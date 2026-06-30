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Geodetski list , Vol. 80 (103) No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 02.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Editorial from the Editor-in-Chief of Geodetski list (str. 99-99)

engleski pdf 100kb
Riječ glavnog urednika Geodetskog lista (str. 99-99)

Hrvoje Tomić
Uvodnik

hrvatski pdf 100kb
The Application Progress of Big Data in Land System Research: Based on the Web of Science Database (str. 101-136)

engleski pdf 2681kb
Napredak primjene velikih podataka u istraživanju zemljišnih sustava: temeljeno na bazi podataka Web of Science (str. 101-136)

Huiqing Han, Yingjia Zhang, Changying Yin
Pregledni rad

hrvatski pdf 2681kb
Harmonization of Cadastre and Land Registry Data (str. 137-153)

engleski pdf 881kb
Usklađenje podataka katastra nekretnina i zemljišne knjige (str. 137-153)

Ljiljana Matuško Antonić
Stručni rad

hrvatski pdf 881kb
New Geodetic and Geoinformatics Terms 9 (str. 154-158)

Novi geodetsko-geoinformatički nazivi 9 (str. 154-158)

Nedjeljko Frančula, Miljenko Lapaine
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 762kb
Science Festival 2026 (str. 159-160)

Festival znanosti 2026 (str. 159-160)

Mladen Zrinjski
Vijest

hrvatski pdf 1549kb
Promotion of University Bachelors of Engineering in Geodesy and Geomatics at the University North (str. 160-161)

Promocija sveučilišnih prvostupnika inženjera geodezije i geomatike na Sveučilištu Sjever (str. 160-161)

Nikola Kranjčić
Vijest

hrvatski pdf 740kb
University Master Engineers of Geodesy and Geoinformatics (str. 161-161)

Sveučilišni magistri inženjeri geodezije i geoinformatike (str. 161-161)

Mladen Zrinjski
Vijest

hrvatski pdf 137kb
WorldSkills Croatia 2026 – National Competition of Vocational School Students (str. 162-165)

WorldSkills Croatia 2026 - Državno natjecanje učenika strukovnih škola (str. 162-165)

Tomislav Debeljak, Antonio Tupek
Vijest

hrvatski pdf 2134kb
Croatian Geodetic Society News (str. 166-188)

Vijesti Hrvatskoga geodetskog društva (str. 166-188)

Hrvatsko geodetsko društvo
Vijest

hrvatski pdf 4411kb
State Geodetic Administration News (str. 189-191)

Vijesti Državne geodetske uprave (str. 189-191)

Državna geodetska uprava
Vijest

hrvatski pdf 722kb
Croatian Chamber of Chartered Geodetic Engineers News (str. 192-193)

Vijesti iz Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (str. 192-193)

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije
Vijest

hrvatski pdf 2189kb
Encyclopaedia Britannica is not a Reliable Rource of Information on Cartographic Projections (str. 194-195)

Ni Encyclopaedia Britannica nije pouzdan izvor informacija o kartografskim projekcijama (str. 194-195)

Nedjeljko Frančula
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 734kb
Ranking of Croatian journals according to SCImago Journal & Country Rank in 2025 (str. 195-196)

Rangiraanje hrvatskih časopisa prema SCImago Journal & Country Rank u 2025. (str. 195-196)

Nedjeljko Frančula
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 715kb
Roads Generated by Artificial Intelligence in OpenStreetMap (str. 197-198)

Ceste generirane umjetnom inteligencijom u OpenStreetMapu (str. 197-198)

Nedjeljko Frančula
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 705kb
FIG Worldwide Web Map Viewer of Geomatics Studies (str. 198-199)

FIG-ov mrežni preglednik karte geomatičkih studija u svijetu (str. 198-199)

Nedjeljko Frančula
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 722kb
Geodetic Journals in Scopus and Their Quartiles in 2025 (str. 199-202)

Geodetski časopisi u Scopusu i njihovi kvartili u 2025. (str. 199-202)

Nedjeljko Frančula, Miljenko Lapaine
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 705kb
Forthcoming Events (str. 203-203)

Predstojeći događaji (str. 203-203)

Mladen Zrinjski
Ostalo

hrvatski pdf 200kb

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