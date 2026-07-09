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Veterinar , Vol. 64 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 09.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 09.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Uzroci neonatalne smrtnosti štenadi – desetogodišnje retrospektivno istraživanje (str. 5-12)

hrvatski pdf 596kb
Causes of Neonatal Death in Puppies – A 10-year Retrospective Study (str. 5-12)

Ivan-Conrado Šoštarić-Zuckermann, Jelena Adanić, Andrea Gudan Kurilj, Lidija Medven Zagradišnik, Doroteja Huber, Marko Hohšteter, Branka Artuković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 596kb
Akutna ozljeda bubrega u pasa (str. 13-17)

hrvatski pdf 254kb
Acute kidney injury in dogs (str. 13-17)

Marina Sardelić, Ivana Kiš
Stručni rad

engleski pdf 254kb
Amputacija udova u pasa i mačaka (str. 18-23)

hrvatski pdf 346kb
Limb amputation in dogs and cats (str. 18-23)

Vinka Holjevac, Marko Pećin
Stručni rad

engleski pdf 346kb
Anatomska građa autopodija konja (str. 24-30)

hrvatski pdf 427kb
The Anatomical Structure of the Equine Autopodium (str. 24-30)

Nikolina Grdić, Ante Plećaš, Ana Javor, Zoran Vrbanac, Hrvoje Capak, Ivan Alić
Stručni rad

engleski pdf 427kb
Mikobakterioza u morskom akvariju – riblja tuberkuloza sa zoonotskim potencijalom (str. 31-37)

hrvatski pdf 427kb
Mycobacteriosis in a Marine Aquarium – Fish Tuberculosis with Zoonotic Potential (str. 31-37)

Helena Glumpak, Krešimir Matanović
Stručni rad

engleski pdf 427kb
Multirezistentne bakterije kod pasa i mačaka (str. 38-44)

hrvatski pdf 237kb
Multidrug-resistant bacteria in dogs and cats (str. 38-44)

Anisja Andričević, Selma Pintarić
Stručni rad

engleski pdf 237kb
Nasljeđivanje boje kunića (str. 45-51)

hrvatski pdf 262kb
Colour inheritance in rabbits (str. 45-51)

Vivien Virag, Anamaria Ekert Kabalin, Sven Menčik
Stručni rad

engleski pdf 262kb
Znanost bez spolne pristranosti: zašto trebamo mužjake i ženke (str. 52-58)

hrvatski pdf 185kb
Science Without Gender Bias: Why We Need Both Males and Females (str. 52-58)

Doroteja Hunjadi, Mirna Mandić, Mirela Pavić Vulinović
Stručni rad

engleski pdf 185kb
Slučaj kokocidioze kod tri zamorčića iz istog domaćinstva (str. 59-62)

hrvatski pdf 411kb
Case of coccidiosis in three guinea pigs from the same household (str. 59-62)

Valentina Marić, Božana Barišić, Iva Ciprić, Iva Čustović, Helena Đukić, Josipa Grginčić, Gabrijela Jurkić Krstetska, Dora Višal, Nika Konstatinović
Studija slučaja

engleski pdf 411kb

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