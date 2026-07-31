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Geoadria , Vol. 31 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 31.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 19.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Zelena organizacijska kultura i ekološka uspješnost hotela u Dalmaciji: posrednička uloga ekoinovacija (str. 7-34)

hrvatski pdf 649kb
Green organizational culture and ecological performance of hotels in Dalmatia: the mediating role of eco-innovations (str. 7-34)

Jasmina Sladoljev
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 649kb
Model analize digitalne zbirke razglednica: primjena u geografiji (str. 35-74)

hrvatski pdf 1145kb
Digital postcard collection analysis model: application in geography (str. 35-74)

Ivana Crljenko, Boris Blažina
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1145kb
Prostorna distribucija suvremene imigracije u Republici Hrvatskoj (2021. – 2024.) (str. 75-96)

hrvatski pdf 978kb
Spatial distribution of contemporary immigration in the Republic of Croatia (2021–2024) (str. 75-96)

Krešimir Ivanda, Mario Bara, Rebeka Mesarić Žabčić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 978kb
Aero-radiometric evaluation of geothermal potential in the Nupe Basin, north-central Nigeria (str. 97-117)

engleski pdf 4546kb
Aeroradiometrijska procjena geotermalnog potencijala u bazenu Nupe u sjeverno-središnjoj Nigeriji (str. 97-117)

Temitayo Adenike Olajide, Emmanuel Abiodun Oni, Olagoke Peter Oladejo, Salaudeen Adebayo Salaudeen, Kamaldeen Olasunkanmi Suleman, Henry Otobrise, Lukman Ayobami Sunmonu, Oyelowo Gabriel Bayowa
Izvorni znanstveni članak

Geoadria 1996. – 2026.: trideset godina geografskih istraživanja Jadrana i šire (str. 119-129)


Ostalo

hrvatski pdf 1178kb
Bibliografija članaka objavljenih u časopisu Geoadria od sv. 1. (1996.) (str. 131-147)


Ostalo

hrvatski pdf 216kb
Naputak autorima (str. 149-158)


Ostalo

hrvatski pdf 321kb

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