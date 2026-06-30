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Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu , Vol. 44 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 30.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Impact of Investments on Productivity and Tourism Development in Bosnia and Herzegovina (str. 9-35)

Goran Balotić, Predrag Mlinarević, Slađana Paunović, Nemanja Šarenac
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1027kb
Determinants of ICT Adoption and the Fourth Industrial Revolution in the EU (str. 37-72)

Tomislav Galović, Davorin Balaž, Petra Karanikić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1095kb
Tourism, Urban Growth and the Ecological Footprint: Empirical Insights from the European Union (str. 73-96)

Ivana Kostadinović, Nemanja Lojanica, Marina Stanojević, Dejan Đorđević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1236kb
Enhancing Decision Support for Resource Allocation Through Markov Chain-Based Receivables Forecasting: A Robustness Analysis Using Monte Carlo Simulation (str. 97-127)

Đorđe Kotarac, Zoran Popović, Goran Petković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4297kb
Dynamic Optimisation and Scenario Analysis of the Romanian Public Pension System (str. 129-160)

Annamária Lőrincz
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4240kb
Effects of Working Capital Management on the Profitability of Pharmaceutical Wholesale Companies in Croatia (str. 161-185)

Darija Prša
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1593kb
Determinants of Supply Chain Performance in Croatian Dental Care: A Factor-Based Analysis (str. 187-216)

Luka Samaržija, Hrvoje Pezo, Nikolina Dukić Samaržija
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 929kb
The Relationship Between Environmental Performance and Economic Development: Evidence from European Countries (str. 217-245)

Milan Stamenković, Marina Milanović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1685kb
Deposit Insurance System under Different Financial Conditions (str. 247-278)

Stella Suljić Nikolaj
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 991kb
The Impact of Lifelong Learning on Labor Market Outcomes Amid Population Aging: A Systematic Literature Review (str. 279-305)

Ana Štambuk
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 910kb
Factors Affecting the Willingness to Pay for Organic Food Among Generation Z Students in Hanoi, Vietnam: The Mediating Role of Awareness (str. 307-329)

Nguyen Van Phuong, Ly Thu Cuc, Pham Ngoc Huong Quynh
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 966kb
Friendship Paradox in Investment: How Diplomatic Proximity Affects FDI Inflows (str. 331-353)

Nevena Veselinović, Filip Ž. Bugarčić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 825kb

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