Croatian journal of food science and technology , Vol. 18 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 30.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 07.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Aylin Kırbaş Kesen, Muhammed Ali Doğan, Aygül Can, Çiğdem Uysal Pala
Izvorni znanstveni članak
Anaida Tsakanyan, Samvel Martirosyan, Nune Andreasyan, Sona Nikolyan
Izvorni znanstveni članak
Meryem Benahmed, Hamza Belkhodja, Asmaa Belgharbi-Allam, Rym Nouria Benamara, Ivan Leguerinel, Boumediene Moussa-Boudjemâa
Pregledni rad
Iva Mračić Raič, Daniela Čačić Kenjerić, Nela Nedić Tiban, Lidija Jakobek
Pregledni rad
Tomislav Soldo, Sunčana Včelik, Jurislav Babić, Borislav Miličević, Tihomir Kovač
Pregledni rad
Jasmina Osmančević-Muminović, Edina Šertović, Vildana Alibabić, Melisa Oraščanin, Mejra Bektašević
Izvorni znanstveni članak
Sunčana Včelik, Adhithya Areekara Manikandan, Tihomir Kovač
Pregledni rad
Iva Mračić Raič, Romana Popović, Mara Marić, Sanda Desnica
Izvorni znanstveni članak
Abdelkader Hamiani, Salim Bouchentouf, Naima Hammoudi, Nadia Kambouche
Izvorni znanstveni članak
Gabriela Silvina Muchiutti, Nancy Genoveva Cámera, Virginia Judit Larrosa
Izvorni znanstveni članak
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