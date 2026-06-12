 Skoči na glavni sadržaj

Obrazovanje za poduzetništvo - E4E : znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo , Vol. 16 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 12.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 12.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Vocational and general education models in Europe: comparative outcomes and normative implications for education for entrepreneurship (str. 7-12)

Krešimir Buntak, Viktorija Adamić Ciglar, Branimir Buntak
Pregledni rad

engleski pdf 647kb
Regulatory compliance as a driver of competitiveness: the role of CE certification in the internationalization of small and medium-sized enterprises (str. 13-25)

Davor Grgurević, Viktorija Adamić Ciglar, Branimir Buntak
Pregledni rad

engleski pdf 739kb
Transformation of Business Models: Technology, Globalization, and Sustainable Growth (str. 26-35)

Vitomir Tafra, Marko Carić
Pregledni rad

engleski pdf 736kb
Mediation and facilitation techniques in business communication: a communication perspective and implications for the education of economists (str. 36-45)

Ana Globočnik Žunac, Zuzana Hubinková, Danijela Žura
Pregledni rad

engleski pdf 1378kb
The role of AI automation in advancing resource efficiency and circular economy practices in SMES (str. 46-56)

Aleksandar Gračanac, Jovan Kojić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1231kb
A marketing perspective on youth preferences in job choice: implications for employer strategies (str. 57-65)

Marina Guzovski
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 712kb
The impact of the opening of business incubators, centers and agencies on the opening of new companies in Zagreb county (str. 66-73)

Marina Herceg Pendelić
Stručni rad

engleski pdf 1094kb
Artificial intelligence and business model innovation in entrepreneurial management (str. 74-83)

Dragana Janeš
Pregledni rad

engleski pdf 867kb
Empirical insights into the role of social entrepreneurship in sustainable rural development: evidence from Croatian agriculture (str. 84-97)

Ivana Keser, Sanja Maleković, Sanja Tišma
Pregledni rad

engleski pdf 2318kb
Entrepreneurial opportunity, product development and sustainable business in the textile industry: a case study of the crotrekking brand (str. 98-102)

Ivana Vugdelija Tičarić
Pregledni rad

engleski pdf 661kb

Posjeta: 0 *