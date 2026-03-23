CroDiM : International Journal of Marketing Science , Vol. 9 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 23.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 25.03.2026.

Cover pages (str. I-I)


Predgovor / Foreword (str. III-III)

Iva Gregurec
THE ROLE OF AI SENTIMENT ANALYSIS IN SHAPING MARKETING DISCOURSE (str. 1-10)

Branimir Kurmaić, Ivan Kunac
Izvorni znanstveni članak

SEO EVALUATION WITH AI AND CONVENTIONAL TOOLS: CASE STUDY OF HIGHER EDUCATION WEBSITES IN CROATIA (str. 11-20)

Matija Novak, Marija Maček
Prethodno priopćenje

CYBERBULLYING AMONG YOUTH: THE ROLE OF SNAPCHAT IN THE EXPERIENCES OF GENERATION Z (str. 21-32)

Dijana Vuković, Ante Rončević, Marija Zavacki Ključar
Izvorni znanstveni članak

THE INFLUENCE OF BRAND EQUITY ON THE COGNITIVE DIMENSION OF STUDENT BEHAVIOR WHEN OPTING FOR A HIGHER EDUCATION INSTITUTION (str. 33-42)

Arnela Bevanda, Inja Stojkić, Mirela Mabić
Izvorni znanstveni članak

THE IMPLEMENTATION OF STRATEGIC MARKETING IN NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN ISTRIA COUNTY: CHALLENGES AND BENEFITS (str. 43-60)

Irena Šker, Marko Paliaga, Helga Možé
Izvorni znanstveni članak

RESEARCH AND ANALYSIS OF THE PERCEPTION AND PURCHASE DECISION AMONG CROATIAN CONSUMER`S SNEAKER SHOES (str. 61-72)

Kristina Maršić, Maja Stracenski Kalauz, Matija Eršeg
Prethodno priopćenje

THE ROLE OF SUSTAINABLE MARKETING IN THE TRANSFORMATION OF THE TEXTILE INDUSTRY TOWARDS A CIRCULAR ECONOMY (str. 73-84)

ULOGA ODRŽIVOG MARKETINGA U TRANSFORMACIJI TEKSTILNE INDUSTRIJE PREMA CIRKULARNOJ EKONOMIJI (str. 73-84)

Lea Masnec, Larisa Hrustek, Ana Kutnjak
Pregledni rad

EMOTIONAL BOTS, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND 10G NETWORK: THE FOUNDATION OF A NEW DIMENSION AND PERSONALIZED MARKETING (str. 85-94)

Anamarija Zron
Pregledni rad

TRANSFORMATION OF THE USER EXPERIENCE THROUGH MARKETING ACTIVITIES IN THE METAVERSE (str. 95-106)

TRANSFORMACIJA KORISNIČKOG ISKUSTVA KROZ MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U METAVERZUMU (str. 95-106)

Magdalena Kuštelega
Stručni rad

