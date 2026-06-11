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Psihoterapija : Časopis Instituta za grupnu analizu, Hrvatskog psihoanalitičkog društva i Hrvatskog društva za psihoanalitičku psihoterapiju , Vol. 40 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 11.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 24.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Impressum (str. 1-1)

hrvatski pdf 58kb
Impressum (str. 1-1)

Urednički odbor
Ostalo

engleski pdf 58kb
Sadržaj (str. 2-2)

hrvatski pdf 69kb
Contents

Urednički odbor
Kazalo

engleski pdf 69kb
UMJETNOST I PSIHOTERAPIJA (str. 3-27)

hrvatski pdf 897kb
ART AND PSYCHOTHERAPY (str. 3-27)

Tanja Frančišković
Stručni rad

engleski pdf 897kb
PSIHOANALITIČKI I GRUPNOANALITIČKI PRISTUPI ISTOSPOLNIM SEKSUALNIM ORIJENTACIJAMA I RODNOJ RAZNOLIKOSTI (str. 28-74)

hrvatski pdf 408kb
PSYCHOANALYTIC AND GROUP-ANALYTIC APPROACHES TO SAME-SEX SEXUAL ORIENTATIONS AND GENDER DIVERSITY (str. 28-74)

Una Bauer
Stručni rad

engleski pdf 408kb
VELIKODUŠNOST, UVID I ISTINA U PSIHODINAMSKOJ PERSPEKTIVI (str. 75-106)

hrvatski pdf 289kb
GENEROSITY, INSIGHT, AND TRUTH FROM A PSYCHODYNAMIC PERSPECTIVE (str. 75-106)

Vedran Bilić, Darko Marčinko,, Duško Rudan, Filip Mustač
Uvodnik

engleski pdf 289kb
OD RUŠEVINA DO PUTOVANJA: PRAĆENJE TRANSFORMACIJA ČLANICE I GRUPE KROZ SNOVE U GRUPNOJ ANALIZI (str. 107-126)

hrvatski pdf 223kb
FROM RUINS TO JOURNEY: TRACING THE TRANSFORMATIONS OF A MEMBER AND GROUP THROUGH DREAMS IN GROUP ANALYSIS (str. 107-126)

Marin Mamić
Studija slučaja

engleski pdf 223kb
PRILAGODBA TEHNIKE U SVRHU OSIGURANJA RAZVOJA GRUPNOANALITIČKOG PROCESA U SPECIFIČNOM OKRUŽENJU (str. 127-0)

hrvatski pdf 266kb
ADAPTING THE TECHNIQUE TO ENSURE THE DEVELOPMENT OF THE GROUP-ANALYTIC PROCESS IN A SPECIFIC ENVIRONMENT (str. 127-153)

Dolores Veledar Perić
Studija slučaja

engleski pdf 266kb
VELIKA GRUPA U SVJETLU ZRCALJENJA SVJESNIH I NESVJESNIH ISKUSTAVA: OD KAOSA DO DISKURSA (str. 154-183)

hrvatski pdf 359kb
THE LARGE GROUP IN LIGHT OF THE MIRRORING OF CONSCIOUS AND UNCONSCIOUS EXPERIENCES: FROM CHAOS TO DISCOURSE (str. 154-183)

Ivan Urlić
Studija slučaja

engleski pdf 359kb
PRIKAZ IZABRANIH ČLANAKA IZ ČASOPISA WORLD PSYCHIATRY IZ VELJAČE 2026. GODINE (str. 184-197)

hrvatski pdf 176kb
A PRESENTATION OF SELECTED ARTICLES FROM THE FEBRUARY 2026 ISSUE OF THE JOURNAL WORLD PSYCHIATRY (str. 184-197)

Tanja Frančišković
Recenzija, prikaz

engleski pdf 176kb
MOJ ŽIVOTNI PUT: MEMOARI JEDNOG PSIHIJATRA (IRVIN D. YALOM) (str. 198-203)

hrvatski pdf 131kb
BECOMING MYSELF: A PSYCHIATRIST’S MEMOIR (IRVIN D. YALOM) (str. 198-203)

Tanja Frančišković
Recenzija, prikaz

IZVJEŠĆE SA SASTANKA DELEGATA EFPP-a: „PSIHOANALITIČKA PSIHOTERAPIJA: IDENTITET I INSTITUCIONALNA PRIPADNOST“ (7. UŽUJKA 2026., ONLINE) (str. 204-208)

hrvatski pdf 124kb
EFPP DELEGATES MEETING REPORT: “PSYCHOANALYTIC PSYCHOTHERAPY: IDENTITY AND INSTITUTIONAL BELONGING” (7 MARCH 2026, ONLINE) (str. 204-208)

Vesna Grgić, Marina Bolanča Erak
Ostalo

engleski pdf 124kb
EGATIN - EUROPSKA MREŽA GRUPNOANALITIČKIH TRENING-INSTITUCIJA (str. 209-213)

hrvatski pdf 138kb
EGATIN - EUROPEAN GROUP ANALYTIC TRAINING INSTITUTIONS NETWORK (str. 209-213)

Mirjana Pernar
Ostalo

engleski pdf 138kb
Popis događanja (str. 215-215)

hrvatski pdf 61kb
Calendar of events (str. 215-215)

Urednički odbor
Vijest

engleski pdf 61kb

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