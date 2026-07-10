Medicus , Vol. 35 No. 1. Mentalno zdravlje, 2026.
- Datum izdavanja: 10.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 12.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Sandra Vuk Pisk, Domagoj Vidović
Uvodnik
Martina Rojnić Kuzman
Pregledni rad
Duška Krnić
Pregledni rad
Gordana Rubeša, Aristea Pavešić Radonja, Tatjana Ružić, Ilijana Stanivuk, Sandra Blažević Zelić
Pregledni rad
Katarina Matić
Pregledni rad
Ivan Bolanča, Daria Hadžić
Pregledni rad
Sandra Vuk Pisk
Pregledni rad
Linda Rossini Gajšak
Pregledni rad
Ana Kaštelan
Pregledni rad
Katarina Dodig-Ćurković
Pregledni rad
Žana Kralj
Pregledni rad
Marko Ćurković, Senka Repovečki
Pregledni rad
Aleksandar Savić
Pregledni rad
Slađana Štrkalj Ivezić
Pregledni rad
Maja Živković, Petra Sulić, Laura Tomić, Alma Mihaljević-Peleš, Nada Božina
Pregledni rad
Sanda Anton
Pregledni rad
Nataša Klepac
Pregledni rad
Domagoj Vidović, Petrana Brečić, Marko Ćurković, Senka Repovečki
Pregledni rad
Damir Mulc
Pregledni rad
Sandra Blažević Zelić, Ilijana Stanivuk, Ivona Škarpa, Aristea Pavešić Radonja
Pregledni rad
Petrana Brečić, Marko Ćurković, Domagoj Vidović, Senka Repovečki
Pregledni rad
Nataša Đuran
Pregledni rad
Tihana Jendričko
Pregledni rad
Mirela Ćelić Ružić
Pregledni rad
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