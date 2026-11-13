Kemija u industriji : Časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske , Vol. 75 No. 11-12, 2026.
- Datum izdavanja: 13.11.2026.
- Objavljen na Hrčku: 13.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Mirjana Radovanović, Biljana Rabrenović, Lazar Pejić, Darinka Živanović, Katarina Jevremović, Radmila Ilić, Vesna Đurović, Gorica Paunović, Ivan Glišić
Izvorni znanstveni članak
Mohd Azril Riduan, Ab Aziz Mohd Yusof, Mohd Jumain Jalil
Izvorni znanstveni članak
Anita Ptiček Siročić, Mladen Šiljeg, Dijana Begić Šinjori
Izvorni znanstveni članak
Yakup Ermurat
Izvorni znanstveni članak
Munevera Begić, Kerim Fočo, Lejla Biber, Adna Hadžimurtezić, Biljana Rabrenović, Selma Čorbo
Izvorni znanstveni članak
Mirko Gojić, Stjepan Kožuh, Sanja Šolić, Vlado Tropša
Pregledni rad
Ljudi i procesi: Energija – dostupna, jeftina i barem zelenkasta? Treći mini skup u seriji “Ljudi i procesi” (str. 589-589)
Gordana Matijašić
Sažetak sa skupa
Drava Chemistry Conference – Connecting Chemistry Along the River (Drava ChemiCon 2026), 2. i 3. srpnja 2026., Osijek (str. 590-591)
Marija Jozanović, Nikola Sakač
Sažetak sa skupa
Solutions in Chemistry 2026 × RiChem2026, 1. – 5. rujna 2026., Rijeka (str. 592-594)
Andrea Usenik, Franka Sunjka
Sažetak sa skupa
Studenti SUZG FKIT-a na konferenciji RiChem 2026 (str. 595-595)
Marija Vuković Domanovac
Sažetak sa skupa
21. Ružičkini dani “DANAS ZNANOST – SUTRA INDUSTRIJA”, 9. – 11. rujna 2026., Vukovar (str. 596-599)
Stela Jokić, Vesna Ocelić Bulatović
Sažetak sa skupa
Studenti SUZG FKIT-a na 21. Ružičkinim danima (str. 600-600)
Marija Vuković Domanovac
Sažetak sa skupa
14. Europski simpozij o toplinskoj analizi i kalorimetriji – ESTAC14: 50 godina znanstvene tradicije (str. 601-604)
Matko Erceg
Sažetak sa skupa
Nagrada “Leopold Ružička” dodijeljena dr. sc. Mileni Mlakić (str. 605-605)
Ernest Meštrović
Vijest
Promocija priručnika “Kemijske opasnosti u vojsci” (str. 606-607)
Danijela Ašperger
Vijest
Pregled proizvoda/opreme (Analysis Adria d. o. o.) (str. 616-616)
Ostalo
Istraživanje kvalitete površinskih voda Zagrebačke gore u okviru projekta HORUS – doprinos prilagodbi urbanih područja klimatskim promjenama (str. 620-621)
Dajana Kučić Grgić
Esej
Projekt EnA-SARS – istraživanje okolišnih aspekata i razgradnje SARS-CoV-2 antivirotika (str. 622-624)
Dajana Kučić Grgić
Esej
Kamo idu kemijski inženjeri? Anketa Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (str. 625-629)
Marko Rogošić
Esej
Deseta godina “Kemijsko-inženjerskih radionica HDKI-ja” (str. 630-632)
Tomislav Portada
Esej
Prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac (str. 633-633)
Barbara Viljetić, Marijana Leventić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Prof. emer. dr. sc. Marija Kaštelan-Macan (str. 634-634)
Mira Petrović, Sandra Babić, Danijela Ašperger, Dragana Mutavdžić Pavlović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
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