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Školski vjesnik : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu , Vol. 75 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 25.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 01.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Mogućnost predagogijskog prevladavanja distopijskih realiteta (str. 5-34)

Barbara Kiš, Zvonimir Komar
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 424kb
The possibility of pedagogical overcoming of dystopian realities (str. 35-66)

Barbara Kiš, Zvonimir Komar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 436kb
Sigurnost prostora dječjeg vrtića - preduvjet ili ograničenje dobrobiti djece rane i predškolske dobi (str. 67-88)

Linda Podrug Krstulović, Ivana Visković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 438kb
The safety of kindergarten environment - a prerequisite or a limitation to the well-being of children in early and preschool age (str. 89-110)

Linda Podrug Krstulović, Ivana Visković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 438kb
Metodološke i etičke dvojbe prikupljanja podataka internetskim anketiranjem u istraživanjima odgoja i obrazovanja (str. 111-130)

Tomislav Topolovčan, Snježana Dubovicki
Pregledni rad

hrvatski pdf 368kb
Methodological and ethical dilemmas of collecting data via online surveys in education reasearch (str. 131-150)

Tomislav Topolovčan, Snježana Dubovicki
Pregledni rad

engleski pdf 366kb
Nastavnici i govorno-jezični poremećaji kod učenika: stavovi i izazovi u splitskim osnovnim školama (str. 151-172)

Marin Slugan, Anita Runjić-Stoilova
Pregledni rad

hrvatski pdf 366kb
Teachers and speech-language disorders in students: attitudes and challenges in primary schools in Split (str. 173-194)

Marin Slugan, Anita Runjić-Stoilova
Pregledni rad

engleski pdf 368kb
Uloga školskog pedagoga u području mentalnog zdravlja učenika (str. 195-216)

Martin Hadelan
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 390kb
The role of the pedagogue in the field of students’ mental health (str. 217-238)

Martin Hadelan
Prethodno priopćenje

engleski pdf 390kb
Tranzicija djece s teškoćama iz vrtića u osnovnu školu: važnost parternskog odnosa roditelja i odgojno-obrazovnih djelatnika (str. 239-260)

Dora Vučemilović, Aleksandra Krampač-Grljušić, Anja Kovač Mišura
Pregledni rad

hrvatski pdf 378kb
Transition of children with disabilities from kindergarten to primary school: the importance of a partnership between parents and educational professionals (str. 261-284)

Dora Vučemilović, Aleksandra Krampač-Grljušić, Anja Kovač Mišura
Pregledni rad

engleski pdf 387kb
Zastupljenost igara u nastavi matematike iz perspektive učenika osnovne škole (str. 285-304)

Josipa Jurić, Irena Mišurac, Darija Čupić
Pregledni rad

hrvatski pdf 366kb
The presence of games in mathematics teaching from the perspective of primary school students (str. 305-326)

Josipa Jurić, Irena Mišurac, Darija Čupić
Pregledni rad

engleski pdf 372kb
Samoprocjena profesionalnih kompetencija studenata uciteljskog fakulteta u nastavi matematike (str. 327-354)

Margareta Kajm Ferčec
Pregledni rad

hrvatski pdf 399kb
Self-assessment of professional competencies of students of the faculty of teacher education in mathematics teaching (str. 355-382)

Margareta Kajm Ferčec
Pregledni rad

engleski pdf 1957kb

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