Food Technology and Biotechnology , Vol. 64 No. 3, 2026.
- Datum izdavanja: 30.09.2026.
- Objavljen na Hrčku: 19.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Božidar Šantek
Uvodnik
Nevena Barać, Biljana Rabrenović, Ivana Sredović Ignjatović, Steva Lević, Vladimir Pavlović, Slađana Žilić, Danka Milovanović, Miroljub Barać
Izvorni znanstveni članak
Valerija Vujčić Bok, Sanja Gagić, Lucija Rubinić, Ivana Šola, Petra Kašnjar Perković, Nika Celinić, Sandra Jurić, Željan Maleš
Izvorni znanstveni članak
Selene Kozyra Bilicich, César Bruguezi, Nadia Lingiardi, Daniela Matjazic, Regina Formigli, Gisela Piccirilli, Roxana Verdini, Emilce Llopart, Marina Soazo
Izvorni znanstveni članak
Diana Santos, Maria João Pereira, Ângelo Jesus, Rita Ferraz de Oliveira, Ana Isabel Oliveira, Cláudia Pinho
Izvorni znanstveni članak
Nishanth Pitcham, Nivedidha Arumugam, Hariram Natarajan
Izvorni znanstveni članak
Seçil Dede, Sebnem Ozturkoglu-Budak
Kratko priopćenje
Elizabeta Zandona, Vedrana Pleš, Silvija Pavković, Ines Cindrić, Almir Abdurramani, Vesna Zechner-Krpan, Irena Barukčić Jurina, Marijana Blažić
Pregledni rad
Gülsüm Çur, Serdar Uğurlu, Tahir Yücel, Emre Bakkalbaşı
Izvorni znanstveni članak
Igor Slivac, Matija Maltarski, Kristina Radošević, Višnja Gaurina Srček
Pregledni rad
Shanti Dwita Lestari, Norhayati Hussain, Honey Yahdillah, Nasiru Bilkisu Umar, Afiah Mohamed Ghazali
Pregledni rad
Jaquelyn Alvarez-Marínez, Héctor Eduardo Martínez-Flores, Ma. Guadalupe Garnica-Romo, Rafael Zamora-Vega, Nelly Flores-Ramirez, Dalia Samanta Aguilar-Avila, Juan Pulido-Secundino, Salomon R. Vasquez-Garcia
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *