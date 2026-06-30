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Croatian journal of food science and technology , Vol. 18 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 07.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Enhancing nutraceutical integrity in functional soft candies through anthocyanin-rich fruits and low-calorie sweetener blend interaction (str. 1-17)

Aylin Kırbaş Kesen, Muhammed Ali Doğan, Aygül Can, Çiğdem Uysal Pala
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 947kb
The importance and necessity of controlling food microbiological safety in the Republic of Armenia (str. 18-26)

Anaida Tsakanyan, Samvel Martirosyan, Nune Andreasyan, Sona Nikolyan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 498kb
Assessing spore-forming bacteria in milk powder: A study of bacterial spoilage in dairy products from selected developing countries (str. 27-50)

Meryem Benahmed, Hamza Belkhodja, Asmaa Belgharbi-Allam, Rym Nouria Benamara, Ivan Leguerinel, Boumediene Moussa-Boudjemâa
Pregledni rad

engleski pdf 565kb
Application of infrared spectroscopy using Fourier transformation in the analysis of bioactive compounds of citrus fruits - systematic review (str. 51-69)

Iva Mračić Raič, Daniela Čačić Kenjerić, Nela Nedić Tiban, Lidija Jakobek
Pregledni rad

engleski pdf 472kb
Health benefits of fruit vinegars (str. 70-78)

Tomislav Soldo, Sunčana Včelik, Jurislav Babić, Borislav Miličević, Tihomir Kovač
Pregledni rad

engleski pdf 442kb
The gap between parental perception and actual dietary habits of younger school-age children in northwestern Bosnia and Herzegovina (str. 79-88)

Jasmina Osmančević-Muminović, Edina Šertović, Vildana Alibabić, Melisa Oraščanin, Mejra Bektašević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 411kb
Bioactive compounds of edible and medicinal mushrooms (str. 89-98)

Sunčana Včelik, Adhithya Areekara Manikandan, Tihomir Kovač
Pregledni rad

engleski pdf 458kb
Analysis of consumer habits related to dealcoholized wines in Dubrovnik–Neretva County (str. 99-112)

Iva Mračić Raič, Romana Popović, Mara Marić, Sanda Desnica
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 617kb
Pharmaceutical biology and bioactive properties of Rhamnus alaternus L.: A comprehensive evaluation of extraction methods and antioxidant potential (str. 113-133)

Abdelkader Hamiani, Salim Bouchentouf, Naima Hammoudi, Nadia Kambouche
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 557kb
Moisture desorption isotherms and drying kinetics of pasta enriched with pecan nut flour (str. 134-146)

Gabriela Silvina Muchiutti, Nancy Genoveva Cámera, Virginia Judit Larrosa
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 780kb

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