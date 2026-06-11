Acta stomatologica Croatica : International journal of oral sciences and dental medicine , Vol. 60 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 11.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 11.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Antonela Šošić, Ivan Šalinović, Ivana Miletić, Salvatore Sauro, Ivana Kekez, Ana Ivanišević
Izvorni znanstveni članak
Fusun Ozer, Frances Park, Batu Can Yaman, Zeynep Ozkurt-Kayahan, Francis Mante, Markus B. Blatz
Izvorni znanstveni članak
Martina Žigante, Vaska Vandevska-Radunović, Stjepan Špalj
Izvorni znanstveni članak
Arlet Guusje Reinhard, Caio Sampalo, Igor Renan Zen, Iasmim da Fonseca Barros, Juliano Pelim Pessan, Clarissa Calil Bonifacio, Tamara Kerber Tedesco
Izvorni znanstveni članak
Christine Zürcher, Kristian Vukoje, Vera Wiesmüller, Ines Kapferer-Seebacher
Izvorni znanstveni članak
Tomislav Katanec, Luka Šimunović, Robert Likić, Igor Smojver, Stjepanka Lešić, Ivica Pelivan, Dragana Gabrić
Izvorni znanstveni članak
Jasen Vladislavić, Antonija Tadin, Davor Želježić, Ivana Šutej, Krešimir Bašić, Nada Zorica Vladislavić, Kristina Peroš
Izvorni znanstveni članak
Paula Rebéca Rodrigues, Maria Clara Panciera, Ricardo Henrique Alves da Silva, Paulo Henrique Viana Pinto
Izvorni znanstveni članak
Congress School of Dental Medicine
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