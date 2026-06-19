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Hrvatski veterinarski vjesnik , Vol. 34 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 19.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 21.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Dijagnostika akutnog pankreatitisa kod pasa: multimodalni pristup i izazovi (str. 38-48)

hrvatski pdf 240kb
Diagnosis of Acute Pancreatitis in Dogs: A Multimodal Approach and Challenges (str. 0-0)

Martina Crnogaj, Elizabeta Pongrac
Izvorni znanstveni članak

Primjena terapije udarnim valom i fotobiomodulacije u liječenju osteoartritisa kod psa – prikaz slučaja (str. 50-54)

hrvatski pdf 553kb
Application of Extracorporeal Shockwave Therapy and Photobiomodulation in the Treatment of Osteoarthritis in a Dog: A Case Report (str. 0-0)

Zoran Vrbanac, Anita Kraljević, Ivana Mustapić, Barbara Mratović, Jelena Adanić, Ana Javor, Petar Krolo, Hrvoje Capak
Stručni rad

Nasljedne uzgojne bolesti u velikih pasmina pasa: degenerativna mijelopatija i polineuropatija (str. 56-64)

hrvatski pdf 223kb
Hereditary breeding diseases in large breed dogs: degenerative myelopathy and polyneuropathy (str. 0-0)

Sven Menčik, Mihovila Balen, Anamaria Ekert Kabalin, Mario Ostović, Velimir Sušić, Hrvoje Capak, Lidija Medven Zagradišnik, Maja Maurić Maljković, Ivan Vlahek
Pregledni rad

Dijagnostički izazovi limfoma u mačke – prikaz slučaja (str. 66-70)

hrvatski pdf 317kb
Diagnostic challenges of lymphoma in a cat: a case report (str. 0-0)

Hrvoje Capak, Iva Sulić, Lidija Medven Zagradišnik
Stručni rad

Doprinos Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva razvoju stočarstva, svinjogojstva i peradarstva (str. 72-78)

hrvatski pdf 182kb
The Contribution of the Croatian-Slavonian Economic Society to the Development of Livestock, Pig Breeding, and Poultry Breeding (str. 0-0)

Petar Džaja, Magdalena Palić, Nikola Serdar, Marijan Benić, Ivan Križek, Ivan Šajnović, Krešimir Severin
Pregledni rad

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