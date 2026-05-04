International journal of electrical and computer engineering systems , Vol. 17 No. 5, 2026.

  • Datum izdavanja: 04.05.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 05.05.2026.

Sadržaj

Puni tekst

A Faster RCNN Architecture for Simultaneous Detection of Fruit type and Disease : A Multi-task Learning Approach (str. 329-342)

Seema Shrawne, Kaustubh Chile, Vijay Sambhe
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3249kb
Smart Milk Yield Monitoring System for Dairy Farm Applications (str. 343-354)

Nhat Minh Tran, Chi-Ngon Nguyen, Thang Viet Tran
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2670kb
A Comparative Study of Federated and Centralised Learning for Waste Classification with Non-IID Data (str. 355-366)

Qian Wang, Lei Wang, Shafaf Ibrahim, Zainura Idrus
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5495kb
Road Detection from Satellite Imagery Using a U-Net Convolutional Neural Network (str. 367-375)

Asmaa Abdul Jabbar, Rana Lateef
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2207kb
Combining Shape of Trajectories with MHI and their Directional Derivative-Based Description for Human Activity Recognition (str. 377-386)

Siddharth Bhorge, Medha Wyawahare, Vijay Mane, Milind Kamble, Milind Rane
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1672kb
Performance Studies of Multiband Square Patch Log-Periodic Antennas (str. 387-396)

Gilang Arya Nur Fauzan, Nurhayati Nurhayati, L Endah Cahya Ningrum, Atul Varshney, Raimundo Eider Figueredo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2501kb
Transformer-Based User Clustering for Efficient Downlink NOMA System (str. 397-407)

Kanchana Katta, Ramesh Chandra Mishra, Navanath Saharia
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1001kb

