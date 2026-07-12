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Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti , Vol. 6 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 12.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 17.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

CIJEPLJENJE PROTIV BOLESTI COVID-19 U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI U RAZDOBLJU OD 27. PROSINCA 2020. DO 23. OŽUJKA 2023. GODINE (str. 1-8)

hrvatski pdf 678kb
IMMUNIZATION AGAINST COVID-19 IN SPLIT-DALMATIA COUNTY (SDC) IN THE PERIOD FROM 27th DECEMBER 2020. - 23rd MARCH 2023. (str. 1-8)

Diana Nonković, Mirta Mišlov, Svjetlana Karabuva, Željka Karin, Nikola Jelaš
Izvorni znanstveni članak

EPIDEMIOLOŠKA OBILJEŽJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI U GRADU SINJU (str. 9-17)

hrvatski pdf 308kb
CARDIOVASCULAR DISEASES - PUBLIC HEALTH SIGNIFICANCE IN THE CITY OF SINJ, SPLIT-DALMATIA COUNTY (str. 9-17)

Slavko Jukić, Ivana Marasović Šušnjara
Izvorni znanstveni članak

GLUT-9 EXPRESSION IN HUMAN TERM PLACENTAS OF DIET-REGULATED GESTATIONAL DIABETES PREGNANCIES (str. 18-20)

engleski pdf 264kb
EKSPRESIJA GLUT-9 U POSTELJICAMA TRUDNICA S DIJETOM REGULIRANIM GESTACIJSKIM DIJABETESOM (str. 18-20)

Andrea Dagelić, Ivana Kuzmić Prusac, Damir Roje, Sana Simicevic, Sandra Zekić Tomaš
Izvorni znanstveni članak

EFFECT OF A STRUCTURED PATIENT EDUCATION PROGRAM ON SELF-CARE AND COMPRESSION THERAPY ADHERENCE IN VENOUS LEG ULCER PATIENTS: A PROSPECTIVE REPEATED-MEASURES STUDY (str. 21-28)

engleski pdf 308kb
UČINAK STRUKTURIRANE EDUKACIJE BOLESNIKA S KRONIČNOM RANOM VENSKE ETIOLOGIJE NA SAMOSTALNU NJEGU I ADHERENCIJU KOMPRESIVNOJ TERAPIJI (str. 21-28)

Ivana Mijalić, Zdenka Šitum Čeprnja, Adela Markota Čagalj, Tina Gogić Salapić, Maja Pavić, Ana Poljičanin, Dubravka Vuković, Mirna Žulec
Izvorni znanstveni članak

"KLOKANSKA" SKRB U JEDINICAMA INTENZIVNOG LIJEČENJA NOVOROĐENČADI: KRATAK PREGLED LITERATURE I ISKUSTVA IZ KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SPLIT (str. 29-34)

hrvatski pdf 550kb
KANGAROO MOTHER CARE IN NEWBORN INTENSIVE CARE UNITS: A BRIEF REVIEW OF THE LITERATURE AND EXPERIENCESFROM THE CLINICAL HOSPITAL CENTER SPLIT (str. 29-34)

Anet Papazovska Cherepnalkovski, Jelena Jović, Matijana Mardešić, Ines Matković, Ena Batinović, Luka Brajković, Klara Čogelja, Lovre Milostić, Nikolina Vidović, Angela Renić, Duje Bulat
Pregledni rad

VITAMIN B12 AND COLORECTAL CANCER: FRIEND OR FOE? A NARRATIVE REVIEW OF AVAILABLE EVIDENCE (str. 35-40)

engleski pdf 453kb
VITAMIN B12 I KOLOREKTALNI RAK: PRIJATELJ ILI NEPRIJATELJ? NARATIVNI PREGLED DOSTUPNIH DOKAZA (str. 35-40)

Mateja Ibrišimbegović, Tea Vrcelj, Ines Banjari, Sead Karakaš, Ermina Kukić-Čaušević, Dragan Novosel
Pregledni rad

RAZVOJ I UPIS STANDARDA ZANIMANJA ZA PRVOSTUPNIKE I MAGISTRE SESTRINSTVA (VI. I VII. HKO RAZINA) U REGISTAR HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (str. 41-51)

hrvatski pdf 335kb
DEVELOPMENT AND REGISTRATION OF OCCUPATIONAL STANDARDS FOR BACHELOR'S AND MASTER'S DEGREE NURSES (CROQF LEVELS 6 AND 7) IN THE CROATIAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK REGISTRY (str. 41-51)

Rahela Orlandini, Vesna Antičević
Stručni rad

OKSIDATIVNI STRES, ANTIOKSIDATIVNA OBRANA I FIZIČKA AKTIVNOST: BALANS IZMEĐU OŠTEĆENJA I ADAPTACIJE U PROCESU STARENJA (str. 52-57)

hrvatski pdf 293kb
OXIDATIVE STRESS, ANTIOXIDANT DEFENSE AND PHYSICAL ACTIVITY: BALANCE BETWEEN DAMAGE AND ADAPTATION INAGING PROCESS (str. 52-57)

Manuela Kušec, Iva Vajda, Goran Bobić
Stručni rad

FORTY YEARS FOLLOWING PAEDIATRIC CHONDROMYXOID FIBROMA OF THE DISTAL FEMUR: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE (str. 58-63)

engleski pdf 640kb
ČETRDESET GODINA NAKON PEDIJATRIJSKOG HONDROMIKSOIDNOG FIBROMA DISTALNOG FEMURA: PRIKAZ SLUČAJA I PREGLED LITERATURE (str. 58-63)

Ivana Jukic, Ante Bandalovic, Kresimir Bukarica, Ana Krnic, Jonatan Vukovic
Studija slučaja

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