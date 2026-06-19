Hrvatski veterinarski vjesnik , Vol. 34 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 19.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 21.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Martina Crnogaj, Elizabeta Pongrac
Izvorni znanstveni članak
Zoran Vrbanac, Anita Kraljević, Ivana Mustapić, Barbara Mratović, Jelena Adanić, Ana Javor, Petar Krolo, Hrvoje Capak
Stručni rad
Sven Menčik, Mihovila Balen, Anamaria Ekert Kabalin, Mario Ostović, Velimir Sušić, Hrvoje Capak, Lidija Medven Zagradišnik, Maja Maurić Maljković, Ivan Vlahek
Pregledni rad
Hrvoje Capak, Iva Sulić, Lidija Medven Zagradišnik
Stručni rad
Petar Džaja, Magdalena Palić, Nikola Serdar, Marijan Benić, Ivan Križek, Ivan Šajnović, Krešimir Severin
Pregledni rad
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