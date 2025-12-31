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Revija za sociologiju , Vol. 55 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 07.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Impressum / Sadržaj (str. 203-208)


Kazalo

hrvatski pdf 272kb
Kulturna participacija i kulturne politike u Hrvatskoj: sociološki prilozi raspravi (str. 209-227)

Mirko Petrić
Uvodnik

hrvatski pdf 334kb
Kulturne prakse i društvene nejednakosti: Hrvatska u europskom kontekstu (str. 229-263)

hrvatski pdf 1952kb
Cultural Practices and Social Inequalities: Croatia in the European Context (str. 229-263)

Inga Tomić-Koludrović, Mirko Petrić, Predrag Cvetičanin, Željka Zdravković
Izvorni znanstveni članak

Eksploracijsko istraživanje razumijevanja kulture u Hrvatskoj (str. 265-294)

hrvatski pdf 473kb
An Exploratory Study of Understandings of Culture in Croatia (str. 265-294)

Mirko Petrić, Augustin Derado, Inga Tomić-Koludrović
Izvorni znanstveni članak

Generacijska razumijevanja kulture u Hrvatskoj (str. 295-328)

hrvatski pdf 526kb
Generational Understandings of Culture in Croatia (str. 295-328)

Mirko Petrić, Inga Tomić-Koludrović, Iva Žunić
Izvorni znanstveni članak

Rodne razlike u kulturnoj participaciji i glazbenim ukusima u Hrvatskoj (str. 329-359)

hrvatski pdf 501kb
Gender Differences in Cultural Participation and Musical Tastes in Croatia (str. 329-359)

Inga Tomić-Koludrović, Mirko Petrić, Adrian Leguina, Predrag Cvetičanin
Izvorni znanstveni članak

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