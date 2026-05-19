Pomorski zbornik , Vol. Special edition No. 7, 2026.

  • Datum izdavanja: 19.05.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 19.05.2026.

Introduction (str. 1-20)


Uvodnik

Comparative Analysis of Satellite Efficiency in Detecting Marine Pollution Within the Cleanseanet System (str. 21-30)

Ante Kamber, Zaloa Sanchez-Varela, Zlatko Boko
Prethodno priopćenje

Comparative Analysis of Energy Saving Devices for Retrofitting Existing Ships (str. 31-44)

Ines Bezić, Petra Tepić, Joisp Bašić, Branko Blagojević
Pregledni rad

Impact of Sailing Speed on a Container Ship’s Fuel Consumption and Emissions Under Different Weather Conditions (str. 45-58)

Vladimir Pelić, Tomislav Mrakovčić, Josip Dujmović, Jan Pelić
Izvorni znanstveni članak

Achieving EEDI Compliance Through Air Lubrication Technology: A Case Study of a 38,400 DWT Self- Unloading Bulk Carrier (str. 59-76)

Luka Jedretić, Anton Turk, Marijana Marjanović, Tin Matulja
Prethodno priopćenje

Wave Loads and Motions of Floating Bodies in Close Proximity (str. 77-90)

Ivan Ćatipović, Tomislav Prosinečki, Antonio Mikulić, Smiljko Rudan
Stručni rad

Structural Analysis of the Foundation for the Launch and Recovery System (LARS) on Construction Supply Vessel (CSV) (str. 91-108)

Edin Softić, Albert Zamarin, Andrej Ugrin, Deni Vlašić
Stručni rad

Methodology for the Development of Hydrofoil Prototypes for High-Performance Windfoiling Using Additive Manufacturing (str. 109-120)

Tin Matulja, Marko Hadjina, Amza Malake, Domagoj Vrtovšnik, Marko Ružić, Mistral Matulja, Robin Matulja
Stručni rad

Croatia and an Integrated Coastal Zone Management Framework (str. 121-132)

Lidija Runko Luttenberger
Pregledni rad

Sustainable Autonomous Electric Ferry as Part of the Energy Ecosystem (str. 133-148)

Luka Calcich, Vladimir Valentić, Alfredo Višković
Prethodno priopćenje

SnappyShip: A Computational Tool for Automatic Grid Generation for Hydrodynamic Calculations of Ship Calm Water Resistance (str. 149-158)

Ivan Sulovsky, Jasna Prpić-Oršić
Prethodno priopćenje

Preparing the Ship and Slipway for Launching After a Long Period of Construction Downtime (str. 159-170)

Jan Obič, Marko Hadjina, Alen Grijak, Anton Turk
Stručni rad

Development of a Digital Ship Model as a Foundational Framework for Ship Construction Technology Design (str. 171-188)

Ivana Kaliterna, Marko Hadjina, Davor Bolf, Tin Matulja
Stručni rad

Analysis of Different Digital Solutions for Material Nesting in Steel Shipbuilding (str. 189-200)

Jan Chudy, Ranka Vukasović Botica, Marko Hadjina
Stručni rad

Shipyard Design of the Highest Technological Level Using the Simulation Modeling Method (str. 201-210)

Dario Marelić, Marko Hadjina, Tin Matulja
Stručni rad

Technical aspects of small autonomous surface vessel design (str. 211-232)

Smiljko Rudan, Ivan Munić, Ivan Oreč, Pero Prebeg
Prethodno priopćenje

Instructions for authors (str. 233-238)


Ostalo

