Knjižničarstvo : glasnik Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema , Vol. 30 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 16.11.2026.
- Objavljen na Hrčku: 16.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Gordana Stubičan Ladešić, Petra Gašparac
Stručni rad
Klaudija Mandić, Radivoj Mirić, Vlatka Raič
Stručni rad
Lana Šuster
Stručni rad
Marijana Špoljarić Kizivat, Margita Mirčeta Zakarija
Stručni rad
Marinela Šmider, Luka Balković
Stručni rad
Mirjana Franculić
Stručni rad
Silvio Lebinac
Izvorni znanstveni članak
Tanja Kolar Janković, Josip Strija
Stručni rad
Vedrana Lugić, Ana Salopek, Sonja Šimić
Stručni rad
Vlasta Peći Marčetić
Pregledni rad
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