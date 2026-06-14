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Poslovna izvrsnost - Business Excellence , Vol. 20 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 14.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Impressum (str. I-II)


Ostalo

engleski pdf 177kb
From the Editor-in-Chief (str. III-IV)

Tonći Lazibat
Uvodnik

engleski pdf 186kb
Institutional Trust and Sector-Specific Corruption in Greece (str. 1-22)

engleski pdf 630kb
Institucionalno povjerenje i sektorski specifična korupcija u Grčkoj (str. 1-22)

Aristidis Bitzenis, Nikos Koutsoupias, Marios Nosios
Izvorni znanstveni članak

Price Dynamics and Competitiveness in the Croatian Milk and Meat Sectors (str. 23-41)

engleski pdf 715kb
Dinamika cijena i konkurentnost u hrvatskim sektorima mlijeka i mesa (str. 23-41)

Tihana Sudarić, Ružica Lončarić, Petar Krajinović
Izvorni znanstveni članak

AI Disclosure Dynamics in Large Global Corporations (str. 43-64)

engleski pdf 1099kb
Dinamika objava o umjetnoj inteligenciji u velikim globalnim korporacijama (str. 43-64)

Serban-Vladimir Galani, George-Cristinel Rotaru, Alexandra-Mihaela Dumitru
Izvorni znanstveni članak

Corporate Social Responsibility and Transition to Parenthood: Responsible Purchasing and Implications for Retail Performance (str. 65-86)

engleski pdf 934kb
Društveno odgovorno poslovanje i prijelaz u roditeljstvo: odgovorna kupnja i implikacije za uspješnost maloprodaje (str. 65-86)

Ivana Štulec, Kristina Petljak, Eva Lienbacher
Izvorni znanstveni članak

Student Satisfaction with Business Processes in Higher Education (str. 87-104)

engleski pdf 630kb
Zadovoljstvo studenata poslovnim procesima u visokom obrazovanju (str. 87-104)

Sanja Zambelli, Marko Babić, Miroslav Drljača, Zvonimir Peranić
Prethodno priopćenje

Total Quality Management in Healthcare: Quality Principles, Implementation and Digitalization (str. 105-123)

engleski pdf 562kb
Potpuno upravljanje kvalitetom u zdravstvu: načela kvalitete, primjena i digitalizacija (str. 105-123)

Anđelina Brzović Rakvin, Martina Matovinović
Pregledni rad

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