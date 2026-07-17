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Kemija u industriji : Časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske , Vol. 75 No. 7-8, 2026.

  • Datum izdavanja: 17.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 17.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

U SPOMEN dugogodišnjem članu Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa i uredniku časopisa Kemija u industriji, prof. dr. sc. Šimi Ukiću (1978. – 2026.) (str. II-II)


In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 138kb
Ispitivanje kvalitete i oksidacijske stabilnosti hladno prešanog ulja konoplje (str. 357-363)

hrvatski pdf 267kb
Determination of the Quality and Oxidative Stability of Cold-pressed Hemp Oil (str. 361-367)

Almedina Dragolj, Selma Čorbo, Jasmin Grahić, Biljana Rabrenović, Lazar Pejić, Munevera Begić
Izvorni znanstveni članak

Evaluation of the Solubility Profiles of Hypolipidemic Drugs (str. 365-374)

engleski pdf 637kb
Procjena profila topljivosti hipolipidemijskih lijekova (str. 369-378)

Nemanja Turković, Branka Ivković, Jasmina Šljivić, Jasna Savić, Milena Turković
Izvorni znanstveni članak

Exposure to Cd, Cr, and Pb through Bottled Water Consumption: A Preliminary Health Risk Assessment (str. 375-385)

engleski pdf 1147kb
Izloženost Cd, Cr i Pb kroz konzumaciju flaširane vode za piće: preliminarna procjena zdravstvenog rizika (str. 379-389)

Amila Turalić, Jasmina Đeđibegović, Dragan Krešić, Emina Muftić, Amir Čaušević, Elma Omeragić
Izvorni znanstveni članak

Tućanova geokemija krša i teorija postanka boksita (str. 387-394)

hrvatski pdf 1193kb
Tućan’s Karst Geochemistry and His Theory of Bauxite Formation (str. 387-394)

Nenad Raos
Pregledni rad

Biološke karakteristike virusa, prenamijenjeni lijekovi te strategija uklanjanja farmaceutskih rezidua iz okoliša (str. 395-404)

hrvatski pdf 520kb
Biological Characteristics of Viruses, Repurposed Drugs, and Strategies for the Removal of Pharmaceutical Residues from the Environment (str. 399-408)

Barbara Preksavec Prišlin, Bruna Babić Visković, Danijela Ašperger
Pregledni rad

DriniChlor: Towards a Data-driven and Adaptive Chlorination Process in Drinking Water Treatment Systems (str. 405-416)

engleski pdf 1305kb
DriniChlor: Prema podatkovno vođenom i adaptivnom procesu kloriranja u sustavima za obradu pitke vode (str. 409-420)

Valdrin M. Beluli
Stručni rad

Kratki vodič kroz nomenklaturu organske kemije (str. 417-426)

hrvatski pdf 1659kb
Brief Guide to the Nomenclature of Organic Chemistry (str. 421-430)

Vesna Petrović Peroković, Željka Car
Ostalo

Skupovi i događaji:
Znanost u prolazu 2026.: splitski prvijenac i zagrebački jubilej u znaku dijaloga znanstvenica i građana (str. 427-428)

Barbara Topolovec, Ivana Grljak
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 4360kb
Skupovi i događaji:
Studenti SUZG FKIT-a na svjetskom sajmu okolišnih tehnologija IFAT 2026 (str. 429-429)

Marija Vuković Domanovac
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 526kb
Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Znanost koja se doživljava: STEM inspiracija za nove generacije (str. 430-432)

Dajana Kučić Grgić
Esej

hrvatski pdf 4438kb
Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Održan stručni skup “Inovacije u STEM-u: Ključevi napretka kroz zelenu tranziciju i digitalizaciju” (str. 433-434)

Dajana Kučić Grgić
Esej

hrvatski pdf 1842kb
Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Obavijest o dobivenom projektu – STEM budućnost počinje sada: Projekt “Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija” dobio potporu Europskog socijalnog fonda plus! (str. 435-435)


Ostalo

hrvatski pdf 1081kb
Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Javni poziv za iskaz interesa u sklopu projekta “Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija” (str. 436-436)


Ostalo

hrvatski pdf 904kb
Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Kalendar događanja srpanj 2026. (“Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija”) (str. 437-437)


Ostalo

hrvatski pdf 952kb
Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Kalendar događanja rujan 2026. (“Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija”) (str. 438-438)


Ostalo

hrvatski pdf 948kb
Osvrti:
Pismo uredniku – Metodološki propusti i pristranost izostavljene varijable u analizi viška mortaliteta (Osvrt na članak R. Pezera, Kem. Ind. 71 (1-2) (2022) 110–112) (str. 439-440)

Saša Ceci
Esej

hrvatski pdf 595kb
Osvrti:
Uspostavni istraživački projekt NatSynFlow “Sinteza prirodnih aktivnih molekula i njihovih analoga u mili- i mikroprotočnim sustavima” (str. 441-442)

Milena Mlakić, Anabela Ljubić, Filip Car, Marijan-Pere Marković, Anita Šalić
Esej

hrvatski pdf 1240kb
Osvrti:
Hrvatski učenici, dobitnici srebrnih medalja, među deset najboljih na Prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije 2026. u Švedskoj (str. 443-444)

Tajana Begović
Esej

hrvatski pdf 1216kb
Osvrti:
Nova generacija istraživačke opreme na FKIT-u (str. 445-447)


Esej

hrvatski pdf 2565kb
U spomen:
Prof. dr. sc. Emir Hodžić, čovjek od naroda (str. 448-448)

Antun Glasnović, Mirela Leskovac, Stanislav Kurajica
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 275kb

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