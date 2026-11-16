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Knjižničarstvo : glasnik Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema , Vol. 30 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 16.11.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 16.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Znanstvena baština u digitalnom dobu: digitalizacija i bibliometrijska analiza časopisa Fizika (str. 9-25)

hrvatski pdf 459kb
Scientific heritage in the digital age: digitization and bibliometric analysis of the journal Fizika (str. 9-25)

Gordana Stubičan Ladešić, Petra Gašparac
Stručni rad

Knjiga izvan knjižnice: koncept slobodnih knjižnica i praksa Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci (str. 26-37)

hrvatski pdf 482kb
Books Beyond the Library: The Concept of Free Libraries and the Practice of the Vinkovci Public Library (str. 26-37)

Klaudija Mandić, Radivoj Mirić, Vlatka Raič
Stručni rad

Interaktivno učenje i gamifikacija u visokoškolskim Knjižnicama (str. 38-56)

hrvatski pdf 401kb
Interactive Learning and Gamification in Academic Libraries (str. 38-56)

Lana Šuster
Stručni rad

Evidencija zavičajnih zbirki na području Republike Hrvatske (str. 57-70)

hrvatski pdf 386kb
Registry of Local Collections in the Republic of Croatia (str. 57-70)

Marijana Špoljarić Kizivat, Margita Mirčeta Zakarija
Stručni rad

Gradska knjižnica u maloj sredini kao kulturni i društveni akter: studija slučaja Donjeg Miholjca (str. 71-89)

hrvatski pdf 424kb
The City Library in a Small Community as a Cultural and Social Actor: A Case Study of Donji Miholjac (str. 71-89)

Marinela Šmider, Luka Balković
Stručni rad

Razvoj publike u kulturi kroz parcipativne programe: primjer „Zadovoljna publika želi još“ Gradske knjižnice Požega (str. 90-115)

hrvatski pdf 451kb
Audience Development in the Cultural Sector Through Participatory Programmes: A Case Study of the “Satisfied Audience Wants More” Programme at the Požega Public Library (str. 90-115)

Mirjana Franculić
Stručni rad

DIKW hijerarhija: hijerarhija DIKW koncepata (str. 116-131)

hrvatski pdf 450kb
DIKW hierarchy: hierarchy of DIKW concepts (str. 116-131)

Silvio Lebinac
Izvorni znanstveni članak

Upravljanje mrežnim stranicama škola: edukacija školskih knjižničara i razvoj zajedničkih digitalnih rješenja (str. 132-153)

hrvatski pdf 558kb
Management of School Websites: Professional Development of School Librarians and the Development of Shared Digital Solutions (str. 132-153)

Tanja Kolar Janković, Josip Strija
Stručni rad

Projekti Bebe u knjižnici i Bebe u Bibliobusu kao modeli lokalne suradnje u poticanju rane pismenosti (str. 154-165)

hrvatski pdf 361kb
Projects Babies in the Library and Babies in the Bookmobile as models of local collaboration in promoting early literacy (str. 154-165)

Vedrana Lugić, Ana Salopek, Sonja Šimić
Stručni rad

Dr. Josip Andrić i Požega: glazbena baština, tamburaška kultura i kulturno pamćenje – preduvjeti nastanka glazbenog festivala Zlatne žice Slavonije (str. 166-180)

hrvatski pdf 393kb
Dr. Josip Andrić and Požega: musical heritage, tamburitza culture and cultural memory – prerequisites for the creation of the Golden Strings of Slavonia music festival (str. 166-180)

Vlasta Peći Marčetić
Pregledni rad

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