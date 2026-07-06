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Croatian Journal of Anaesthesiology and Intensive medicine , Vol. 2 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 06.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 06.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

We endured. We move forward. (str. 4-5)

Slobodan Mihaljević, Ivan Šitum
Uvodnik

engleski pdf 167kb
Airway management education in medical students: a cross-sectional study of knowledge and practical experience (str. 6-13)

Tin Plaftak, Renata Curić Radivojević, Kristina Jurakić, Daniela Bandić Pavlović, Dinko Tonkovic
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 470kb
Ketamine and Spine Surgery – Review (str. 14-22)

Ivan Krezić, Marin Lozić, Marijana Matas, Nikša Perić, Vasilije Stambolija, Miroslav Šćap
Pregledni rad

engleski pdf 479kb
Principles and role of photoplethysmography in anesthesiology and intensive care medicine (str. 23-33)

Krešimir Reiner, Nikolina Džaja, Anita Lukić
Pregledni rad

engleski pdf 535kb
Tackling Infections in Intensive care unit setting (str. 34-39)

Željko Đurić, Mia Slade-Vitković, Iva Ćosić, Marko Siroglavić
Pregledni rad

engleski pdf 346kb
From burn to paralysis: delayed spinal cord injury in high-voltage electrical burns (str. 40-48)

Goran Sabo, Agata Skunca, Morana Banić, Tihana Magdić Turković, Marinko Vučić
Studija slučaja

engleski pdf 2023kb
Sufentanil-Associated Seizure-Like Tonic–Clonic Activity in a Patient with Pituitary Macroadenoma and Hypopituitarism: A Case Report (str. 49-53)

Ana Piršljin, Vasilije Stambolija, Dinko Tonković
Studija slučaja

engleski pdf 358kb
Urosepsis Complicated by Septic Shock After Endoscopic Combined Intrarenal Surgery for a Staghorn Calculus: A Case Report (str. 54-59)

Iverka Brigljević Kniewald, Marina Nakić Pranjić, Katarina Lojna, Sandra Nenadić Šprajc, Ante Erceg, Eleonora Goluža
Studija slučaja

engleski pdf 398kb
Use of Esketamine Combined with Dexmedetomidine for Difficult Tracheal Intubation in an Uncooperative Pediatric Patient with Severe Trismus: A Case Report (str. 60-64)

Jue Jiang, Guifang Yu
Studija slučaja

engleski pdf 3895kb
A knotted central venous catheter discovered at removal: when resistance should prompt imaging, not traction (str. 65-67)

Tina Tomić Mahečić, Anđela Babić, Igor Balenović, Dora Karmelić, Lucija Biličić, Antonija Vukšić, Iva Janja Bošnjak, Robert Baronica, Andrea Crkvenac Gregorek
Pismo uredniku

engleski pdf 455kb

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