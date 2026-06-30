Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu , Vol. 44 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 30.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 30.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Goran Balotić, Predrag Mlinarević, Slađana Paunović, Nemanja Šarenac
Izvorni znanstveni članak
Tomislav Galović, Davorin Balaž, Petra Karanikić
Izvorni znanstveni članak
Ivana Kostadinović, Nemanja Lojanica, Marina Stanojević, Dejan Đorđević
Izvorni znanstveni članak
Đorđe Kotarac, Zoran Popović, Goran Petković
Izvorni znanstveni članak
Annamária Lőrincz
Izvorni znanstveni članak
Darija Prša
Izvorni znanstveni članak
Luka Samaržija, Hrvoje Pezo, Nikolina Dukić Samaržija
Izvorni znanstveni članak
Milan Stamenković, Marina Milanović
Izvorni znanstveni članak
Stella Suljić Nikolaj
Izvorni znanstveni članak
Ana Štambuk
Izvorni znanstveni članak
Nguyen Van Phuong, Ly Thu Cuc, Pham Ngoc Huong Quynh
Izvorni znanstveni članak
Nevena Veselinović, Filip Ž. Bugarčić
Izvorni znanstveni članak
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