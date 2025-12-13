Dispozitiv : Časopis za teoriju, vizualnu, izvedbenu i primijenjenu umjetnost , Vol. 1 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 13.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 14.04.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Ovitak (str. 1-1)

Marko Koržinek
Ostalo

hrvatski pdf 756kb
Impressum i sadržaj (str. 2-3)


Ostalo

hrvatski pdf 89kb
Riječ urednice (str. 4-5)

Nadežda Elezović
Uvodnik

hrvatski pdf 65kb
Umjetnost u doba tehnocena (str. 6-7)

Damir Stojnić
Uvodnik

hrvatski pdf 49kb
Sinestetičko doba i njegove transgresije: tehnosfera kao umjetnost? (str. 8-19)

Žarko Paić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 197kb
AFEKT / INTENZITET / KONCEPT - studija slučaja iz eksperimentalne humanistike (str. 20-31)

Miško Šuvaković
Izvorni znanstveni članak

srpski pdf 413kb
SOLLovo mediteransko svemirsko istraživačko odijelo: posthumanistička kritika u suvremenim umjetničkim praksama (str. 32-39)

Katarina Podobnik
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 141kb
Suodnos digitalnog i efemernog u okviru arhiviranja prolaznog (str. 40-45)

Valentina Sablić
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 272kb
Razgovor s Daliborom Martinisom (str. 46-57)

Valentina Sablić
Ostalo

hrvatski pdf 2071kb
Rezovi u jeziku stroja (str. 58-65)

Irena Borić
Stručni rad

hrvatski pdf 1315kb
Sintetsko učenje, umjetnost sinteze (str. 66-70)

Tomislav Brajnović
Stručni rad

hrvatski pdf 116kb
Kant, prikazi anđela i Bill Viola: sloboda, moral i suvremena umjetnost (str. 72-77)

Glorija Nemec
Stručni rad

hrvatski pdf 624kb
Mihael Giba i Edward Paul Quist: digitalni demijurg – sjaj i bijeda tehnokracije (str. 78-89)

Damir Stojnić
Stručni rad

hrvatski pdf 2154kb
Slika u slici – scenografija ili antologija? (str. 90-97)

Gina Ursula Juričev Barbin
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1918kb
Značaj etike i ekologije u promišljanju rapidnog tehnološkog razvoja i fenomena umjetne inteligencije na području vizualnih umjetnosti (str. 98-103)

Majda Kenjar
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1091kb
Emancipirane slike (str. 104-109)

Ana Kutleša
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 545kb
Mediteran u kontekstu suvremene umjetnosti, Malta Biennale.art, bijelo more, maslinici (str. 110-115)

Dijana Protić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1428kb
Impakti / Aure Rizika Oslobođeni S KC ili Aprilski susreti 2025. (str. 116-123)

Miško Šuvaković
Recenzija, prikaz

srpski pdf 1402kb
O konceptu umjetničke intervencije u Dispozitivu (str. 124-124)

Mihael Giba
Uvodnik

hrvatski pdf 52kb
Bez naziva (str. 125-132)

Tomo Savić-Gecan
Ostalo

hrvatski pdf 160kb

