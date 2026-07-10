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Obnovljeni Život : časopis za filozofiju i religijske znanosti , Vol. 81 No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 10.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 10.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Autentičan evanđeoski život: Uz 800–te obljetnice sv. Franje Asiškoga (str. 279-283)

Ante Bekavac
Uvodnik

hrvatski pdf 77kb
Signs of the Times in the Digital Age: Theoretical and Epistemological Convergences Between Christian and Digital Anthropology (str. 285-298)

engleski pdf 122kb
Znakovi vremena u digitalnom dobu: Teorijska i epistemološka konvergencija kršćanske i digitalne antropologije

Lucija Mihaljević
Izvorni znanstveni članak

Smrt kao raspad zajednice Crkve: Ontološki status smrti u teologiji Ignatija Midića (str. 299-310)

hrvatski pdf 163kb
Death as the Disintegration of the Community of the Church: The Ontological Status of Death in the Theology of Ignatije Midić

Vladimir Edelinski Mikolka
Izvorni znanstveni članak

The Triad, Right–Wing Authoritarianism, and Social Dominance Orientation as Predictors of Immigrant Persecution (str. 311-322)

engleski pdf 108kb
Mračna trijada, desna autoritarnost i orijentacija prema socijalnoj dominaciji kao prediktori progona imigranata

Zlatko Šram
Izvorni znanstveni članak

Shvaćanje čudâ u buddhizmu: Čuda proistekla iz mentalnih moći (str. 323-335)

hrvatski pdf 154kb
Buddhist View on Miracles: Miracles Arising from Mental Powers

Višnja Grabovac
Izvorni znanstveni članak

Dezinformacije i misinformacije o religiji u medijima i izazovi umjetne inteligencije (str. 337-349)

hrvatski pdf 100kb
Media Disinformation and Misinformation on Religion and the Challenges of Artificial Intelligence

Suzana Peran
Izvorni znanstveni članak

Induktivizam i eksperimentalizam kod Francisa Bacona kao srž rane novovjekovne znanstvene metode: Uz 400. obljetnicu smrti Francisa Bacona (1626.–2026.) (str. 351-361)

hrvatski pdf 114kb
Bacon as the Core of the Early Modern Scientific Method: On the 400th Anniversary of the Death of Francis Bacon (1626–2

Stipe Kutleša
Pregledni rad

Jackson o opažanju fizičkih predmeta: Analiza i kritika (str. 363-376)

hrvatski pdf 104kb
Jackson on Perceiving Physical Objects: Analysis and Critique

Ljudevit Hanžek, Gabriela Bašić Hanžek
Pregledni rad

Misionar koji je hodao sa siromašnima u Bengalu: Irudhaya Jothi SJ* (str. 377-380)

Vesna Borović
Ostalo

hrvatski pdf 55kb
Marija Lučić, Kinematografija u oslonu na Platona. Zagreb: Biakova, 2024. (str. 381-383)

Stipe Kutleša
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 76kb
Tadija Milikić i Stanko Perica, Migrantsko pitanje u svjetlu kršćanskoga nauka i djelovanja: The Migrant Issue in Light of Christian Teachings and Action. Filozofsko– teološki institut Družbe Isusove i Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Zagreb, 2024. (str. 383-385)

Marijan Steiner
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 56kb
Vladimir Lončarević, Godina i vječnost. Zagreb: Alfa, 2024. (str. 386-388)

Dean Slavić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 55kb
Massimo Faggioli, Od Boga do Trumpa: Katolička kriza i američka politika. Prevela Mirna Čudić. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2025. (str. 388-390)

Maroje Višić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 57kb
Ivan Marija Tomić, Čovjek od proljeća. Zagreb: Dominikanska naklada Istina, 2023. (str. 390-391)

Vladimir Lončarević
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 67kb
Detaljne upute autorima (str. 393-398)

Obnovljeni Život
Ostalo

hrvatski pdf 195kb
Detailed Instructions for Authors (str. 399-405)

Obnovljeni Život
Ostalo

hrvatski pdf 215kb
»… Ne navlačite na se propast djelima ruku svojih!« Filozofske rasprave o etici, politici i religiji: Ivan Koprek (str. 0-0)

Obnovljeni Život
Ostalo

hrvatski pdf 133kb
Migrantsko pitanje u svjetlu kršćanskoga nauka i djelovanja : The Migrant Issue in Light of Christan Teachings and Action: Tadija Milikić i Stanko Perica (str. 0-0)

Obnovljeni Život
Ostalo

hrvatski pdf 120kb
Tko su te filozofkinje? 3. svezak: Barbara Ćuk (str. 0-0)

Obnovljeni Život
Ostalo

hrvatski pdf 150kb
Strah od autentičnosti: Autentičnost kao odgovor na egzistencijalnu tjeskobu, anksiozna stanja i poremećaje: Antun Volenik i Andrija Piskać (str. 0-0)

Obnovljeni Život
Ostalo

hrvatski pdf 236kb

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