 Skoči na glavni sadržaj

Poredbeno pomorsko pravo , Vol. 65 No. 180, 2026.

  • Datum izdavanja: 12.11.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 12.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Riječ urednika (str. 1-3)

hrvatski pdf 252kb
Editorial (str. 4-7)

Arsen Bačić
Uvodnik

engleski pdf 252kb
Reforming Japanese Law to Introduce Electronic Transport Documents (str. 11-30)

engleski pdf 488kb
Reforma japanskog prava radi uvođenja elektroničkih prijevoznih isprava (str. 11-30)

Souichirou Kozuka
Izvorni znanstveni članak

Periculum in mora kao pretpostavka za određivanje privremene mjere zaustavljanja broda prema hrvatskom pravu (str. 31-51)

hrvatski pdf 494kb
The Requirement of Periculum in Mora in the Ship Arrest Procedure Under Croatian Law (str. 31-51)

Jasenko Marin
Izvorni znanstveni članak

Maritime Insolvency In an Era of Declining Multilateralism: Territoriality and International Judicial Cooperation (str. 53-84)

engleski pdf 623kb
Insolventnost u brodarstvu u doba slabljenja multilateralizma - teritorijalnost i međunarodna pravosudna suradnja (str. 54-84)

Warren de Waegh
Izvorni znanstveni članak

The Role of Frontex in the Implementation of the Entry/Exit System (EES) (str. 85-124)

engleski pdf 634kb
Uloga Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) u implementaciji sustava ulaska/izlaska (EES) (str. 85-124)

Petra Amižić Jelovčić, Tina Škugor
Izvorni znanstveni članak

Kasko osiguranje zrakoplova u leasingu - u ratu i miru (str. 125-157)

hrvatski pdf 588kb
Hull Insurance of Leased Aircraft: In Peace and War Time (str. 125-157)

Iva Savić, Ivan Modrić
Pregledni rad

State Responsibility in Combat Operations Involving Sea Drones (str. 159-180)

engleski pdf 517kb
Odgovornost države u borbenim operacijama koje uključuju pomorske dronove (str. 159-180)

Katarzyna Stalmach
Prethodno priopćenje

Obveza plaćanja naknade za vez nakon raskida ugovora o vezu (str. 183-188)

hrvatski pdf 372kb
Obligation to Pay the Berthing Fee after Termination of Berthing Contract (str. 183-188)

Vesna Skorupan Wolff
Recenzija, Prikaz slučaja

Odgovornost za tjelesnu ozljedu ronioca - gruba nepažnja oštećenika (str. 189-193)

hrvatski pdf 360kb
Liability for Personal Injury to a Diver: Gross Negligence of the Person That Sustained Injury (str. 189-193)

Vesna Skorupan Wolff
Recenzija, Prikaz slučaja

Odgovornost brodograditelja za skrivene nedostatke broda - računanje roka (str. 195-200)

hrvatski pdf 376kb
Shipbuilder's Liability for Latent Defects in a Ship: Calculation of Time Bar (str. 195-200)

Vesna Skorupan Wolff
Recenzija, Prikaz slučaja

Isključiva mjesna nadležnost - pravna kvalifikacija merituma spora - zakašnjenje u vraćanju brodice nakon prestanka ugovora o najmu (str. 201-204)

hrvatski pdf 383kb
Exclusive Territorial Jurisdiction: Legal Characterisation of the Merits of the Dispute - Delay in Returning the Boat after Termination of the Rental Contract (str. 201-204)

Vesna Skorupan Wolff
Recenzija, Prikaz slučaja

Time Bar under Article III, Rule 6 of the Hague Rules and the Hague-Visby Rules in the Light of FIMBank Plc v KCH Shipping Co Ltd (str. 207-217)

engleski pdf 380kb
Zastara na temelju članka III. stavka 6. Haških i Haško-Visbyjevskih pravila u svjetlu spora između FIMBank Plc i KCH Shipping Co Ltd (str. 207-217)

Zoran Tasić
Recenzija, Prikaz slučaja

Časlav Pejović, International Maritime Law and Practice: Comparative Law in Context, Informa Law from Routledge, Oxon/New York, 2025, lxiii + 594 str. (str. 221-228)

hrvatski pdf 384kb
Časlav Pejović, International Maritime Law and Practice: Comparative Law in Context, Informa Law from Routledge, Oxon/New York, 2025, lxiii + 594 str. (str. 221-228)

Adriana Vincenca Padovan
Recenzija, prikaz

Daniele Casciano, Le vendite all'imbarco: nel diritto e nella prassi del commercio internazionale, Pacini Editore Srl, Pisa, 2025., xiii + 505 str. (str. 229-233)

hrvatski pdf 371kb
Daniele Casciano, Le vendite all'imbarco: nel diritto e nella prassi del commercio internazionale, Pacini Editore Srl, Pisa, 2025., xiii + 505 str. (str. 229-233)

Adriana Vincenca Padovan
Recenzija, prikaz

In memoriam: prof. emer. Ivo Grabovac (1934. - 2026.) (str. 235-239)

hrvatski pdf 320kb
In memoriam: prof. emer. Ivo Grabovac (1934. - 2026.) (str. 235-239)

Dragan Bolanča
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

In memoriam: dr. sc. Slobodan Kaštela (1941. - 2026.) (str. 241-243)

hrvatski pdf 309kb
In memoriam: dr. sc. Slobodan Kaštela (1941. - 2026.) (str. 241-243)

Adriana Vincenca Padovan
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Posjeta: 0 *