Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti , Vol. 6 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 12.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 17.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Diana Nonković, Mirta Mišlov, Svjetlana Karabuva, Željka Karin, Nikola Jelaš
Izvorni znanstveni članak
Slavko Jukić, Ivana Marasović Šušnjara
Izvorni znanstveni članak
Andrea Dagelić, Ivana Kuzmić Prusac, Damir Roje, Sana Simicevic, Sandra Zekić Tomaš
Izvorni znanstveni članak
Ivana Mijalić, Zdenka Šitum Čeprnja, Adela Markota Čagalj, Tina Gogić Salapić, Maja Pavić, Ana Poljičanin, Dubravka Vuković, Mirna Žulec
Izvorni znanstveni članak
Anet Papazovska Cherepnalkovski, Jelena Jović, Matijana Mardešić, Ines Matković, Ena Batinović, Luka Brajković, Klara Čogelja, Lovre Milostić, Nikolina Vidović, Angela Renić, Duje Bulat
Pregledni rad
Mateja Ibrišimbegović, Tea Vrcelj, Ines Banjari, Sead Karakaš, Ermina Kukić-Čaušević, Dragan Novosel
Pregledni rad
Rahela Orlandini, Vesna Antičević
Stručni rad
Manuela Kušec, Iva Vajda, Goran Bobić
Stručni rad
Ivana Jukic, Ante Bandalovic, Kresimir Bukarica, Ana Krnic, Jonatan Vukovic
Studija slučaja
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