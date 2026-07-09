Veterinar , Vol. 64 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 09.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 09.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ivan-Conrado Šoštarić-Zuckermann, Jelena Adanić, Andrea Gudan Kurilj, Lidija Medven Zagradišnik, Doroteja Huber, Marko Hohšteter, Branka Artuković
Izvorni znanstveni članak
Marina Sardelić, Ivana Kiš
Stručni rad
Vinka Holjevac, Marko Pećin
Stručni rad
Nikolina Grdić, Ante Plećaš, Ana Javor, Zoran Vrbanac, Hrvoje Capak, Ivan Alić
Stručni rad
Helena Glumpak, Krešimir Matanović
Stručni rad
Anisja Andričević, Selma Pintarić
Stručni rad
Vivien Virag, Anamaria Ekert Kabalin, Sven Menčik
Stručni rad
Doroteja Hunjadi, Mirna Mandić, Mirela Pavić Vulinović
Stručni rad
Valentina Marić, Božana Barišić, Iva Ciprić, Iva Čustović, Helena Đukić, Josipa Grginčić, Gabrijela Jurkić Krstetska, Dora Višal, Nika Konstatinović
Studija slučaja
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