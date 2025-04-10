Acta Dermatovenerologica Croatica , Vol. 33 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 10.04.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.04.2026.

Contents (str. 45-46)


Uvodnik

Skin Aging: An Inevitable Physiological Process (str. 47-59)

Nooshin Bagherani, Alireza Ghanadan, Bruce R Smoller, Gholamreza Tavoosidana, Reza Yaghoobi, Roxana Sahebnasagh, Anmar Ismail Khalif Karaghool
Izvorni znanstveni članak

What has Better Diagnostic Accuracy in Pemphigus? Direct Immunofluorescence of Plucked Hair, Oral Scrapes or Tzanck Smears! (str. 60-68)

Vinita Paswan, Sonal Sharma, Sambit Nath Bhattacharya, Usha Rani Singh
Izvorni znanstveni članak

Artificial Intelligence in Dermatology: Crossing the Frontier (str. 69-74)

Madison C. Downs, Kyleigh E. Brimmer, Camila K. Janniger
Izvorni znanstveni članak

A Rare Case of Acquired Ichthyosis Related to Pulmonary Tuberculosis (str. 75-78)

Chiara Zangrando, Roberto D’Astolto, Claudio Feliciani
Izvorni znanstveni članak

Oral Use of Collagen Supplements in Dermatology (str. 79-83)

Vanda Haralović, Ines Sjerobabski Masnec
Recenzija, prikaz

Monkeypox Among Patients on PrEP – a Case Report (str. 84-88)

Aleksandra Bulović, Vedrana Petrić, Vanja Andrić, Nina Đurić, Slavica Tomić, Maria Pete
Recenzija, prikaz

A Rare Case of Paraneoplastic Raynaud’s Phenomenon and Uveal Melanoma (str. 89-91)

Lara Vasari, Sanda Špoljarić Carević, Lucija Tomić Babić, Marija Bakula
Studija slučaja

Unexplained Syncope in Mastocytosis: The Role of Early Dermatological Recognition (str. 92-93)

Nika Baldani, Suzana Ljubojević Hadžavdić
Pismo uredniku

A Case of Porokeratosis Ptychotropica Treated with Cryotherapy (str. 94-95)

Duarte Flor, Joana Xara, Francisco Martins, Ines Courinho, Jose Carlos Cardoso
Pismo uredniku

