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Journal of Communications Software and Systems , Vol. 22 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 31.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 30.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Optimised Q-learning for Dynamic Slot Assignment in Medium Access Control Protocol for Wireless Body Area Networks (str. 1-9)

Abdu Ibrahim Adamu, Wan Haszerila Wan Hassan, Darmawaty Mohd Ali, Wan Norsyafizan Wan Muhamad, Alwatben Batoul Rashed, Mansir Abubakar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1604kb
Channel Model of Line-of-Sight Radio Propagation by Reflection over Lossy Ground for Cellular Networks (str. 10-16)

Zoran Blažević, Maja Škiljo, Dragan Poljak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1586kb
Investigation of Software-Defined Networking (SDN) to Enhance Wi-Fi Networks in University Campus (str. 17-28)

Ali M. Alhatim, Jalal K. Jalal
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2842kb
Image Steganography Based on NR-Polar DCSK System over Multipath Fading Channel (str. 29-38)

Noor Dheyaa Majeed, Ali Jaber Al-Askery, Fadhil Sahib Hasan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2679kb
A Novel Hybrid Threat Modeling Framework for IoT Security using STRIDE-DREAD and Machine Learning (str. 39-48)

Gaurav Thakur, Pradeep Chouksey, Mayank Chopra, Parveen Sadotra, Neha Thakur, Diksha Sharma, Arpit Koundal, Shaina Mahajan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1296kb
Audio Encryption and Decryption under Elliptic Curve Cryptography and DNA Algorithm (str. 49-60)

Md. Imdadul Islam, Samsun Nahar Khandakar, Nadia Afrin Ritu, Md. Masum Bhuiyan, Sarwar Jahan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2511kb
Generation of Synthetic Wildfire Smoke Images with Generative Adversarial Networks (str. 61-72)

Dunja Božić-Štulić, Damir Krstinić, Darko Stipaničev, Jakov Bejo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 9450kb
Towards Efficient LEO-Constellation Design for Regional PNT Services (str. 73-84)

Elena Simona Lohan, Kaan Celikbilek, Oana Cramariuc
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 9355kb
Performance Analysis of RIS-Assisted Bi-Directional Full-Duplex Systems Under Hardware Impairments and Nakagami-m Fading Channels (str. 85-95)

Rajesh Ramanathan, Bagubali Annasamy
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1365kb
Hybrid AI-Assisted EM and GIS Framework for Radio Parameter Optimization in Dense Urban Cellular Networks (str. 96-105)

Mohammed Oussama Benosman, Hicham Megnafi, Sidi Mohammed Meriah
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 6265kb
Novel Four-Port Diplexer–Antenna System with Simultaneous Isolation Enhancement and Impedance Control (str. 106-112)

Saad Wasmi Osman Luhaib, Farhad E. Mahmood, Shamil H. Hussein
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3703kb
Slot-Enhanced Dual-Band Microstrip Ring Resonator Sensor for Non-Invasive Blood Glucose Measurement (str. 113-118)

Amjad Hussein Yousif, Saad Wasmi Osman Luhaib, Mohammed Younis Thanoun
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3166kb
A W-Structured Encoder-Decoder Network Combining Swin Transformer and CNN for Image Inpainting Forensics (str. 119-130)

Mohamed Fathy Mohamed, Hala Abdel-Galil ElSayed, Soha Ahmed Ehssan Aly
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 7132kb
Time-Series Forecasting with SARIMAX for Intent Prediction (str. 131-140)

Nagham Hachem, Manh Cuong Nguyen, Eric Renault
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5391kb
BRSA-ESDS: A Binary Reptile Search Algorithm for Extractive Single Document Summarization (str. 141-152)

Abdelaali Bekhouche, Mohamed Boussalem, Hicham Haouassi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2714kb

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