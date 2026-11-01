South Eastern European Journal of Communication , Vol. 8 No. posebno izdanje, 2026.
- Datum izdavanja: 01.11.2026.
- Objavljen na Hrčku: 07.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Zoran Tomić
Izvorni znanstveni članak
Đorđe Obradović, Marijan Primorac, Iko Skoko
Pregledni rad
Miro Radalj
Pregledni rad
Iva Rosanda Žigo, Antonia Tomaš
Pregledni rad
Damir Vasilj, Željko Mateljak, Ivan Torbica
Pregledni rad
Ivana Primorac Bilaver, Davorka Topić Stipić
Pregledni rad
Nikica Bubalo
Pregledni rad
Ivan Tomić, Luka Martin Tomažič, Vladimir Vegar
Pregledni rad
Franjo Takač, Miroslav Vasilja, Ilija Musa
Pregledni rad
Tomislav Volarić, Maja Marić
Pregledni rad
Tonina Ibrulj, Vladimir Ruf, Željka Perić
Pregledni rad
Božo Skoko, Hrvoje Jakopović
Pregledni rad
Đorđe Obradović
Recenzija, prikaz
Posjeta: 0 *