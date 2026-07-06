Croatian Journal of Anaesthesiology and Intensive medicine , Vol. 2 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 06.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 06.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Slobodan Mihaljević, Ivan Šitum
Uvodnik
Tin Plaftak, Renata Curić Radivojević, Kristina Jurakić, Daniela Bandić Pavlović, Dinko Tonkovic
Izvorni znanstveni članak
Ivan Krezić, Marin Lozić, Marijana Matas, Nikša Perić, Vasilije Stambolija, Miroslav Šćap
Pregledni rad
Krešimir Reiner, Nikolina Džaja, Anita Lukić
Pregledni rad
Željko Đurić, Mia Slade-Vitković, Iva Ćosić, Marko Siroglavić
Pregledni rad
Goran Sabo, Agata Skunca, Morana Banić, Tihana Magdić Turković, Marinko Vučić
Studija slučaja
Ana Piršljin, Vasilije Stambolija, Dinko Tonković
Studija slučaja
Iverka Brigljević Kniewald, Marina Nakić Pranjić, Katarina Lojna, Sandra Nenadić Šprajc, Ante Erceg, Eleonora Goluža
Studija slučaja
Jue Jiang, Guifang Yu
Studija slučaja
Tina Tomić Mahečić, Anđela Babić, Igor Balenović, Dora Karmelić, Lucija Biličić, Antonija Vukšić, Iva Janja Bošnjak, Robert Baronica, Andrea Crkvenac Gregorek
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