITORINGA I ANALIZE VREMENSKIH NIZOVA (str. 161-161)

Jelena Parlov, Filip Šegović, Kristijan Posavec, Zoran Kovač
Izvorni znanstveni članak

THE EFFECT OF KAOLINITE ON CALCIUM CARBONATE WATER-BASED DRILLING FLUID (str. 163-174)

engleski pdf 4473kb
UTJECAJ KAOLINITA NA ISPLAKU NA BAZI VODE KOJA SADRŽAVA KALCIJEV KARBONAT (str. 174-174)

Mohammed Abdalraheem, Basfar S, Elkatatny S
Izvorni znanstveni članak

MANAGEMENT OF FRAME-ANCHOR FASTENING PARAMETERS FOR PREPARATORY EXCAVATIONS IN MONORAIL-BASED HEAVY CARGO DELIVERY (str. 175-188)

engleski pdf 2842kb
UPRAVLJANJE PARAMETRIMA OKVIRNO-SIDRENOGA SUSTAVA PODGRADE U PRIPREMNIM ISKOPIMA ZA TRANSPORT TEŠKOGA TERETA JEDNOTRAČNIM ŽELJEZNIČKIM SUSTAVOM

Andrii Herasymenko, Leonid Shyrin, Rostyslav Yegorchenko, Ivan Iniutkin, Yuliya Pazynich
Izvorni znanstveni članak

IMPROVING THE EFFICIENCY OF IN-SITU URANIUM LEACHING VIA OXYGEN-ENRICHED LIXIVIANT INJECTION (str. 189-196)

engleski pdf 3291kb
POVEĆANJE UČINKOVITOSTI TERENSKOGA IZLUŽIVANJA URANIJA INJEKTIRANJEM OKSIDIRANOGA LUŽNATOG SREDSTVA

Khalidilla Yussupov, Erbolat Aben, Gulfarizada Abdissattar, Saifilmalik Myrzakhmetov, Dalelkhan Akhmetkanov
Prethodno priopćenje

HYDROGEOCHEMICAL PROPERTIES OF THERMAL SPRINGS FOR NATURAL THERAPEUTIC USES IN MEDICAL GEOLOGY AT THE CIWIDEY AREA, WEST JAVA, INDONESIA (str. 197-211)

engleski pdf 4456kb
HIDROGEOKEMIJSKE ZNAČAJKE TERMALNIH IZVORA ZA PRIRODNU TERAPIJSKU UPOTREBU U MEDICINSKOJ GEOLOGIJI NA PODRUČJU CIWIDEY, ZAPADNA JAVA, INDONEZIJA (str. 211-211)

Rizka Maria, Heri Nurohman, Hilda Lestiana, Riostantieka Mayandari Shoedarto, Eki Naidania Dida, Jakah Jakah, Ernowo Ernowo, Yudi Rahayudin
Izvorni znanstveni članak

THE INTEGRATED ANALYSIS OF BASEMENT FAULTS IN NORTH BANGKA ISLAND, INDONESIA, USING SURFACE LINEAMENT DENSITY AND GRAVITY ANOMALY ENHANCEMENT (str. 213-228)

engleski pdf 12751kb
INTEGRIRANA ANALIZA RASJEDA TEMELJNOGA SLOJA NA OTOKU BANGKA U INDONEZIJI KORIŠTENJEM GUSTOĆE POVRŠINSKIH LINEAMENATA I POJAČANJA GRAVITACIJSKIH ANOMALIJA (str. 228-228)

Harnanti Yogaputri Hutami, Edy Sunardi, Iyan Haryanto, Sonny Winardhi, Nugroho Prasetyo, Nur Ayu Anas, Erlangga Ibrahim Fattah
Izvorni znanstveni članak

Posjeta: 0 *