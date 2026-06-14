Poslovna izvrsnost - Business Excellence , Vol. 20 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 15.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 14.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ostalo
Tonći Lazibat
Uvodnik
Aristidis Bitzenis, Nikos Koutsoupias, Marios Nosios
Izvorni znanstveni članak
Tihana Sudarić, Ružica Lončarić, Petar Krajinović
Izvorni znanstveni članak
Serban-Vladimir Galani, George-Cristinel Rotaru, Alexandra-Mihaela Dumitru
Izvorni znanstveni članak
Ivana Štulec, Kristina Petljak, Eva Lienbacher
Izvorni znanstveni članak
Sanja Zambelli, Marko Babić, Miroslav Drljača, Zvonimir Peranić
Prethodno priopćenje
Anđelina Brzović Rakvin, Martina Matovinović
Pregledni rad
Posjeta: 2.166 *