MemorabiLika : Znanstveni časopis za ličku zavičajnost i regionalna istraživanja , Vol. God 8 No. broj 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 26.05.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 27.05.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Recepcija pravaške predizborne agitacije za hrvatski sabor 1884. godine u zadarskom novinstvu (str. 9-36)

hrvatski pdf
Reception of the Party of Rights’ Election Agitation for the 1884 Croatian Diet in the Zadar Newspapers (str. 9-36)

Filip Lenić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf
Likovni prikazi Plitvičkih jezera tijekom 18. i 19. stoljeća (str. 37-76)

hrvatski pdf
Pictorial Representation of the Plitvice Lakes in the 18th and 19th Centuries (str. 37-76)

Kazimir Miculinić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf
Braća Tomičić – lički generali austrougarske vojske (str. 77-96)

hrvatski pdf
The Tomičić Brothers – Lika’s Generals in the Austro-Hungarian Army (str. 77-96)

Boris Trnski
Prethodno priopćenje

engleski pdf
Turistička prezentacija baštine Srednje Like (str. 97-120)

hrvatski pdf
The Presentation of Central Lika’s Heritage in Tourism (str. 97-120)

Iva Baburić, Ivana Crljenko
Stručni rad

engleski pdf
Pošta u Lovincu u razdoblju od travnja do rujna 1941. godine (str. 121-132)

hrvatski pdf
The Lovinac Post Office in the Period from April to September 1941 (str. 121-132)

Davor Šarić
Stručni rad

engleski pdf
Majstorska cesta preko Velebita: prožimanje graditeljske baštine, povijesnog nasljeđa te arhivskog i filatelističkog materijala na relaciji Lovinac – Podprag – Obrovac (str. 133-146)

hrvatski pdf
Majstorska cesta Across Velebit: The Interplay of Architectural Heritage, Historical Legacy, and Archival and Philatelic Sources Along the Lovinac–Podprag–Obrovac Route (str. 133-146)

Marin Buovac
Pregledni rad

engleski pdf
Filološke i kulturološke studije o Lici (str. 149-150)

Ivana Kurtović Budja
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf
Razgled povijesnoga Gospića (str. 151-152)

Ante Gverić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf
Domovina kao ishodište (str. 153-156)

Tin Lemac
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf
Znanstveno utemeljen i metodički relevantan sveučilišni udžbenik o usmenoj književnosti Istre i Hrvatskog primorja – značajan prilog proučavanju zavičajne književnosti (str. 157-159)

Sanja Vrcić-Mataija
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf

