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Vjesnik bibliotekara Hrvatske , Vol. 69 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 28.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 28.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Predmetno kazalo (str. V-V)

Kristina Feldvari
Kazalo

hrvatski pdf 197kb
Uvodna riječ (str. VII-XI)

Tatjana Aparac-Jelušić
Uvodnik

hrvatski pdf 190kb
Vrednovanje kvalitete metapodataka: definicija i kriteriji (str. 1-27)

Danijela Getliher, Lucija Šimundić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 530kb
Nepostojeći programski okvir djelovanja školskog knjižničara: istraživanje (str. 29-67)

Bojan Lazić, Dejana Bedeković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 900kb
CoreTrustSeal certifikacija institucijskog digitalnog repozitorija: primjer repozitorija PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (str. 69-87)

Gordana Stubičan Ladešić
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 907kb
Od posudbe do digitalnog utjecaja: analiza korisničke percepcije usluga Knjižnice Kineziološkoga fakulteta Osijek (str. 89-106)

Lana Šuster
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 662kb
Upravljanje knjižničnim zbirkama kroz izlučivanje građe: studija slučaja Gradske knjižnice u mreži Knjižnica grada Zagreba (str. 107-126)

Ivana Faletar Horvatić, Maja Bodiš, Jasmina Kenda
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 1791kb
Grad u Gradskoj: međusektorskom suradnjom do veće građanske pismenosti (str. 127-149)

Sara Džapo, Ivana Fištrek
Stručni rad

hrvatski pdf 632kb
Prikazi / Reviews (str. 151-177)


Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 255kb

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