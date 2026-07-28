Vjesnik bibliotekara Hrvatske , Vol. 69 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 28.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 28.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Kristina Feldvari
Kazalo
Tatjana Aparac-Jelušić
Uvodnik
Danijela Getliher, Lucija Šimundić
Izvorni znanstveni članak
Bojan Lazić, Dejana Bedeković
Izvorni znanstveni članak
Gordana Stubičan Ladešić
Prethodno priopćenje
Lana Šuster
Prethodno priopćenje
Ivana Faletar Horvatić, Maja Bodiš, Jasmina Kenda
Prethodno priopćenje
Sara Džapo, Ivana Fištrek
Stručni rad
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