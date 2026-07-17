Kemija u industriji : Časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske , Vol. 75 No. 7-8, 2026.
- Datum izdavanja: 17.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 17.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Almedina Dragolj, Selma Čorbo, Jasmin Grahić, Biljana Rabrenović, Lazar Pejić, Munevera Begić
Izvorni znanstveni članak
Nemanja Turković, Branka Ivković, Jasmina Šljivić, Jasna Savić, Milena Turković
Izvorni znanstveni članak
Amila Turalić, Jasmina Đeđibegović, Dragan Krešić, Emina Muftić, Amir Čaušević, Elma Omeragić
Izvorni znanstveni članak
Nenad Raos
Pregledni rad
Barbara Preksavec Prišlin, Bruna Babić Visković, Danijela Ašperger
Pregledni rad
Valdrin M. Beluli
Stručni rad
Vesna Petrović Peroković, Željka Car
Ostalo
Znanost u prolazu 2026.: splitski prvijenac i zagrebački jubilej u znaku dijaloga znanstvenica i građana (str. 427-428)
Barbara Topolovec, Ivana Grljak
Sažetak sa skupa
Studenti SUZG FKIT-a na svjetskom sajmu okolišnih tehnologija IFAT 2026 (str. 429-429)
Marija Vuković Domanovac
Sažetak sa skupa
Znanost koja se doživljava: STEM inspiracija za nove generacije (str. 430-432)
Dajana Kučić Grgić
Esej
Uspostavni istraživački projekt NatSynFlow “Sinteza prirodnih aktivnih molekula i njihovih analoga u mili- i mikroprotočnim sustavima” (str. 441-442)
Milena Mlakić, Anabela Ljubić, Filip Car, Marijan-Pere Marković, Anita Šalić
Esej
Hrvatski učenici, dobitnici srebrnih medalja, među deset najboljih na Prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije 2026. u Švedskoj (str. 443-444)
Tajana Begović
Esej
Nova generacija istraživačke opreme na FKIT-u (str. 445-447)
Esej
Prof. dr. sc. Emir Hodžić, čovjek od naroda (str. 448-448)
Antun Glasnović, Mirela Leskovac, Stanislav Kurajica
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
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