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Kemija u industriji : Časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske , Vol. 75 No. 11-12, 2026.

  • Datum izdavanja: 13.11.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 13.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Physicochemical Variation in Oils from Walnuts Cultivated in Serbia (str. 525-531)

engleski pdf 601kb
Fizikalno-kemijske varijacije u uljima oraha uzgajanih u Srbiji (str. 525-531)

Mirjana Radovanović, Biljana Rabrenović, Lazar Pejić, Darinka Živanović, Katarina Jevremović, Radmila Ilić, Vesna Đurović, Gorica Paunović, Ivan Glišić
Izvorni znanstveni članak

Development and Mechanical Evaluation of Banana Stem–Wood Dust Particleboard Using a Phenol-Formaldehyde Binder (str. 533-541)

engleski pdf 2864kb
Razvoj i ispitivanje mehaničkih svojstava iverice proizvedene od stabljike banane i drvne prašine uz primjenu fenol-formaldehidnog veziva (str. 533-541)

Mohd Azril Riduan, Ab Aziz Mohd Yusof, Mohd Jumain Jalil
Izvorni znanstveni članak

Određivanje organskog opterećenja u površinskim vodama na području Varaždinske županije (str. 543-550)

hrvatski pdf 650kb
Determination of Organic Matter Content in Surface Waters in Varaždin County (str. 543-550)

Anita Ptiček Siročić, Mladen Šiljeg, Dijana Begić Šinjori
Izvorni znanstveni članak

Experimental and Computational Modelling of Immune Response and Toxicological Assessment of Urban Nanoparticles in an Earthquake-Affected City (str. 551-567)

engleski pdf 4114kb
Eksperimentalno i računalno modeliranje imunološkog odgovora te tokisikološka procjena urbanih nanočestica u gradu pogođenom potresom (str. 551-567)

Yakup Ermurat
Izvorni znanstveni članak

Određivanje sastava masnih kiselina i oksidacijske stabilnosti animalnih masti različitih grupa (str. 569-578)

hrvatski pdf 329kb
Determination of the Fatty Acid Composition and Oxidative Stability of Animal Fats from Different Groups (str. 569-578)

Munevera Begić, Kerim Fočo, Lejla Biber, Adna Hadžimurtezić, Biljana Rabrenović, Selma Čorbo
Izvorni znanstveni članak

Proizvodnja zelenog čelika i zaštita okoliša (str. 579-588)

hrvatski pdf 280kb
Production of Green Steel and Environmental Protection (str. 579-588)

Mirko Gojić, Stjepan Kožuh, Sanja Šolić, Vlado Tropša
Pregledni rad

Skupovi i događaji:
Ljudi i procesi: Energija – dostupna, jeftina i barem zelenkasta? Treći mini skup u seriji “Ljudi i procesi” (str. 589-589)

Gordana Matijašić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 1028kb
Skupovi i događaji:
Drava Chemistry Conference – Connecting Chemistry Along the River (Drava ChemiCon 2026), 2. i 3. srpnja 2026., Osijek (str. 590-591)

Marija Jozanović, Nikola Sakač
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 997kb
Skupovi i događaji:
Solutions in Chemistry 2026 × RiChem2026, 1. – 5. rujna 2026., Rijeka (str. 592-594)

Andrea Usenik, Franka Sunjka
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 7602kb
Skupovi i događaji:
Studenti SUZG FKIT-a na konferenciji RiChem 2026 (str. 595-595)

Marija Vuković Domanovac
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 599kb
Skupovi i događaji:
21. Ružičkini dani “DANAS ZNANOST – SUTRA INDUSTRIJA”, 9. – 11. rujna 2026., Vukovar (str. 596-599)

Stela Jokić, Vesna Ocelić Bulatović
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 4866kb
Skupovi i događaji:
Studenti SUZG FKIT-a na 21. Ružičkinim danima (str. 600-600)

Marija Vuković Domanovac
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 646kb
Skupovi i događaji:
14. Europski simpozij o toplinskoj analizi i kalorimetriji – ESTAC14: 50 godina znanstvene tradicije (str. 601-604)

Matko Erceg
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 4236kb
Novosti:
Nagrada “Leopold Ružička” dodijeljena dr. sc. Mileni Mlakić (str. 605-605)

Ernest Meštrović
Vijest

hrvatski pdf 382kb
Novosti:
Promocija priručnika “Kemijske opasnosti u vojsci” (str. 606-607)

Danijela Ašperger
Vijest

hrvatski pdf 780kb
Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Znanost kroz iskustvo: više od 180 STEM radionica u sklopu projekta “Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija” (str. 608-611)

Dajana Kučić Grgić
Esej

hrvatski pdf 1936kb
Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Obavijest o dobivenom projektu “Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija” (str. 612-612)


Ostalo

hrvatski pdf 1085kb
Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Javni poziv za iskaz interesa u sklopu projekta “Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija” (str. 613-613)


Ostalo

hrvatski pdf 894kb
Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Kalendar događanja studeni 2026. (“Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija”) (str. 614-614)


Ostalo

hrvatski pdf 921kb
Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Kalendar događanja prosinac 2026. (“Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija”) (str. 615-615)


Ostalo

hrvatski pdf 925kb
Sponzorski kutak:
Pregled proizvoda/opreme (Analysis Adria d. o. o.) (str. 616-616)


Ostalo

hrvatski pdf 2974kb
Osvrti:
Predstavnici Svjetske banke posjetili su Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i upoznali se s provedbom projekta AquaGuardian (str. 617-619)

Dajana Kučić Grgić
Esej

hrvatski pdf 2168kb
Osvrti:
Istraživanje kvalitete površinskih voda Zagrebačke gore u okviru projekta HORUS – doprinos prilagodbi urbanih područja klimatskim promjenama (str. 620-621)

Dajana Kučić Grgić
Esej

hrvatski pdf 1696kb
Osvrti:
Projekt EnA-SARS – istraživanje okolišnih aspekata i razgradnje SARS-CoV-2 antivirotika (str. 622-624)

Dajana Kučić Grgić
Esej

hrvatski pdf 422kb
Osvrti:
Kamo idu kemijski inženjeri? Anketa Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (str. 625-629)

Marko Rogošić
Esej

hrvatski pdf 615kb
Osvrti:
Deseta godina “Kemijsko-inženjerskih radionica HDKI-ja” (str. 630-632)

Tomislav Portada
Esej

hrvatski pdf 3109kb
U spomen:
Prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac (str. 633-633)

Barbara Viljetić, Marijana Leventić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 334kb
U spomen:
Prof. emer. dr. sc. Marija Kaštelan-Macan (str. 634-634)

Mira Petrović, Sandra Babić, Danijela Ašperger, Dragana Mutavdžić Pavlović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 281kb

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