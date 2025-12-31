Revija za sociologiju , Vol. 55 No. 3, 2025.
- Datum izdavanja: 31.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 07.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Kazalo
Mirko Petrić
Uvodnik
Inga Tomić-Koludrović, Mirko Petrić, Predrag Cvetičanin, Željka Zdravković
Izvorni znanstveni članak
Mirko Petrić, Augustin Derado, Inga Tomić-Koludrović
Izvorni znanstveni članak
Mirko Petrić, Inga Tomić-Koludrović, Iva Žunić
Izvorni znanstveni članak
Inga Tomić-Koludrović, Mirko Petrić, Adrian Leguina, Predrag Cvetičanin
Izvorni znanstveni članak
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