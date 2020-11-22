Prirodoslovlje : Časopis za prirodoslovlje i matematiku , Vol. 20. No. 1-2, 2020.

  • Datum izdavanja: 22.11.2020.
  • Objavljen na Hrčku: 05.05.2026.

Sadržaj

Vrijedan doprinos Hrvatskog zagorja hrvatskoj i svjetskoj astronomiji (str. 3-58)

The valuable contribution of Hrvatsko Zagorje to Croatian and world astronomy (str. 3-58)

Tatjana Kren
Izvorni znanstveni članak

Kemijski pojmovi u Jambrešićevom Lexicon Latinum (1742.) (str. 59-78)

Chemistry in Lexicon Latinum, composed by A. Jambrešić (1742) (str. 59-78)

Nenad Raos
Izvorni znanstveni članak

Rudolf Cesarec (1889. – 1972.), matematičar i ratni prorektor zagrebačkog Sveučilišta (str. 79-100)

Rudolf Cesarec (1889-1972) – mathematician and the war-time Vice-Rector of the University of Zagreb (str. 79-100)

Darko Veljan, Ivica Vuković
Izvorni znanstveni članak

Profesor Franjo Krleža kao povjesničar kemije (str. 101-111)

Professor Franjo Krleža as a historian of chemistry (str. 101-111)

Snježana Paušek-Baždar
Pregledni rad

Geologija Hrvatskog zagorja (str. 112-112)

Marijan Kovačić
Sažetak sa skupa

Dragutin Gorjanović-Kramberger i početak hrvatske geološke kartografije (str. 113-113)

Katarina Krizmanić
Sažetak sa skupa

Nalazi fosilnih amonita iz Kuna gore u Hrvatskom zagorju (str. 114-114)

Nediljka Prlj Šimić, Dražen Japundžić, Katarina Krizmanić
Sažetak sa skupa

Snježana Paušek-Baždar: Dubrovački prirodoslovci u vrhu povijesti znanosti (od 15. do 19. stoljeća) (str. 115-120)

Barbara Bulat
Recenzija, prikaz

Prof. dr. sc. Romano Božac (1942. – 2020.) (str. 121-123)

Jasna Matekalo Draganović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Prof. em. Mijo Korade (1947. – 2020.) (str. 124-125)

Stipe Kutleša
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

