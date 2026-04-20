Acta medico-historica Adriatica : AMHA , Vol. 23 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 20.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 20.04.2026.

Prostitucija i venerične bolesti u Dubrovniku za vrijeme Velikoga rata (1914. – 1918.) (str. 209-222)

Prostitution and Venereal Diseases in Dubrovnik During the First World War (1914–1918)

Antun Car
Izvorni znanstveni članak

A Balanced Diet for a Choleric Man in Early Modern England (str. 223-239)

Uravnotežena prehrana za kolerika u ranomu modernom dobu Engleske

Andrzej Kuropatnicki
Prethodno priopćenje

The Plague of Athens: Investigating the Enigmatic Epidemic of Ancient Greece (str. 241-260)

Atenska kuga: istraživanje zagonetne epidemije antičke Grčke

Dimosthenis Papadimitrakis, Miltiadis Perdikakis, Dimitrios Papamichelakis, Dimitrios Filippou
Pregledni rad

Evolucija sepse kroz evoluciju mikroorganizama (str. 261-272)

The Evolution of Sepsis Through the Evolution of Microbes

Dinko Paulić, Maja Bogdan
Pregledni rad

Luko Stulli i njegovo oduševljenje cijepljenjem u kontekstu recentne pandemije koronavirusom (str. 273-286)

Luko Stulli and His Endorsement of Vaccination in the Context of the Recent Coronavirus Pandemic

Ana Bakija-Konsuo, Ankica Džono Boban, Katja Bakija
Pregledni rad

Hrvatski medicinski udžbenici i priručnici 19. stoljeća (str. 287-297)

Croatian Medical Textbooks and Manuals of the 19th Century

Mateja Fumić Bistre
Pregledni rad

Pediatric Surgery in 19th-Century Greece: A Historical Analysis of Theodoros Aretaios’s Case Records (str. 299-312)

Pedijatrijska kirurgija u 19. stoljeću u Grčkoj: povijesna analiza zapisa slučajeva Theodorosa Aretaiosa

Konstantinos Laios, Pavlos Lytsikas – Sarlis, Constantinos G. Zografos, Irina Noskova, Dimitrios Zisiadis, Konstantinos G. Apostolou, Gregory Tsoucalas
Pregledni rad

Toni Buterin, Robert Doričić, Amir Muzur, A Short & Unpretentious Historical-Medical Guide to Rijeka. On the 70th Anniversary of the Faculty of Medicine in Rijeka (str. 313-318)

Marko Medved
Recenzija, prikaz

Tom Frieden, The Formula for Better Health: How to Save Millions of Lives—Including Your Own. MIT Press, 2025, 282 pp. (str. 319-322)

Adrijan Štivić
Recenzija, prikaz

Prvih devedeset godina Jurja Sepčića: otok, gradovi, sveučilište, kolege i prijatelji u čast Jurja Sepčića – neurologa i čovjeka boljeg od svoga vremena (str. 323-324)

Toni Buterin
Recenzija, prikaz

