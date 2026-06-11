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Acta stomatologica Croatica : International journal of oral sciences and dental medicine , Vol. 60 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 11.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 11.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Microhardness and Chemical Composition of Glass Ionomer and Glass Hybrid Cements Modified with Experimental Bioactive Glasses (str. 158-172)

engleski pdf 1431kb
Mikrotvrdoća i kemijski sastav staklenoionomernih i staklohibridnih cemenata modificiranih eksperimentalnim biostaklima (str. 158-172)

Antonela Šošić, Ivan Šalinović, Ivana Miletić, Salvatore Sauro, Ivana Kekez, Ana Ivanišević
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1431kb
Impact of PVM/MA Copolymer on Dentin Bond Durability (str. 173-183)

engleski pdf 1022kb
Utjecaj kopolimera PVM/MA na trajnost adhezije na dentin (str. 173-183)

Fusun Ozer, Frances Park, Batu Can Yaman, Zeynep Ozkurt-Kayahan, Francis Mante, Markus B. Blatz
Izvorni znanstveni članak

Protocols and Trends in Maintaining the Stability of Orthodontic Treatment Outcomes in Croatia over 10 Years: A Repeated Cross - Sectional Study (str. 184-196)

engleski pdf 382kb
Protokoli i trendovi u održavanju stabilnosti ishoda ortodontskog liječenja u Hrvatskoj tijekom 10 godina: ponovljena presječna studija (str. 184-196)

Martina Žigante, Vaska Vandevska-Radunović, Stjepan Špalj
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 382kb
Acceptance of Non-Aesthetic Caries Treatment Approaches in Children: a Systematic Review (str. 197-214)

engleski pdf 4149kb
Prihvaćanje neestetskih pristupa u liječenju karijesa kod djece: sistematizirani pregled (str. 197-214)

Arlet Guusje Reinhard, Caio Sampalo, Igor Renan Zen, Iasmim da Fonseca Barros, Juliano Pelim Pessan, Clarissa Calil Bonifacio, Tamara Kerber Tedesco
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4149kb
The Effect of Oil Pulling on Oral Health-Related Quality of Life: A Pilot Study (str. 215-223)

engleski pdf 318kb
Učinak ispiranja usne šupljine uljem na kvalitetu života povezanu s oralnim zdravljem: pilot-studija (str. 215-223)

Christine Zürcher, Kristian Vukoje, Vera Wiesmüller, Ines Kapferer-Seebacher
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 318kb
Histomorphometric Evaluation of Socket Preservation Healing Using Xenogeneic Bone Substitute Combined with Statin: A Prospective Split-Mouth Clinical Pilot Study (str. 224-235)

engleski pdf 613kb
Histomorfometrijska evaluacija cijeljenja u svrhu očuvanja alveole primjenom ksenogenoga koštanoga nadomjestka u kombinaciji sa statinom: prospektivna split-mouth klinička pilot-studija (str. 224-235)

Tomislav Katanec, Luka Šimunović, Robert Likić, Igor Smojver, Stjepanka Lešić, Ivica Pelivan, Dragana Gabrić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 613kb
Cytotoxicity and Genotoxicity of Fluoride Toothpastes in Buccal Cells (str. 236-252)

engleski pdf 476kb
Citotoksičnost i genotoksičnost fluoridnih zubnih pasta u stanicama bukalne sluznice (str. 236-252)

Jasen Vladislavić, Antonija Tadin, Davor Želježić, Ivana Šutej, Krešimir Bašić, Nada Zorica Vladislavić, Kristina Peroš
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 476kb
Third Molar Impaction Influence on Dental Estimation: A Systemic Review (str. 253-267)

engleski pdf 401kb
Utjecaj impakcije trećeg kutnjaka na dentalnu procjenu dobi: sustavni pregled (str. 253-267)

Paula Rebéca Rodrigues, Maria Clara Panciera, Ricardo Henrique Alves da Silva, Paulo Henrique Viana Pinto
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 401kb
12th International Congress of the School of Dental Medicine University of Zagreb : March 20 - 21, 2026, Zagreb, Croatia (str. 0-0)

Congress School of Dental Medicine
Sažetak sa skupa

engleski pdf 193kb

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