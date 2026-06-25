Školski vjesnik : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu , Vol. 75 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 25.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 01.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Barbara Kiš, Zvonimir Komar
Izvorni znanstveni članak
Barbara Kiš, Zvonimir Komar
Izvorni znanstveni članak
Linda Podrug Krstulović, Ivana Visković
Izvorni znanstveni članak
Linda Podrug Krstulović, Ivana Visković
Izvorni znanstveni članak
Tomislav Topolovčan, Snježana Dubovicki
Pregledni rad
Tomislav Topolovčan, Snježana Dubovicki
Pregledni rad
Marin Slugan, Anita Runjić-Stoilova
Pregledni rad
Marin Slugan, Anita Runjić-Stoilova
Pregledni rad
Martin Hadelan
Prethodno priopćenje
Martin Hadelan
Prethodno priopćenje
Dora Vučemilović, Aleksandra Krampač-Grljušić, Anja Kovač Mišura
Pregledni rad
Dora Vučemilović, Aleksandra Krampač-Grljušić, Anja Kovač Mišura
Pregledni rad
Josipa Jurić, Irena Mišurac, Darija Čupić
Pregledni rad
Josipa Jurić, Irena Mišurac, Darija Čupić
Pregledni rad
Margareta Kajm Ferčec
Pregledni rad
Margareta Kajm Ferčec
Pregledni rad
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