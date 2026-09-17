 Skoči na glavni sadržaj

Mostariensia : časopis za društvene i humanističke znanosti , Vol. 30 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 17.09.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 20.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

FOJNIČKI RUKOPISNI RJEČNIK U ODNOSU NA LALIĆEV RJEČNIK (str. 6-29)

Luciana Boban, Josip Grubeša, Jelena Jurčić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 487kb
Cultural Moderation of Online Hotel Evaluations: A Multilevel Model of Service Attribute Salience, Weighting, and Sentiment (str. 30-57)

Kenan Mahmutović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 360kb
EKONOMSKI ODNOSI JUGOSLAVIJE I BELGIJE U DRUGOJ POLOVICI 1960-IH GODINA (str. 58-80)

Nikola Perković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 445kb
Organizacijski stresori i sociodemografske razlike u namjeri fluktuacije zdravstvenih djelatnika (str. 81-102)

Suzana Pervan Stanić, Mirela Mabić, Lidija Lesko Bošnjak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 434kb
Povijest kao manifestacija društvenih potreba: dvosmjeran odnos društvenoga kolektiviteta i individualizma povjesničara (str. 103-126)

Zvonimir Herceg
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 409kb
ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA U OSIGURANJU (str. 127-145)

Jasmina Đokić, Davor Martinović
Pregledni rad

hrvatski pdf 407kb
DIGITALNI KANALI OGLAŠAVANJA I ONLINE NAVIKE ŽENA U HERCEGOVINI: IMPLIKACIJE ZA RAZVOJ REGIONALNOGA LIFESTYLE PORTALA (str. 146-159)

Ornela Leko, Mirela Mabić
Pregledni rad

hrvatski pdf 316kb
Mogućnosti za kvalitetan život mladih u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (str. 160-171)

Damir Vasilj, Boris Grbešić, Ivan Torbica
Pregledni rad

hrvatski pdf 415kb

Posjeta: 0 *