Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Medicinske znanosti , Vol. 569 No. 72-73, 2025.

  • Datum izdavanja: 28.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 11.04.2026.

Impressum, contents (str. 1-7)

Vida Demarin, Filip Đerke
Uvodnik

The Influence of the Partner's Presence and Other Factors on Women's Satisfaction with Childbirth: A Single-Center Cross-Sectional Study (str. 8-15)

Ivana Erceg Ivkošić, Maja Brkić, Luka Bulić, Eva Brenner, Ksenija Hrestak, Rajko Fureš, Zlatko Hrgović
Izvorni znanstveni članak

Renal denervation improves metabolic disturbances and inflammation with positive impact on kidney function in patients with resistant and difficult-to-control hypertension in long-term follow up (str. 16-25)

Barišić Klara, Jelaković Ana, Luka Šimunović, Dražen Perkov, Josipa Josipović, Ingrid Prkačin, Marijana Živko, Tajana Željković Vrkić, Marija Domislović, Lana Gellineo, Jelena Kos, Ivana Vuković Brinar, Emal Ivandić, Mila Lovrić, Ivan Pećin, Bojan Jelaković
Izvorni znanstveni članak

Association of Pulse Wave Velocity with Intraocular Pressure in a General Adult Population: Opportunistic Screening in the “Hunting the Silent Killer” Program (str. 26-29)

Marta Bolješić Dumančić, Helena Polanščak, Zvonimir Kolarević, Klara Grgorinić, Marko Zeljko, Dubravka Biuk, Antonio Kokot, Ana Jelaković, Marija Domislović, Bojan Jelaković
Izvorni znanstveni članak

Walls that Heal: A Decade of Murals and the Rehumanization of Hospital Space in Croatian Healthcare Environments (str. 30-41)

Melinda Šefčić
Izvorni znanstveni članak

Modern Approach to Treatment of Knee Articular Cartilage Injuries – from Conservative Methods to Regenerative Medicine (str. 42-59)

Matej Črep, Marko Pećina, Afan Ališić, Alan Ivković
Pregledni rad

Surviving Acute Respiratory Distress Syndrome – a case report (str. 60-62)

Ivan Šitum, Loredana Divjak, Ivona Hanžek, Karolina Režek, Tina Tomić Mahečić, Robert Baronica, Anja Mandarić, Zrinka Orešković, Sandra Morović
Studija slučaja

Plaque psoriasis in Fitzpatrick skin phototype V successfully treated with acitretin: a case report (str. 64-68)

Mislav Mokos, Katarina Dragun, Filip Bosnić, Iva Blajić, Mirna Šitum
Studija slučaja

Marko Pecina, Ivo Dumic-Cule et al. SPORTS MEDICINE – SELECTED CHAPTERS (str. 69-69)

Milan Milošević
Recenzija, prikaz

Excellence in Cartilage Research Award: Nose2K’s Two-Decade Journey Toward Next-Generation Cartilage Regeneration (str. 70-71)

Marko Pećina
Vijest

Symposium “Anthrax, African Swine Fever and Bluetongue Disease in Croatia in 2025“ (str. 72-73)

Josip Madić
Vijest

Congress of the Southeast European Society for Cardiac Surgery (str. 74-74)

Hrvoje Gašparović
Vijest

Correlation of Echocardiography and the Anatomy of Congenital Heart Defects Through Virtual Reality (str. 75-75)

Mislav Planinc, Hrvoje Gašparović
Vijest

6th International Conference on Regenerative Orthopaedics and Tissue Engineering Successfully Held at Coatian Academy of Sciences and Arts (str. 76-77)

Alan Ivković
Vijest

50th International Orthopaedics Anniversary – Acknowledgement to Marko Pecina, Editor Emeritus (str. 78-78)

Vida Demarin
Vijest

Davor Solter is Awarded the Most Prestigious Medical Prize in Germany (str. 79-80)

Nivec Pećina Šlaus
Vijest

The 22nd December Scientific Symposium “Skin of the World: Dermatological Challenges in the Era of Migration” (str. 81-82)

Mirna Šitum, Mislav Mokos
Vijest

5th Advent Symposium Restorative and Regenerative Procedures in Dental Medicine (str. 83-83)

Zrinka Tarle
Vijest

The Committee for tumors of the Department of Medical Sciences, Croatian Academy of Sciences and Arts and the Department of Oncology and Nuclear Medicine, Sestre milosrdnice University Hospital Center organized the 34th Breast Diseases scientific meeting that was held on September 26th at the Academy library. (str. 84-84)

Željko Soldić
Vijest

Report on the 12th Scientific Meeting on Prostate Tumors Organized by Sestre milosrdnice University Hospital Center and the Croatian Academy of Sciences and Arts (CASA) Friday, November 28, 2025 – CASA Library Hall, Zagreb (str. 85-86)

Jure Murgić
Vijest

4th International Veterinary Specialties Symposium Neurological Diseases and Conditions in Veterinary Medicine (str. 87-87)

Dražen Matičić
Vijest

Improving Research Evaluation Through Support of National Journals: Findings from the 100th Anniversary Round Table of Acta Botanica Croatica (str. 88-90)

Zrinka Ljubešić, Goran Durn, Vida Demarin
Vijest

