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Medicus , Vol. 35 No. 1. Mentalno zdravlje, 2026.

  • Datum izdavanja: 10.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 12.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodnik Mentalno zdravlje (str. 5-6)

Sandra Vuk Pisk, Domagoj Vidović
Uvodnik

hrvatski pdf 204kb
Mentalno zdravlje kao rastući javnozdravstveni izazov (str. 9-17)

hrvatski pdf 394kb
Mental Health as a Growing Public Health Challenge (str. 9-17)

Martina Rojnić Kuzman
Pregledni rad

engleski pdf 394kb
Somatizacija i funkcionalni poremećaji: granica između psihičkoga i tjelesnoga (str. 19-123)

hrvatski pdf 337kb
Somatization and Functional Disorders: The Cross Between Psychological and Physical (str. 19-23)

Duška Krnić
Pregledni rad

engleski pdf 337kb
Neuroupala i mentalni poremećaji (str. 25-30)

hrvatski pdf 738kb
Neuroinflammation and Mental Disorders (str. 25-30)

Gordana Rubeša, Aristea Pavešić Radonja, Tatjana Ružić, Ilijana Stanivuk, Sandra Blažević Zelić
Pregledni rad

engleski pdf 738kb
Utjecaj kroničnih bolesti na mentalno zdravlje (str. 31-37)

hrvatski pdf 350kb
The Impact of Chronic Illnesses on Mental Health (str. 31-37)

Katarina Matić
Pregledni rad

engleski pdf 350kb
Hormonska dinamika i mentalno zdravlje žena (str. 39-45)

hrvatski pdf 362kb
Hormonal Dynamics and Women's Mental Health (str. 39-45)

Ivan Bolanča, Daria Hadžić
Pregledni rad

engleski pdf 362kb
Mentalno zdravlje žena tijekom menopauzalne tranzicije (str. 47-53)

hrvatski pdf 116kb
Women's Mental Health During the Menopausal Transition (str. 47-53)

Sandra Vuk Pisk
Pregledni rad

engleski pdf 116kb
Anksiozni poremećaji: dijagnostički izazovi i novi terapijski pristupi (str. 55-61)

hrvatski pdf 356kb
Anxiety Disorders: Diagnostic Challenges and New Therapeutic Approaches (str. 55-61)

Linda Rossini Gajšak
Pregledni rad

engleski pdf 356kb
Mentalno zdravlje adolescenata (str. 63-68)

hrvatski pdf 354kb
Adolescent Mental Health (str. 63-68)

Ana Kaštelan
Pregledni rad

engleski pdf 354kb
Rano prepoznavanje shizofrenije u mladih (str. 69-74)

hrvatski pdf 2122kb
Early Detection of Schizophrenia in Young People (str. 69-74)

Katarina Dodig-Ćurković
Pregledni rad

engleski pdf 2122kb
Psihijatrija boli: kronična bol i psihičko stanje (str. 75-81)

hrvatski pdf 395kb
Pain Psychiatry: Chronic Pain and Mental Health (str. 75-81)

Žana Kralj
Pregledni rad

engleski pdf 395kb
Mentalno zdravlje zdravstvenih djelatnika: burnout i moralna ozljeda (str. 83-88)

hrvatski pdf 366kb
Mental Health of Healthcare Professionals: Burnout and Moral Injury (str. 83-88)

Marko Ćurković, Senka Repovečki
Pregledni rad

engleski pdf 366kb
Uloga mikrobioma u mentalnom zdravlju (str. 89-95)

hrvatski pdf 385kb
The Role of the Microbiome in Mental Health (str. 89-95)

Aleksandar Savić
Pregledni rad

engleski pdf 385kb
Samostigma kao prepreka oporavku: pregled terapijskih postupaka (str. 97-102)

hrvatski pdf 354kb
Self- Stigma as a Barrier to Recovery: Review of Therapeutic Approaches (str. 97-102)

Slađana Štrkalj Ivezić
Pregledni rad

engleski pdf 354kb
Farmakogenomika u psihijatriji (str. 103-110)

hrvatski pdf 413kb
Pharmacogenomics in Psychiatry (str. 103-110)

Maja Živković, Petra Sulić, Laura Tomić, Alma Mihaljević-Peleš, Nada Božina
Pregledni rad

engleski pdf 413kb
Uloga psihoonkologije u cjelovitom (holističkom) pristupu liječenju malignih bolesti (str. 111-115)

hrvatski pdf 320kb
The Role of Psycho-Oncology and Holistic Approach to Treating Malignant Diseases (str. 111-115)

Sanda Anton
Pregledni rad

engleski pdf 320kb
Demencija i mentalno zdravlje starijih osoba (str. 117-122)

hrvatski pdf 356kb
Old-Age Dementia and Mental Health (str. 117-122)

Nataša Klepac
Pregledni rad

engleski pdf 356kb
Spavanje i mentalno zdravlje (str. 123-128)

hrvatski pdf 353kb
Sleep and Mental Health (str. 123-128)

Domagoj Vidović, Petrana Brečić, Marko Ćurković, Senka Repovečki
Pregledni rad

engleski pdf 353kb
Utjecaj umjetnog svjetla na mentalno zdravlje: cirkadijalni ritmovi, spavanje i emocionalna stabilnost (str. 129-134)

hrvatski pdf 359kb
The Impact of Artificial Light on Mental Health: Circadian Rhythms, Sleep and Emotional Stability (str. 129-134)

Damir Mulc
Pregledni rad

engleski pdf 359kb
Radno okruženje i mentalno zdravlje (str. 135-140)

hrvatski pdf 364kb
Work Environment and Mental Health (str. 135-140)

Sandra Blažević Zelić, Ilijana Stanivuk, Ivona Škarpa, Aristea Pavešić Radonja
Pregledni rad

engleski pdf 364kb
Suicidalnost: suvremeni pristupi prevenciji i terapiji (str. 141-147)

hrvatski pdf 350kb
Suicidality: Contemporary Approaches to Prevention and Therapy (str. 141-147)

Petrana Brečić, Marko Ćurković, Domagoj Vidović, Senka Repovečki
Pregledni rad

engleski pdf 350kb
Utjecaj tjelesne aktivnosti, prehrane i životnog stila na mentalno zdravlje (str. 149-153)

hrvatski pdf 341kb
The Impact of Physical Activity, Diet and Lifestyle on Mental Health (str. 149-153)

Nataša Đuran
Pregledni rad

engleski pdf 341kb
Percepcija tjelesnog izgleda kod mladih: utjecaj digitalnih medija i društvenih mreža na mentalno zdravlje (str. 155-159)

hrvatski pdf 90kb
Body Image Perception in Youth: The Impact of Digital Media and Social Networking on Mental Health (str. 155-159)

Tihana Jendričko
Pregledni rad

engleski pdf 90kb
Cjelovit pristup mentalnom zdravlju: kako integrativna psihijatrija mijenja liječenje (str. 161-166)

hrvatski pdf 349kb
A Comprehensive Approach to Mental Health: How Integrative Psychiatry is Changing Treatment (str. 161-166)

Mirela Ćelić Ružić
Pregledni rad

engleski pdf 349kb

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