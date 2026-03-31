Journal of Communications Software and Systems , Vol. 22 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 31.03.2026.
- Objavljen na Hrčku: 30.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Abdu Ibrahim Adamu, Wan Haszerila Wan Hassan, Darmawaty Mohd Ali, Wan Norsyafizan Wan Muhamad, Alwatben Batoul Rashed, Mansir Abubakar
Izvorni znanstveni članak
Zoran Blažević, Maja Škiljo, Dragan Poljak
Izvorni znanstveni članak
Ali M. Alhatim, Jalal K. Jalal
Izvorni znanstveni članak
Noor Dheyaa Majeed, Ali Jaber Al-Askery, Fadhil Sahib Hasan
Izvorni znanstveni članak
Gaurav Thakur, Pradeep Chouksey, Mayank Chopra, Parveen Sadotra, Neha Thakur, Diksha Sharma, Arpit Koundal, Shaina Mahajan
Izvorni znanstveni članak
Md. Imdadul Islam, Samsun Nahar Khandakar, Nadia Afrin Ritu, Md. Masum Bhuiyan, Sarwar Jahan
Izvorni znanstveni članak
Dunja Božić-Štulić, Damir Krstinić, Darko Stipaničev, Jakov Bejo
Izvorni znanstveni članak
Elena Simona Lohan, Kaan Celikbilek, Oana Cramariuc
Izvorni znanstveni članak
Rajesh Ramanathan, Bagubali Annasamy
Izvorni znanstveni članak
Mohammed Oussama Benosman, Hicham Megnafi, Sidi Mohammed Meriah
Izvorni znanstveni članak
Saad Wasmi Osman Luhaib, Farhad E. Mahmood, Shamil H. Hussein
Izvorni znanstveni članak
Amjad Hussein Yousif, Saad Wasmi Osman Luhaib, Mohammed Younis Thanoun
Izvorni znanstveni članak
Mohamed Fathy Mohamed, Hala Abdel-Galil ElSayed, Soha Ahmed Ehssan Aly
Izvorni znanstveni članak
Nagham Hachem, Manh Cuong Nguyen, Eric Renault
Izvorni znanstveni članak
Abdelaali Bekhouche, Mohamed Boussalem, Hicham Haouassi
Izvorni znanstveni članak
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