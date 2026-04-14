 Skoči na glavni sadržaj

Pomorski zbornik , Vol. 66 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 14.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 15.04.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodnik (str. 1-10)


Uvodnik

engleski pdf 429kb
The Ambient Temperature Influence on the CO2 Low-power Marine Waste Heat Recovery Plant at Several Loads (str. 11-36)

Nikola Anđelić, Sandi Baressi Šegota, Igor Poljak, Vedran Mrzljak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5300kb
Condition‑based Maintenance and Digital Maintenance of Ship Systems (str. 37-52)

Mauro Jurac, Renato Ivče, Astrid Zekić, Đani Šabalja
Stručni rad

engleski pdf 894kb
LNG Ship Mooring Analysis in Gazenica Port (str. 53-72)

Antonio Todorović, Mate Barić, Rikardo Radovčić, Marino Denaro
Pregledni rad

engleski pdf 1487kb
An Analysis of Fires on Pleasure Boats in Primorje- Gorski Kotar County (str. 73-82)

Sanja Arko Kariolić, Astrid Zekić, Renato Ivče, Veljko Pevalek
Stručni rad

engleski pdf 1641kb
Offshore Wind Farms in the Adriatic Sea: Bathymetric, Meteorological, Navigational and Environmental Constraints (str. 83-104)

Neno Vulić
Stručni rad

engleski pdf 2357kb
The Development of Air Transport Between Growth and Sustainability (str. 105-120)

Ivana Božičković, Siniša Vilke
Pregledni rad

engleski pdf 783kb
Container Throughput in Africa: A Regional Comparative Analysis of Trade Performance (str. 121-132)

Olabisi Michael Olapoju
Pregledni rad

engleski pdf 1031kb
The Analysis on Sustainable Maritime Supply Chains and Port Operations in Main European Ports (str. 133-150)

Cinthia Pavat, Helga Pavlić Skender, Petra Adelajda Zaninović
Pregledni rad

engleski pdf 530kb
Institutional Change through Regulation in Coastal Zone Management in Croatia (str. 151-166)

Vittorio Host, Borna Debelić
Pregledni rad

engleski pdf 503kb
Comparative Analysis of the Use of the Maritime Public Domain in Nautical Tourism in Croatia, Greece, Italy, France and Spain (str. 167-176)

Alen Jugović, Juraj Bukša, Donald Schiozzi, Dražen Žgaljić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 960kb
Maritime Domain and the Development of Nautical Tourism (str. 177-189)

Emanuel Knapić, Đani Mohović
Pregledni rad

engleski pdf 423kb
Using Smart Intersections to Reduce Traffic Congestion and Emissions in Urban Areas (str. 189-204)

Karlo Kirinčić, Siniša Vilke
Pregledni rad

engleski pdf 795kb
Initiatives and Technologies for Smart Urban Logistics and Sustainable Cities (str. 205-220)

Luka Pavlović, Mladen Jardas, Adrijana Agatić
Pregledni rad

engleski pdf 438kb
Rijeka’s Maritime Heritage – Potential for Authentic Tourist Experience (str. 221-234)

Daniela Gračan, Lidija Bagarić, Dea Dević
Pregledni rad

engleski pdf 520kb
Proceedings of the Institute of Archaeology - Between Global and Local Adriatic Connections from Protohistory to the Roman Period (str. 235-246)

Aleksandar Žigant
Recenzija, prikaz

engleski pdf 416kb
Book Review - Labour Law Status of Port Workers (str. 247-250)

Drago Pupavac
Recenzija, prikaz

engleski pdf 360kb
Instructions for authors (str. 251-256)


Ostalo

engleski pdf 426kb

Posjeta: 0 *