Poredbeno pomorsko pravo , Vol. 65 No. 180, 2026.
- Datum izdavanja: 12.11.2026.
- Objavljen na Hrčku: 12.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Arsen Bačić
Uvodnik
Souichirou Kozuka
Izvorni znanstveni članak
Jasenko Marin
Izvorni znanstveni članak
Warren de Waegh
Izvorni znanstveni članak
Petra Amižić Jelovčić, Tina Škugor
Izvorni znanstveni članak
Iva Savić, Ivan Modrić
Pregledni rad
Katarzyna Stalmach
Prethodno priopćenje
Vesna Skorupan Wolff
Recenzija, Prikaz slučaja
Vesna Skorupan Wolff
Recenzija, Prikaz slučaja
Vesna Skorupan Wolff
Recenzija, Prikaz slučaja
Vesna Skorupan Wolff
Recenzija, Prikaz slučaja
Zoran Tasić
Recenzija, Prikaz slučaja
Adriana Vincenca Padovan
Recenzija, prikaz
Adriana Vincenca Padovan
Recenzija, prikaz
Dragan Bolanča
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Adriana Vincenca Padovan
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
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