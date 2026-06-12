- Datum izdavanja: 12.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 12.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Krešimir Buntak, Viktorija Adamić Ciglar, Branimir Buntak
Pregledni rad
Davor Grgurević, Viktorija Adamić Ciglar, Branimir Buntak
Pregledni rad
Vitomir Tafra, Marko Carić
Pregledni rad
Ana Globočnik Žunac, Zuzana Hubinková, Danijela Žura
Pregledni rad
Aleksandar Gračanac, Jovan Kojić
Izvorni znanstveni članak
Marina Guzovski
Izvorni znanstveni članak
Marina Herceg Pendelić
Stručni rad
Dragana Janeš
Pregledni rad
Ivana Keser, Sanja Maleković, Sanja Tišma
Pregledni rad
Ivana Vugdelija Tičarić
Pregledni rad
Posjeta: 0 *