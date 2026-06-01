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Filozofski savjetnik : Interdisciplinarni časopis za filozofsku praksu, psihoterapiju i filozofiju zdravlja , Vol. 1 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 08.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Predgovor (str. V-VIII)

Toma Gruica, Luka Janeš
Uvodnik

hrvatski pdf 204kb
Savjest, smisao i nada u kockarskom i dječjem konceptu stvarnosti (str. 1-17)

Luka Maršić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 353kb
Viktor Tausk: psihoanaliza pred aparatom (str. 18-41)

Srđan Damnjanović
Izvorni znanstveni članak

srpski pdf 452kb
Mentalni poremećaji kao poremećaj utjelovljenog angažmana: Enaktivistički i fenomenološki pristup psihopatologiji (str. 42-73)

Toma Gruica
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 554kb
Stranost tela i strano telo: Bernhard Waldenfels i Jean-Luc Nancy (str. 74-100)

Mladen Matić
Prethodno priopćenje

srpski pdf 407kb
The Architecture of Behavior: A Post-Structuralist Critique of Human Nature (str. 101-116)

Tomás David Rocha Correia
Pregledni rad

engleski pdf 531kb
Genetski inženjering, mentalno zdravlje i pitanje smisla: filozofska kritika biotehnološkog redukcionizma iz perspektive logoterapije (str. 117-132)

Ivana Lalić Čičković
Pregledni rad

hrvatski pdf 327kb
Umjetna inteligencija u mentalnom zdravlju: Bioetički pogled i regulativa (str. 133-149)

Ivica Kelam, Filip Has
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 398kb
Permeating Boundaries of Expertise in Psychiatry: Integration of Patients as Contributors in the DSM Revision Periods (str. 150-168)

Kinzie Gamaleldin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 396kb
Fostering Ethical Dialogue through Philosophy with Children: Practice-Based Insights from Association Petit Philosophy Projects (str. 169-181)

Bruno Ćurko, Filip Škifić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 386kb
Postavljanje dijalektičkog odnosa analogista, umjetnointeligenata i koncilijanata (str. 182-189)

Andrej Kozina
Esej

hrvatski pdf 314kb
Psihički prostor i aporija kretanja (str. 190-198)

Luka Janeš
Esej

hrvatski pdf 184kb
Demokracija u doba pandemije (str. 199-204)

Sanja Frajtić
Esej

hrvatski pdf 235kb
Ray Peat, Mind and Tissue: Russian Research Perspectives on the Human Brain Eugene: Borgos Press, New York 1985. (str. 205-209)

Toma Gruica
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 167kb
"Kroz logos i empatheia ide dijalog": razgovor s prof. dr. sc. Mirom Jakovljevićem (str. 209-218)

Miro Jakovljević, Toma Gruica, Luka Janeš
Ostalo

hrvatski pdf 206kb
Brisel - »Potemkinova Atena«, Ožujak, 2026. (str. 219-222)

Mihael Vrbanc
Ostalo

hrvatski pdf 273kb
Novi Sad, u proljeće, 2024. (str. 223-227)

Luka Janeš
Ostalo

hrvatski pdf 330kb

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