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South Eastern European Journal of Communication , Vol. 8 No. posebno izdanje, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.11.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 07.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

PR 4.0: MEANING MANAGEMENT AS THE FOURTH PARADIGM OF PUBLIC RELATIONS (str. 7-30)

Zoran Tomić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 743kb
PR 1.0 - PUBLICITY AS THE FIRST PARADIGM OF PUBLIC RELATIONS (str. 31-43)

Đorđe Obradović, Marijan Primorac, Iko Skoko
Pregledni rad

engleski pdf 527kb
PR 2.0 - PUBLIC INFORMATION AS THE SECOND PARADIGM OF PUBLIC RELATIONS: IVY LEE AND THE EMERGENCE OF MODERN CORPORATE PUBLIC RELATIONS (str. 44-60)

Miro Radalj
Pregledni rad

engleski pdf 636kb
PR 3.0 - RELATIONSHIP MANAGEMENT AS THE THIRD PARADIGM OF PUBLIC RELATIONS (str. 61-76)

Iva Rosanda Žigo, Antonia Tomaš
Pregledni rad

engleski pdf 642kb
PUBLIC RELATIONS AS A MANAGEMENT FUNCTION: TOWARD MEANING MANAGEMENT (str. 77-90)

Damir Vasilj, Željko Mateljak, Ivan Torbica
Pregledni rad

engleski pdf 493kb
PUBLIC RELATIONS AND THE ETHICS OF MEANING MANAGEMENT: PUBLIC PERCEPTIONS BETWEEN LEGITIMATE INTERPRETIVE FRAMING AND MANIPULATION (str. 91-110)

Ivana Primorac Bilaver, Davorka Topić Stipić
Pregledni rad

engleski pdf 729kb
CORPORATE RESPONSIBILITY AND RISK MANAGEMENT (str. 111-127)

Nikica Bubalo
Pregledni rad

engleski pdf 1582kb
CRISIS COMMUNICATION IN PR 4.0: NEW CHALLENGES OF CRISIS MANAGEMENT IN THE DIGITAL SOCIETY (str. 128-142)

Ivan Tomić, Luka Martin Tomažič, Vladimir Vegar
Pregledni rad

engleski pdf 3840kb
TRADITIONAL AND DIGITAL MEDIA IN PR 4.0 (str. 143-160)

Franjo Takač, Miroslav Vasilja, Ilija Musa
Pregledni rad

engleski pdf 558kb
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PUBLIC RELATIONS: CHALLENGES AND PROSPECTS OF PR 4.0 (str. 161-180)

Tomislav Volarić, Maja Marić
Pregledni rad

engleski pdf 1536kb
FROM VISIBILITY TO AUTHORSHIP: GENERATIVE AI AND MEANING MANAGEMENT IN PUBLIC RELATIONS (str. 181-200)

Tonina Ibrulj, Vladimir Ruf, Željka Perić
Pregledni rad

engleski pdf 1000kb
STRATEGIC COMMUNICATION IN THE INTERNATIONAL CONTEXT: CHALLENGES OF THE POST-GLOBALIZATION ERA (str. 201-215)

Božo Skoko, Hrvoje Jakopović
Pregledni rad

engleski pdf 610kb
PR 4.0 AS AN INTERPRETIVE EXTENSION OF PUBLIC RELATIONS (Scientific synthesis and concluding review of the special issue of the South Eastern European Journal of Communication, Volume 8, 2026) (str. 216-228)

Đorđe Obradović
Recenzija, prikaz

engleski pdf 624kb

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