Geodetski list , Vol. 80 (103) No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 30.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 02.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Hrvoje Tomić
Uvodnik
Huiqing Han, Yingjia Zhang, Changying Yin
Pregledni rad
Ljiljana Matuško Antonić
Stručni rad
Nedjeljko Frančula, Miljenko Lapaine
Recenzija, prikaz
Mladen Zrinjski
Vijest
Nikola Kranjčić
Vijest
Mladen Zrinjski
Vijest
Tomislav Debeljak, Antonio Tupek
Vijest
Hrvatsko geodetsko društvo
Vijest
Državna geodetska uprava
Vijest
Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije
Vijest
Nedjeljko Frančula
Recenzija, prikaz
Nedjeljko Frančula
Recenzija, prikaz
Nedjeljko Frančula
Recenzija, prikaz
Nedjeljko Frančula
Recenzija, prikaz
Nedjeljko Frančula, Miljenko Lapaine
Recenzija, prikaz
Mladen Zrinjski
Ostalo
Posjeta: 0 *