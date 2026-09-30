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Food Technology and Biotechnology , Vol. 64 No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.09.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 19.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Diamond Open Access and Fair Science: Driving Global Impact at Food Technology and Biotechnology (str. 270-271)

Božidar Šantek
Uvodnik

engleski pdf 148kb
Structural, Functional and Antioxidant Properties of Soy Protein Concentrates Enriched with Black Mulberry Pomace (str. 272-284)

engleski pdf 3165kb
Strukturna, funkcionalna i antioksidacijska svojstva koncentrata proteina soje obogaćenih kominom crnog duda (str. 272-284)

Nevena Barać, Biljana Rabrenović, Ivana Sredović Ignjatović, Steva Lević, Vladimir Pavlović, Slađana Žilić, Danka Milovanović, Miroljub Barać
Izvorni znanstveni članak

Improving the Polyphenol Profile, Antioxidant and Antiglycation Activity of Onion Outer Scales with Chamomile Treatment (str. 285-297)

engleski pdf 994kb
Poboljšanje polifenolnog sastava, antioksidacijske i antiglikacijske aktivnosti ovojnih listova luka tretiranih kamilicom (str. 285-297)

Valerija Vujčić Bok, Sanja Gagić, Lucija Rubinić, Ivana Šola, Petra Kašnjar Perković, Nika Celinić, Sandra Jurić, Željan Maleš
Izvorni znanstveni članak

Upcycling Fruit and Vegetable Pomace Powders for Technological, Nutritional and Sensory Enhancement of Cookies (str. 298-310)

engleski pdf 1485kb
Iskorištavanje prahova komine voća i povrća za poboljšanje tehnoloških, nutritivnih i senzorskih svojstava keksa (str. 298-310)

Selene Kozyra Bilicich, César Bruguezi, Nadia Lingiardi, Daniela Matjazic, Regina Formigli, Gisela Piccirilli, Roxana Verdini, Emilce Llopart, Marina Soazo
Izvorni znanstveni članak

Assessment of the Potential Impact of Aqueous and Ethanolic Malt Extracts on HepG2 Liver Cells (str. 311-323)

engleski pdf 2503kb
Procjena mogućeg utjecaja vodenih i etanolnih ekstrakata slada na stanice hepatocelularnog karcinoma HepG2 (str. 311-323)

Diana Santos, Maria João Pereira, Ângelo Jesus, Rita Ferraz de Oliveira, Ana Isabel Oliveira, Cláudia Pinho
Izvorni znanstveni članak

Antidiabetic Potential of Polysaccharides from Indian Tea Cultivars Using in vitro and in vivo Evaluation (str. 324-335)

engleski pdf 3758kb
Procjena antidijabetičkog potencijala polisaharida indijskih kultivara čaja in vitro i in vivo (str. 324-335)

Nishanth Pitcham, Nivedidha Arumugam, Hariram Natarajan
Izvorni znanstveni članak

Comparative Analysis of Drying and Preservation Techniques for Whey Powder: Enhancing Physicochemical and Functional Properties (str. 336-344)

engleski pdf 271kb
Usporedna analiza tehnika sušenja i konzerviranja sirutke u prahu u svrhu poboljšanja njezinih fizikalno-kemijskih i funkcionalnih svojstava (str. 336-344)

Seçil Dede, Sebnem Ozturkoglu-Budak
Kratko priopćenje

Olive Leaf, Thyme and Green Walnut Husk Extracts as Functional Ingredients in Dairy Products: A Review (str. 345-360)

engleski pdf 897kb
Ekstrakti lista masline, majčine dušice i zelene ljuske oraha kao funkcionalni sastojci u mliječnim proizvodima: pregledni rad (str. 345-360)

Elizabeta Zandona, Vedrana Pleš, Silvija Pavković, Ines Cindrić, Almir Abdurramani, Vesna Zechner-Krpan, Irena Barukčić Jurina, Marijana Blažić
Pregledni rad

Influence of Combined Pretreatments on Drying Time and Quality of Melon Chips Produced by Vacuum-Assisted Two-Way Infrared Drying (str. 361-371)

engleski pdf 661kb
Utjecaj kombiniranih postupaka prethodne obrade na vrijeme sušenja i kakvoću čipsa od dinje proizvedenog sušenjem obostranim infracrvenim zračenjem u vakuumu (str. 361-371)

Gülsüm Çur, Serdar Uğurlu, Tahir Yücel, Emre Bakkalbaşı
Izvorni znanstveni članak

Plant Protein-Based Scaffolds for Cultivated Meat Production: A Review (str. 372-388)

engleski pdf 621kb
Biljni proteini kao sastojci nosača za primjenu u proizvodnji kultiviranog mesa: pregledni rad (str. 372-388)

Igor Slivac, Matija Maltarski, Kristina Radošević, Višnja Gaurina Srček
Pregledni rad

Accelerating Fish Sauce Fermentation: Integrating Microbial, Biochemical and Physical Transformations for Optimised Processing (str. 389-406)

engleski pdf 558kb
Ubrzavanje postupka fermentacije ribljeg umaka optimiranjem mikrobnih, biokemijskih i fizikalnih procesa (str. 389-406)

Shanti Dwita Lestari, Norhayati Hussain, Honey Yahdillah, Nasiru Bilkisu Umar, Afiah Mohamed Ghazali
Pregledni rad

Acetylated Opuntia atropes Mucilage: Physicochemical Characterisation and Application in Low-Fat Yogurt (str. 407-420)

engleski pdf 626kb
Fizikalno-kemijska karakterizacija acetilirane sluzi kaktusa Opuntia atropes i njezina primjena u proizvodnji jogurta sa smanjenim udjelom masti (str. 407-420)

Jaquelyn Alvarez-Marínez, Héctor Eduardo Martínez-Flores, Ma. Guadalupe Garnica-Romo, Rafael Zamora-Vega, Nelly Flores-Ramirez, Dalia Samanta Aguilar-Avila, Juan Pulido-Secundino, Salomon R. Vasquez-Garcia
Izvorni znanstveni članak

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