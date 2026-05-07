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Speleolog , Vol. 73 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 07.05.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 24.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Riječ uredništva (str. 6-7)


Uvodnik

hrvatski pdf 4731kb
Nastavak istraživanja i nova otkrića u Alibabinoj jami na Crnopcu (str. 8-19)

Borna Maleš
Stručni rad

hrvatski pdf 25087kb
Međunarodna speleoronilačka ekspedicija Punar u Luci 2025. (str. 22-37)

Aida Barišić, Teo Barišić, Roman Ozimec
Uvodnik

hrvatski pdf 32924kb
Speleološko istraživanje jame Nozdarice na otoku Murteru (str. 38-45)

Damir Pavelić, Branko Jalžić
Stručni rad

hrvatski pdf 15715kb
Biospeleološka istraživanja otoka Hvara u 2025. godini (str. 46-57)

Ema Buljan, Jana Bedek, Tvrtko Dražina, Dora Hlebec, Branko Jalžić, Ana Komerički, Marko Lukić, Martina Pavlek
Uvodnik

hrvatski pdf 17797kb
Konzumacija dagnji (mušula) u neolitiku – primjer Viline špilje iznad izvora Omble (str. 58-69)

Domagoj Perkić
Stručni rad

hrvatski pdf 15849kb
Speleoornitologija: Vodič za promatranje ptica oko speleoloških objekata (str. 70-81)

Davor Krnjeta
Stručni rad

hrvatski pdf 26211kb
Glodavci i ljudi u speleološkim objektima – znanost kretanja po mraku podzemlja (str. 82-97)

Tila Medenica
Stručni rad

hrvatski pdf 17053kb
LiDAR – rekognosciranje iz fotelje (str. 98-105)

Milivoj Uroić, Borna Sabljak
Stručni rad

hrvatski pdf 7400kb
Aktivnosti SO HPD-a / SK-a „Željezničar” u 2025. godini (str. 106-113)

Sara Anđela Perić
Vijest

hrvatski pdf 15463kb
Hrvatski prirodoslovci na speleološkom kongresu 1927. u Budimpešti (str. 114-119)

Vlado Božić
Crtice

hrvatski pdf 10053kb
Akademik Mirko Malez – član Speleološke sekcije PD-a „Željezničar” (str. 120-131)

Vlado Božić
Životopis

hrvatski pdf 17279kb
In memoriam – Mladen Kuhta (1958. – 2025.) (str. 132-137)

Martina Borovec, Vlado Božić, Tihana Kuhta
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 14663kb

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